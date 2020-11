Românul care pariază pe fiecare criză

Impactul epidemiei de coronavirus și-a pus serios amprenta și pe piața imobiliară, cu o scădere semnificativă a cererii de tranzacționare. Chiar dacă românii nu au renunțat la planurile de achiziții sau vânzări, revenirea pe un trend crescător nu este deloc facilă în contextul actual. Există însă antreprenori care găsesc soluții aparte și transformă o criză într-o oportunitate de ascensiune.

Cătălin Priscorniță este astăzi CEO-ul uneia dintre cele mai mari companii antreprenoriale în imobiliare din Cluj-Napoca. Din copilărie a fost pasionat de domeniul vânzărilor și a ajuns să-și construiască un portofoliu impresionant în ani de muncă asiduă. „Vindeam de toate, de la case și apartamente, până la terenuri și spații comerciale, aflându-mă într-o permanentă competiție cu mine însumi și cu ceilalți. Am ajuns la performanțe, de exemplu, de 26 de apartamente vândute într-o lună, în condițiile în care un agent normal vinde în jur de 3-4 pe lună”, povestește antreprenorul. Cu experiența și capitalul acumulate, Cătălin Priscorniță a decis să pornească pe cont propriu într-un moment în care majoritatea aștepta să vadă dezastrul: criza economică din 2008. „În luna ianuarie a anului 2010 piața imobiliară era într-o situație foarte dificilă, generată de blocajul în accesul la creditare și finanțare, supraîndatorare și lipsă de perspective. În fața acelui tsunami economic și financiar, companiile de profil și-au pus carapacea de protecție și s-a făcut subit liniște în piață. Atunci am simțit că e momentul perfect pentru a lansa o nouă inițiativă, în contextul în care companiile cu tradiție de atunci din piață erau imobilizate într-o expectativă, iar «liniștea» aceea avea să fie un bun aliat, pentru a putea face diferența atât în promovare, cât și în servicii. Eram «omul-orchestră», dirijând între vânzări pe comisioane mari, management după ureche, pseudo-trainer pentru agenți, făceam muncă specifică departamentelor operaționale și, nu în ultimul rând, eram «omul cu direcția». Așa a început povestea agenției imobiliare Blitz, în condițiile în care, fiind în plină criză, celelalte companii de profil din domeniu își conservau resursele și se fereau de orice investiție majoră, cu atât mai puțin în publicitate. Întreaga investiție inițială în Blitz a fost din fonduri personale, din resurse proprii; pur și simplu «am scos toți banii pe masă» și am început să investesc în toate cele necesare funcționării și promovării unei agenții imobiliare. Investiția inițială a fost în jur de 100.000 euro, pentru a crea rapid o rețea de agenți și a investi în promovare”. În primul an al agenției, antreprenorul a creat o echipă de 10 oameni cu care s-au făcut repede remarcați în piață, atrăgând atenția companiilor cu vechime în domeniu. „Chiar dacă am făcut multe greșeli, fiind la început, abordarea noastră din start a fost de a ne diferenția față de nivelul existent al serviciilor de pe piață. Norocul nostru a fost că pe o piață imobiliară total neprofesionistă, când încerci măcar să fii profesionist, ieși mult mai ușor în evidență”, spune Cătălin.

10 ani mai târziu, 3 milioane de euro

Agenția a crescut pas cu pas, însă primii ani au fost ca un montagne russe, susține antreprenorul, cu succese, dar și eșecuri, uneori usturătoare. „Per total, Blitz a crescut accelerat în notorietate, importanță și cifră de afaceri, astfel că am ajuns repede să depășim prag după prag de încasări și am devenit liderii pieței clujene. M-am implicat în toate aspectele, am fost de toate, de la director de marketing sub acoperire, până la manager operațional sau de HR, făceam bucățele de roluri pentru alții, dar mi-am dat seama repede că trebuie să trec la un alt nivel pentru a fi CEO-ul unei companii de prestigiu. Rolul meu de CEO este să caut lideri, să «stau cu mintea în viitor» și să-l desenez. Mi-am propus să mă dau la o parte din propria companie și să-i las pe oameni să crească chiar mai mult decât mine pe rolurile lor. Odată făcut acest pas, urmează o conștientizare și asumare pe rol la toate nivelurile, în așa fel încât responsabilitatea creșterii să fie împărtășită peste tot”.

