Vești bune pentru angajați. Salariile ar putea crește după o decizie a guvernului

Aceștia ar putea rămâne cu mai mulți bani la salariu în cazul în care coaliția de guvernare va decide reducerea taxelor.

Una dintre scenariile luate în calcul de guvern este reducerea CASS pe parcursul următorilor doi ani. Contribuțiile sociale ar putea fi diminuate în primul an cu 2% și cu 3% în următorul. Măsura ar aduce 56 de lei în plus la salariul minim pe economie în primul an și 140 de lei în cel de-al doilea an, potrivit unor surse citate de antena3CNN.

În prezent, salariul minim brut pe economie este de 3.000 de lei.