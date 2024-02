Recalcularea pensiilor. Ce venit va avea un pensionar cu 35 de ani vechime

Formula arată câți bani vor primi din septembrie pensionarii români care au avut acelaşi salariu net de 2.000 de lei lunar, dar au înregistrat stagii diferite de cotizare. Unul a muncit 25 de ani, altul 35 de ani, iar cel de al treilea a muncit 45 de ani.

"Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv".

Venitul brut lunar care se ia în calcul este de 6.789 de lei. Așadar, punctajul lunar se obține împărțind salariul lunar brut obținut la 6.789. La acesta se adaugă punctele aferente fiecăreia din cele 12 luni și se va împarți la 12.

Un salariu net de 2.000 de lei se obține dacă cel brut a fost 3.550 de lei. Prin împărțire la 6.789 se va obține un punctajul de 0,52. În prezent, valoarea punctului de pensie este de 81 de lei.

Câți bani va avea un pensionar care a muncit 25 de ani și a avut un salariu de 2.000 de lei

Să luăm cazul pensionarului care a muncit 25 de ani, cu un salariu net de 2.000 de lei.

Pentru acesta, pensia care va rezulta este 25 de ani X 0,52 X 81 lei. Rezultă o pensie de 1.300 lei, lunar, potrivit tvrinfo.ro.

Câți bani va avea un pensionar care a muncit 35 de ani și a avut un salariu de 2.000 de lei

Pentru pensionarul care a muncit 35 de ani pe un salariu net de 2.000 de lei vei avea calcului va fi următorul: 35 de ani x 0,52 = 18,2 puncte. Însă, conform noii legi, la aceasta se adaugă așa numitele punctele de stabilitate: 5×0,5+5×0,75=6,25. Fără aceste puncte de stabilitate, pensia rezultată ar fi fost, în cazul unui punct de pensie în valoare de 81 de lei, de 1.474 lei.

Luând însă în calcul și punctele de stabilitate, la cele 18,2 puncte rezultate după calculul celor 35 de ani de muncă, se mai adaugă încă 6,25, ceea ce duce la 24,45 și la o pensie de 1.930 lei.

Număr de puncte: 35 X 052 puncte = 18,2 puncte. La care se adaugă puncte de stabilitate 5X 0,5 + 5 X 0,75 = 6,25. Total puncte: 24,45 X 81 lei punctul de referință = 1.930 lei.

Câți bani va avea un pensionar care a muncit 45 de ani și a avut un salariu de 2.000 de lei

Pentru pensionarul de 45 de ani cu un salariu net de 2.000 de lei, calculul în felul următor: 45 ani X 0,52 = 23,4, la care se adaugă puncte de stabilitate: 5X 0,5 + 5 X 0,75 + 5X1 = 11,25. În total, 34,65 puncte x 81 lei, rezultă o pensie de 2.800 lei.

Formula de calcul

Ca o concluzie, formula de calcul a pensiei după recalculare este următoarea: Pensia = VPR (valoarea punctului de referință) x Numărul total de puncte.

VPR = 81 lei

Număr total de puncte al pensionarului = punctele de contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate şi necontributive.

Cum se calculează punctele de stabilitate

Punctele de stabilitate se acordă celor care au muncit mai mult de o perioadă de 25 de ani. Se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an, pentru anii din intervalul 26 – 30 de rămânere în muncă, inclusiv; 0,75 puncte/an, pentru anii din intervalul 31 – 35, inclusiv; 1 punct/an, pentru anii din intervalul 36 – 40 ş.a.m.d.

La acestea se adaugă și: 0,25 de puncte pentru fiecare an la grupa a II-a de muncă (20 lei în plus pe an) și 0,5 puncte pentru fiecare an la grupa I de muncă (40 lei în plus la pensie).

Ministru Investițiilor și Fondurilor Europene, Adrian Câciu, a făcut un anunț important, în direct la Antena 3 CNN, în legătură cu neimpozitarea pensiilor sub 3.000 de lei.

După ce premierul Marcel Ciolacu a anunțat că este de acord ca pensiile mai mici de 3.000 de lei să nu mai fie impozitate, acesta s-a răzgândit ulterior și a decis să amâne discutarea acestui subiect abia în luna aprilie.

Ministrul Investițiilor, Adrian Câciu, a discutat, în direct la Antena 3 CNN, despre această măsură.

”S-a cerut o analiză de la Ministerul de Finanțe cu privire la impact. Această discuție a fost și anul trecut, când eram ministru de Finanțe și am spus că nu facem acest pas pentru că nu aveam elementele de venituri care să ne permită înlocuirea lipsei de venituri din acest impozit.

Suntem deja în februarie, noi discutăm deja de noi măsuri. Avem o strategie fiscal-bugetară, avem o serie de măsuri, avem indexarea pensiilor pe care deja am realizat-o, avem vouchere. Pur și simplu creăm speranțe. Nu e nicio problemă.

Dacă sunt resurse financiare și dacă la Ministerul de Finanțe se găsesc resurse financiare de așa manieră încât ceea ce am putut să echilibrăm macro-economic să nu distrugem în două luni, cred că toată lumea este de acord să facem acest pas”, a explicat Adrian Câciu.

Foarte mulți români se întreabă de ce trebuie să plătească impozit pe pensii, după ce au muncit 40 de ani și au plătit la stat taxe și impozite. Ministrul Investițiilor a declarat că este de acord cu acești români, dar problema trebuie discutată de la rădăcină.

”Eu sunt total de acord. Cred că înainte de a discuta despre această măsură benefică pentru pensionari, ar trebui să recunoască cei care o propun cine a pus impozit pe pensii.

Ar trebui să spună de ce a fost România forțată sau au achiesat la o decizie de genul acesta, de a pune impozit pe pensii în 2010, după ce CCR a spus că nu pot tăia pensiile. Eu cred că politicienii trebuie să fie sinceri și să spună: am și greșit, am și făcut”, a mai spus ministrul Investițiilor, potrivit antena3CNN.