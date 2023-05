Vești bune pentru pensionari. Cine poate cere recalcularea veniturilor. Condiții și acte necesare

Este vorba despre persoanele care au realizat stagiul de cotizare după deschiderea dreptului la pensie pentru limita de vârstă și cele care au mai lucrat și după împlinirea vârstei de retragere din activitate.

Pensia poate fi recalculată adăugând veniturile și stagiile de cotizare sau perioadele asimilate stagiilor de cotizare din lege și luarea în considerare a altor documente care pot modifica drepturile de pensie care nu s-au valorificat când a fost stabilită pensia, potrivit antena3CNN.

Reexaminarea pensiei se efectuează eșalonat, în funcție de anul stabilirii pensiei și stagiul de cotizare realizat.

”Așa cum am promis, eu, alături de colegii mei din minister și de la Casa de Pensii, pentru că nu lucrez singur, am acolo o echipă care îmi este alături. Am înaintat spre o primă lectură, avem și materialul trecut pe curat, într-o sinteză. Avem variantele de legi, am plecat, așa cum a promis PSD, de la Legea 127, deoarece principiul de acolo este unul corect în rezolvarea inechităților. Sunt câteva aspecte care trebuie îmbunătățite, sunt în acest material, după care vom avea și decizia în Coaliție, după discuții și cu partenerii sociali. Principiul important este că nicio pensie să nu scadă în urma recalculării”, a spus Marius Budăi, ministrul Muncii.

Acte necesare pentru recalcularea pensiei

- cerere

- cupon de pensie

- carnet de munca (original si copie cu perioada solicitata)

- buletin de identitate (original si copie)

Circa 5 milioane de români vor avea pensia recalculată în următoarea perioadă.

”Am mers pe trei variante, pentru că așa este normal, suntem specialiști, vom demara discuții și cu partenerii sociali. Am reușit să închidem aceste variante împreună cu colegii mei de la Ministerul Muncii și de la Casa Națională de Pensii Publice. Avem varianta finală. Am dat-o către o primă lectură, săptămâna viitoare vom continua dialogul și vom aștepta și feedback-ul de la liderii coaliției, după care, așă cum este normal, începem dialogul cu partenerii sociali și cu organizațiile de pensionari. Am spus de multe ori: nu îmi doresc să repet aceeași greșeală și nu îmi doresc să fac o reformă la secret, așa cum a fost scris PNRR”, afirmă demnitarul.

Noua formulă de calcul are drept scop eliminarea inechităților între bărbați și femei și uniformizarea sistemului de pensii.

”Am urmărit, împreună cu colegii mei, două aspecte extrem de importante pentru aceste propuneri pe care le-am înaintat și le vom discuta în continuare. În primul rând, rezolvarea inechităților, după care nicio pensie să nu scadă în urma recalculării. Și în acest moment lucrăm la preluarea datelor în format electronic, separăm datele contributive de perioadele asimilate, sporurile cu caracter permanent de sporurile cu caracter nepermanent. Ne pregătim astfel încât atunci când vom avea formula finală, vom avea legea finală, să nu mai dureze mult recalcularea.

Trebuie să ținem cont de impactul bugetar și de momentul și de posibilitatea în timp a României de a susține un asemenea impact pentru că trebuie să vedem în cât timp ne propunem sau în cât timp reușim să rezolvăm aceste inechități pentru că aceste inechități se rezolvă cu impact bugetar și este un impact bugetar consistent. Trebuie să ținem cont de evoluția economică și de evoluția cifrelor în România și bineînțeles să ținem cont că nu suntem într-o perioadă tocmai stabilă din punct de vedere macro-economic la nivel mondial”, a mai spus Marius Budăi la RomâniaTV.

Contestarea deciziei de pensionare

Revizuirea deciziei de pensionare în cazul unei erori de calcul se face din oficiu de către casa teritoriala de pensii, sau de solicitant, în funcție de motivul invocat. Casa teritoriala de pensii poate, tot din oficiu, să emită o decizie de revizuire prin adăugarea veniturilor, a stagiilor de cotizare, a perioadelor asimilate sau valorificarea altor documente existente la data deschiderii dreptului de pensie, pe care le-a omis.

Dacă recalcularea pensiei a fost făcută pentru înlăturarea unor erori sau omisiuni, sumele rezultate vor fi acordate în termenul de prescripție de 3 ani, calculat de la data constatării diferențelor de sumă. Aceasta dată este cea în care ați luat la cunoștință de eroarea de calcul a pensiei sau de omisiunea casei teritoriale de a ține cont de toate elementele pentru determinarea cuantumului pensiei, rezultând o diferență de sumă, scrie recalcularepensie.ro.

Dacă apar situații noi, pe care casa teritoriala de pensii nu le-a cunoscut sau nu putea sa le prevadă la stabilirea dreptului de pensie, pensionarul dreptul sa solicitae emiterea unei decizii de revizuire pentru recalcularea drepturilor de pensie.

În cazul ieșirii la pensie pentru limită de vârsă și realizarea de stagii de cotizare suplimentare, recalcularea pensiei va putea fi făcută numai la cererea pensionarului, în cazul descoperirii unor elemente noi la determinarea cuantumului pensiei.

Este foarte important ca la momentul emiterii deciziei de pensie, aceasta să fie contestată dacă există elemente avute în vedere și față de care trebuie recalculată pensia, deoarece decizia de pensie are caracter definitiv.

Potrivit jurisprudenței instanțelor de judecată românești, acest caracter definitiv nu este relevant, astfel că nu trebuie dovedit, dar nici nu constituie un impediment la recalcularea ori revizuirea pensiei, aceste proceduri fiind create tocmai pentru asigurarea faptului că respectarea dreptului la pensie nu depinde în mod esențial de exercitarea contestației.

Alte motive de recalculare a pensiei

Ieșirea anticipată la pensie, cu îndeplinirea condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se va transforma din oficiu în pensie pentru limita de vârstă și se va recalcula prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate.

Inclusiv pensia anticipata parțială se va transforma în pensie pentru limită de vârstă, în cazul îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, însă recalcularea se va face prin eliminarea diminuării prevăzute de lege și prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate.

Se va recalcula și pensia de urmaș atunci când se modifică numărul de urmași. Indiferent de cauza modificării, din oficiu ori la cerere, casa teritoriala de pensii va recalcula dreptul potrivit situației actuale printr-o decizie supusă aceluiași regim juridic aplicabil deciziei de stabilire a pensiei de urmaș.

În ceea ce privește plata drepturilor de pensie recalculate, acestea se vor plăti de la data acordării înscrisă in decizia emisa de casa teritoriala de pensii, cu excepția pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale – acestea se vor plăti de la data încetării calității de asigurat.

În situația în care, după ce sunt stabilite și/sau plătite drepturile de pensie, există diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele ce s-ar fi cuvenit conform legii, casa teritoriala de pensii va opera, fie din oficiu, fie la cererea pensionarului, modificările necesare, prin decizie de revizuire. Astfel, sumele rezultate se vor acorda sau se vor recupera, după caz, în cadrul termenului general de prescripție de 3 ani, calculate de la data constatării diferențelor.

Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare, cât și prin valorificarea altor documente ce pot conduce la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la momentul stabilirii acesteia. Aceasta cerere se va soluționa în decurs de 60 de zile de la data înregistrării, printr-o decizie de recalculare.