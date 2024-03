Începe Postul Paștelui 2024. Ce este interzis, ce este permis și care sunt zilele cu dezlegare la pește

Cand incepe Postul Pastilor?

Postul Pastilor incepe luni, 18 martie 2024 si se posteste pana in seara sambetei din Saptamana Patimilor, inclusiv.



În timpul Postului Pastilor nu se savarsește liturghie decat sambata, duminica si de sarbatoarea Buneivestiri. In celelalte zile ale saptmanii (de luni pana vineri inclusiv) se savarsește numai Liturghia Darurilor mai inainte sfintite.



In timpul acestui post, sunt oprite savarsirea nuntilor si serbarea zilelor onomastice.



Dezlegari la peste in Postul Paștilor

23 martie – sâmbătă – Sfântul Mucenic Nicon (dezlegare la ulei și vin)

24 martie – Duminică – Sfântul Cuvios Zaharia. Duminica Ortodoxiei – prima Duminica din Postul Mare (dezlegare la ulei și vin)

25 martie – Luni † Buna Vestire (dezlegare la pește)

30 martie – Sâmbătă Sfântul Cuvios Ioan Scararul (dezlegare la ulei si vin)

31 martie – Duminică – Sfântul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei; Denia Acatistului Bunei Vestiri. Duminica Sfantului Grigorie Palama (dezlegare la ulei și vin)

6 aprilie – sâmbătă – † Sfântul Eutihie, patriarhul Constantinopolului (dezlegare la ulei și vin)

7 aprilie – Duminică – Sfântul Mucenic Caliopie. Duminica Sfintei Cruci (dezlegare la ulei și vin)

11 aprilie – joi – † Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfantul Mucenic Antipa; Sfântul Farmutie (dezlegare la ulei și vin)

12 aprilie – vineri – † Sfântul Mucenic Sava de la Buzău (dezlegare la ulei și vin)

13 aprilie – sâmbătă – Sfântul Mucenic Artemon (dezlegare la ulei și vin)

14 aprilie – Duminică – Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin (dezlegare la ulei și vin)

18 aprilie – joi – Sfântul Cuvios loan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul (dezlegare la ulei și vin)

20 aprilie – sâmbătă – † Sfântul Teotim, Episcopul Tomisului (dezlegare la ulei și vin)

21 aprilie – duminică – † Sfântul Mucenic Ianuarie. Predica la Duminica Sfintei Maria Egipteanca (dezlegare la ulei și vin)

23 aprilie – marți † Sfântul Mucenic Gheorghe (dezlegare la ulei și vin)

24 aprilie – miercuri † Sfinții Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Iosif din Maramureș (dezlegare la ulei și vin)

25 aprilie – joi – † Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; Sfântul Evanghelist Marcu (dezlegare la ulei și vin)

27 aprilie – sâmbătă – Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului. Sâmbăta lui Lazăr. Pomenirea morților (dezlegare la ulei și vin)

28 aprilie – Duminică – Intrarea Domnului în Ierusalim – Duminica Floriilor (dezlegare la pește)

4 mai – sâmbătă – Coborârea la iad a Mântuitorului; Sfânta Muceniță Pelaghia (dezlegare la ulei și vin)

Ce este interzis în Postul Paștelui

În teologia ortodoxă, postul nu este înțeles numai ca abstinență alimentară, ci ca practică ascetică pentru îndepărtarea de patimi. Aspectele vindecătoare ale postului sunt concentrate în jurul mai multor perspective.

Din punct de vedere biologic, schimbarea regimului alimentar poate contribui la eliminarea toxinelor din organism și la îmbunătățirea sănătății fizice. De asemenea, postul presupune renunțarea la vicii, care pot contribui negativ la starea de sănătate.

Prin întărirea vieții spirituale și intensificarea rugăciunii, postul aduce vindecare sufletească și introspecție, apropiindu-l pe om de Dumnezeu și facilitează lucrarea Harului.

Încurajarea faptelor bune și ajutorarea aproapelui transformă postul într-o practică colectivă, care poate avea efecte asupra celor din jur, precum afirmă Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „în vindecarea bolnavilor, contează foarte mult și credința comunității, a obștii, a celor din jur”.

