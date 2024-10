Acuzaţii grave după moartea unei tinere de 27 de ani la locul de muncă din București. Șefii ar fi refuzat să cheme ambulanța după primul leșin. Presiunea la birou a dus la conflicte și demisii în masă

Prima intervenție medicală refuzată

Tânăra lucra la o editură din București specializată în publicații academice. În jurul orei 11:00, aceasta și-a pierdut pentru prima dată cunoștința, însă, potrivit martorilor, șefii au refuzat să cheme ambulanța, considerând că și-a revenit. Martorii susțin că nu i s-a permis nici să plece acasă. „A leșinat și nimeni nu a chemat salvarea, pentru că ea și-a revenit. Dar nici nu a fost trimisă acasă”, a declarat Ioana, una dintre colegele tinerei, citată de Observator News.

A doua prăbușire fatală

În jurul orei 13:00, tânăra s-a prăbușit din nou, moment în care colegii au decis să cheme ambulanța. „A căzut de pe scaun, efectiv. A vomitat și nu mai putea să respire. În acel moment, colegii au sunat la 112”, a declarat un alt martor. Primul echipaj sosit la fața locului nu avea medic, iar resuscitarea a fost continuată de o a doua echipă. Din păcate, eforturile au fost în zadar, medicul pronunțând decesul după o oră. Trupul tinerei a fost transportat la Medicina Legală, iar o autopsie urmează să stabilească cauza exactă a morții.

Muncă excesivă și stres, posibile cauze ale tragediei

Colegi ai tinerei declară că aceasta nu avea probleme de sănătate cunoscute, însă volumul mare de muncă și presiunea exercitată de angajatori ar fi contribuit la decesul ei. Tânăra, alături de alți peste 100 de colegi, lucrase de acasă timp de patru ani, iar recent a fost obligată să revină la birou. În urma acestei decizii, tensiunile au crescut, iar mai mulți angajați și-au dat demisia. „Sunt siliți să facă ore suplimentare neplătite și sunt sub presiuni constante. Acest deces a fost provocat de oboseală și stres”, a adăugat Ioana.

Colegii ei au acuzat că revenirea la formatul fizic a fost marcată de hărțuiri și presiuni. Mesajele din partea conducerii au fost clare: „Dacă vreți să stați acasă, demisionați”, le-ar fi transmis CEO-ul companiei din China, conform declarațiilor martorilor.

Un climat de muncă toxic

Doru Șupeală, specialist în HR, a semnalat cazul tinerei din București, menționând că a primit numeroase mărturii de la angajați ai companiei, care confirmă condițiile de muncă abuzive.

„Toate aceste mărturii explică decesul tinerei de 27 de ani prin climatul stresant, volumul uriaș de muncă, managementul terorizant și comportamentul agresiv, brutal și iresponsabil al conducătorilor acestei companii, atât al celor din România, dar mai ales al celor de la centru, din China și Elveția. Compania este, fără putință de tăgadă, un angajator criminal.”, scrie consultantul Doru Șupeală pe blogul său El a adăugat că hărțuirea și epuizarea angajaților trebuie să înceteze.

„Am lucrat timp de aproape 3 ani pentru compania în cauză și pot spune cu mâna pe inimă că mi-a afectat întru totul sănătatea fizică și mintală. Ajunsesem să am atacuri de panică regulate când mergeam la birou, iar managerii aveau ZERO empatie și înțelegere pentru noi ca angajați. Erai un simplu număr pentru ei, iar eforturile tale nu erau niciodată îndeajuns. A fost cea mai bună decizie să plec. M-a mâhnit teribil această știre și sper să se facă o anchetă mai amănunțită cu privire la abuzurile existente.”, este mărturia unui fost angajat.

Alte cazuri tragice din cauza presiunilor la locul de muncă

Acest incident nu este singular. În luna august, o tânără de 33 de ani din Timișoara s-a sinucis după ce a fost chemată înapoi la birou, după patru ani de muncă remote. De atunci se discută intens despre problemele din companii și despre nevoia de modificări legislative pentru a fi protejate drepturile angajaților.

Tânăra a fost obligată să intre într-un program de „îmbunătățire personală” umilitor, care ar fi făcut-o să simtă că nu mai are scăpare. Cazul a fost dezbătut de specialiști și de sindicate. Nu este singura victimă a presiunilor de la locul de muncă din România sau din UE.

