Situație halucinantă. Un pensionar este nemulțumit că va primi 17.000 de lei după recalculare

"Ieri am chemat salvarea, că mi-a venit rău când am văzut! Nu se poate aşa ceva! Mi se pare o bătaie de joc. Cu cine mă compară pe mine? E prea mare pensia mea? Bucătar-cofetar. Şi am hrănit generaţii de copii", spune Nanu Voica. Ea a venit în lacrimi la Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti. A primit în plus, în urma recalculării, 45 de lei!

Femeia trebuie să se descurce cu 2.223 de lei. "Te mulţumeşti şi faci din ce ai. Dar nu se poate. Chiar să-ţi taie orice drept. Nu-mi permit să-mi iau un aparat de auzit? Cum? Când e între 2.400 şi 5.000", mai spune femeia.

Citiți și Cât de mare e țeapa dată de guvern celor mai săraci pensionari

Alt pensionar, deși primește de 9 ori mai mult decât doamna Voica, tot este nemulțumit.

"17.000, impozabili. Deci 16.000 net. Ar fi trebuit să crească la 22.000. În IT am muncit. În ţară şi în străinătate. E un haos de pomană! Asta e când faci rapid, ca să vezi dacă prezinţi în septembrie nişte rezultate pentru alegeri", afirmă Sorin Hornoiu, pensionar.

Creșterea pragului de la care se plătește impozit

Ministrul Muncii a anunţat creşterea pragului de la care se plăteşte 10% impozit pe venit. Măsura se va aplica de la 1 octombrie.

"Mi se pare corectă această abordare, creșterea pragului până la 3.000 lei la impozitare, astfel încât benefic, oricum vedem dinamica și a prețurilor și a costurilor. Nu este un efort bugetar foarte mare, în jur de 800 de milioane", spune Marcel Ciolacu, premierul României.

"Creşterea nominală, pe hârtie, a pensiilor nu înseamnă întotdeauna şi o creştere reală a veniturilor. Cu fiecare nouă indexare, el va pierde, din cauza impozitului. Practic, statul îţi dă acum o creştere cu 10 sau cu 30%, dar îţi va lua înapoi, an de an prin această combinaţie impozit-inflaţie", explică Bogdan Glăvan, profesor de economie.

La fel se întâmplă şi în cazul cardurilor sociale pentru alimente, în valoare de 250 de lei. Odată cu majorările de pensii, cei care au peste 2.000 de lei nu le vor mai primi.

"Dacă Guvernul vrea să continue politica de ajutoare sociale, va fi obligat să mărească plafonul până la care acordă şi cardurile de alimente", adaugă Bogdan Glăvan, profesor de economie.

Citiți și Recalcularea pensiilor. Un senior va primi 6.000 de lei în plus de la 1 septembrie 2024

Haosul recalculării pensiilor

La unii pensionari n-au ajuns deciziile de pensii.

"N-am primit! Când o veni! Nu sunt dispusă pentru 5 lei sau pentru 40 de lei să stau aici să mor", spune o pensionară.

"O am tot ca la început, 3.400. În grupa a 2-a şi 1. Nu se poate!", adaugă altcineva.

Nemulțumiții pot să se adreseze caselor teritoriale de pensii. Vor

Cine este nemulţumit de decizia de recalculare a pensiei, poate să vină la Casa de Pensii şi să depună contestaţie. Cererile trebuie completate cu motivele pentru care pensia a fost calculaă greșit. Casa de Pensii trebuie să răspundă în termen de 30 de zile. Autorităţile insistă că nicio pensie nu scade, chiar dacă recalcularea este pe minus, dar nici nu va creşte, în următorii ani, gtransmite observatornews.ro.