Postul Paștelui 2024. Cum se postește

Conform tradiţiei actuale a Bisericii, în cursul acestuia se posteşte astfel:

în primele două zile – luni şi marţi din prima săptămână – se recomandă, pentru cei ce pot să ţină, post complet sau pentru cei mai slabi ajunare până spre seară, când se poate mânca puţină pâine şi bea apă;

în primele trei zile – luni, marţi şi miercuri – şi ultimele două zile – vineri şi sâmbătă din Săptămâna Patimilor, la fel;

miercuri în Săptămâna Patimilor se ajunează până seara, după oficierea Liturghiei Darurilor înainte sfinţite, când se mănâncă pâine şi legume fierte fără untdelemn;

în tot restul postului, în primele cinci zile din săptămână se mănâncă uscat o singură dată pe zi, seara, iar sâmbăta şi duminica de două ori pe zi, legume fierte cu untdelemn şi puţin vin;

La praznicul Bunei Vestiri şi în Duminica Floriilor se dezleagă la peşte.

Ce este interzis în Postul Paștelui 2024

Pe toată perioada Postului Paștelui nu se fac nunți și botezuri. În afara zilelor de post de peste an, nu se fac nunţi în zilele Praznicelor împărăteşti şi nici în ajunul acestora, în săptămâna lăsatului sec de carne, în Săptămâna Luminată. Motivul pentru care nu se fac nunți în post este faptul că imediat după slujba Tainei Nunții sunt organizate petreceri cu multă mâncare și băutură, dar și cu o atmosferă ce este în contradicție cu atmosfera ce caracterizează perioada postului. Biserica nu permite săvârșirea cununiilor religioase în zilele de post tocmai pentru ca bucuria nunții să nu fie umbrită de restricțiile postului.

Tradiţii şi superstiţii în Postul Paştelui

* Se spune că auzul primului cântec al cucului înseamnă semn de primăvară, iar persoanele care gustă peşte de Buna Vestire se vor simţi bine tot anul.

* De Florii, pe 28 aprilie, credincioşii se duc dimineaţa la biserică la slujbă cu ramuri de salcie, care vor fi sfinţite de către preot. După terminarea slujbei crenguţele de salcie sunt duse acasă şi păstrate într-un loc curat, de regulă lângă o icoană.

* Sâmbăta din ajunul Floriilor (27 aprilie) este cunoscută şi ca Moşii de Florii şi se fac pomeniri pentru sufletul rudelor decedate. În această zi, gospodinele pregătesc plăcinte şi le dau de pomană. Fetele tinere plantează flori sau, îmbrăcate în rochii albe, împodobite cu flori de primăvară, merg cu colindul prin sat.

* Una dintre cele mai vechi superstiţii spune că aşa cum va fi vremea de Florii, aşa va fi şi de Paşte.

* O altă superstiţie avertizează că dacă până la Florii cântă broaştele, atunci vara va fi frumoasă.

* Altă superstiţie avertizează să nu se planteze pomi în săptămâna dinaintea Floriilor, deoarece aceştia vor face numai flori, nu şi fructe.

* În Moldova şi Oltenia se spune că nu este bine să te speli pe cap de Florii, deoarece vei albi şi vei încărunţi prematur.

* Se spune că cine priveşte într-o oală cu apă în ziua de Paşte îşi poate vedea viitorul.

* Există credinţa că păstrarea unui ou fiert de Paşte până în anul următor poate prezice norocul.

* Superstiţiile includ şi ideea că cine doarme în ziua de Paşte va fi somnoros tot anul

* În Moldova şi Oltenia se crede că cine se naşte în ziua de Paşte va fi norocos toată viaţa.

Rugăciune pentru Postul Paștelui 2024

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul este considerată o rugăciune puternică și este specifică pentru postul Paștelui.

„Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei dăruiește-l mie, robului Tău. Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi că să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu. Că binecuvântat ești Tu în vecii vecilor. Amin”.