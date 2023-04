Locurile de muncă cu cele mai mari salarii din România în 2023

Ofertele existente pe piață se pot potrivi uneori mai mult, alteori mai puțin. Indiferent dacă intenționăm să candidăm la un nou loc de muncă sau dacă facem o reconversie profesională, contează cum ne prezentăm. Un CV bine realizat, fie cu CVMaker.ro, fie utilizând un template simplu din Word, ne poate deschide ușa către un loc de muncă mai bine plătit.

Care sunt cele mai bine plătite locuri de muncă în anul 2023?

Având în vedere că piața locurilor de muncă se diversifică încontinuu, și oportunitățile de muncă apar din ce în ce mai des. Uneori, calificările pe care le deținem pot fi insuficiente pentru un anumit domeniu, în astfel de situații fiind necesare cursuri suplimentare. Alteori, acestea pot fi mai mult decât suficient pentru a avea un bun start în carieră.

Indiferent de situația în care te afli, am analizat ofertele de pe piața locurilor de muncă și am alcătuit un top al celor mai bine plătite locuri de muncă din anul 2023 în România. Am structurat locurile de muncă în funcție de domeniul de activitate pentru a-ți fi mai ușor să identifici ramura de activitate care ți s-ar potrivi.

Cele mai bine plătite locuri de muncă din domeniul IT

Domeniul IT rămâne pe primul loc din punct de vedere al remunerației. Salariile de aici variază în funcție de experiență, însă uneori și în lipsa acesteia se poate primi un salariu mai mult decât decent.

Locurile de muncă ce ies în evidență în acest domeniu sunt următoarele:

.NET developer: poate fi considerat jobul cel mai bine plătit din industria IT. Chiar dacă ești la început și nu ai o experiență considerabilă în domeniu, poți avea un salariu net lunar de aproximativ 8.000 RON;

full stack developer: salariile depind de nivelul pe care te afli. Dacă ești la început, poți lua un salariu de 4. 000 – 7.700 RON, pe nivel middle salariul este de peste 10.900 RON, iar pe nivelul senior salariul depășește un nivel de 16.000 RON;

frontend developer: salariul pornește de la 4.000 RON net pe lună și poate atinge 6.000 RON pentru cei care nu au experiență sau o experiență mai mică de 2 ani. Pe nivelul de mijloc salariul este de 7.000 - 9.000 RON, iar dacă ești senior developer și ai o experiență de peste 4 ani, poți câștiga peste 9.000 RON net pe lună.

Cele mai mari salarii din sectorul financiar-bancar

Sectorul bancar este un alt domeniu în care există câteva locuri de muncă bine plătite. De această dată, ocuparea lor presupune deținerea de studii superioare în domeniu, însă valoarea salariului motivează. Iată care sunt cele mai bine plătite locuri de muncă din sectorul bancar:

trader: poziția de trader poate fi destul de antrenantă. Salariul unui trader pornește de la un nivel salarial de aproximativ 4.000 RON și poate atinge un nivel de 12.500 RON;

product manager: un manager de produs câștigă în medie între 3.600 RON și 11.900 RON pe lună;

department manager: și aici salariul are o valoare destul de mare, valoarea acestuia oscilând între 3.400 RON și 10.500 RON, în funcție de experiență.

Cele mai bine plătite locuri de muncă în vânzări

Dacă vânzările te pasionează și deții abilități de convingere, atunci acest sector și se potrivește cu siguranță. Firea comunicativă, empatia, dar și abilitatea de a analiza, sunt calități indispensabile unei persoane care lucrează în domeniul vânzărilor. Iată care sunt cele mai bine plătite locuri de muncă din domeniu:

director de vânzări: dacă deții și abilități de coordonare, atunci postul de director de vânzări ți s-ar putea potrivi. Pe un asemenea post poți primi un salariu ce pornește de la aproximativ 4.400 RON și poate ajunge la aproximativ 19.800 RON;

manager regional: ca manager regional salariul de pornire este de 4.300 RON și poate ajunge la un nivel mediu de 10.400 RON, însă poate fi mai mare de atât;

manager economic / financiar: salariu oferit pe un asemenea post poate avea valori lunare cuprinse între 3.900 RON și 13.500 RON.

Cele mai bine plătite locuri de muncă în sectorul de marketing

Marketingul este un domeniu de actualitate și un element indispensabil în sectorul de vânzări. Creativitatea și organizarea sunt calități de mare preț pentru persoanele ce lucrează în acest domeniu sau care intenționează să lucreze în domeniu. Cele mai bine plătite locuri de muncă din acest sector sunt:

manager de marketing digital: abilitățile de coordonare îți pot aduce venituri mai mari. Un manager de marketing digital câștigă în medie un salariu lunar ce începe de la 3.600 RON și poate ajunge la 10.400 RON;

manager de produs în marketing: pe acest post, salariul mediu are o valoare medie cuprinsă între 2.800 RON și 8.600 RON, însă poate depăși nivelul în funcție de performanță;

manager PR: salariul acestui post are valori medii de minim 2.600 RON și de maxim 8.600 – 9.000 RON.

În concluzie

Locurile de muncă menționate ai sus pot părea greu de atins, dar nu și imposibil. Un bun angajat poate fi avansa pe posturi mai bine plătite în cadrul companiei. Atât timp cât deții calitățile și competențele necesare postului, ai șanse de a-l ocupa.

Fiecare loc de muncă și fiecare domeniu de activitate solicită anumite competente. În anumite cazuri, sunt necesare studii superioare în domeniul respectiv, însă în alte cazuri poți urma cursuri de formare. Nivelul salarial aferent locurilor menționate anterior este motivațional, deci se merită să investești timp în dezvoltarea ta pe plan profesional.

Dacă te gândești la o reconversie profesională, alege domeniul de interes și pregătește-te în conformitate cu locul de muncă dorit. Cu perseverență și dedicare poți lucra în domeniul de activitate ales, chiar dacă începutul poate fi mai greu.