2020 a început promițător pentru agenția condusă de Cătălin Priscorniță, cu o creștere accelerată a cererii cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dar impactul pandemiei nu i-a ocolit businessul. „Am renegociat cu furnizorii și partenerii contractele în curs, în așa fel încât să țină cont de impactul restricțiilor asupra businessului. Am implementat soluția vizionărilor și prospectărilor online, am negociat facilități de plată și eșalonări, am ținut legătura îndeaproape cu proprietarii pentru repoziționarea prețurilor la chirii, am venit în întâmpinarea cererilor crescute pentru spații mai generoase, potrivite pentru munca de acasă”.

Citat

„Incertitudinea din piață, dar și restricțiile impuse de autorități au determinat ca al doilea trimestru să fie marcat de scăderea cererii de tranzacționare cu până la 70%!”

Cătălin Priscorniță, fondator Blitz

Rebranding-ul, strategie de criză

Modelul de business adoptat de Cătălin Priscorniță a adus companiei Blitz o nouă și ambițioasă abordare într-un an economic extrem de complicat. „Am folosit constructiv perioada respectivă pentru o mai bună planificare a activității, revizuirea proceselor și procedurilor interne, pregătirea strategiei de rebranding, finalizată în acest an în august, și a planului de dezvoltare la nivel național. Astfel, planul este să deschidem direct noi birouri, în cadrul cărora să extindem gama de servicii integrate, dar și să sprijinim, printr-un sistem flexibil de francizare, deschiderea de noi birouri de către viitorii noștri parteneri locali. Țintim cu prioritate principalele centre economice ale țării care au piețe imobiliare cu potențial de creștere sustenabilă pe termen lung”, explică antreprenorul. Agenția Blitz are, în acest moment, peste 160 de agenţi, angajaţi şi colaboratori, care activează în trei birouri, două în judeţul Cluj şi unu în judeţul Braşov.

Ne propunem să recuperăm scăderile din cel de-al doilea trimestru și să încheiem anul cu o cifră de afaceri de 3 milioane de euro, față de 2,26 milioane de euro în 2019. Noi estimăm mici corecții în piață, într-o marjă de 5-10%

Cătălin Priscorniță, fondator Blitz

TENDINȚE ÎN IMOBILIARE

- crește cererea pentru case/apartamente spațioase care să permită instalarea unui birou pentru munca de acasă

- cererea de chirii a revenit în forță la finalul trimestrului 3

Agent imobiliar, doar cu examen

Formarea agenților imobiliari reprezintă un aspect extrem de important pentru afacerea lui Cătălin. „Ne pregătim temeinic agenții. Pentru formarea lor, am pus la punct, încă din 2017, Blitz Camp - un program complex de training și pregătire permanentă a brokerilor, care acoperă o gamă vastă de materii: de la tehnici de vânzare, de prezentare a ofertei și de negociere, la elemente juridice de evaluare a unei proprietăți și tehnici de comunicare, customer service și instrumente de marketing online și offline”, spune antreprenorul. În cadrul CEIR (Comunitatea Elitelor Imobiliare din România) Cătălin Priscorniță a contribuit la inițierea și susținerea unei inițiative parlamentare de legiferare a profesiei de agent imobiliar. „Printre noutățile prevăzute se află dobândirea calității de agent imobiliar după absolvirea unui curs de pregătire, pe baza unui examen, și reatestarea agenților la un interval de trei ani. De asemenea, propunerea legislativă include și un articol în care agenții imobiliari sunt înscriși într-un registru oficial, ceea ce generează siguranță pentru consumatori în tranzacțiile imobiliare”, conchide fondatorul agenției Blitz.