David Lynch și Gene Hackman, omagiați la American Independent Film Festival, ediția a 9-a 

American Independent Film Festival revine în iunie cu o selecție electrizantă de filme independente americane și evenimente speciale organizate în București, Bran, Sibiu (în parteneriat cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu), Cluj, Timișoara, Iași și Arad.

Ediția #9 a festivalului, eveniment prezentat de Raiffeisen Bank, le dedică un omagiu lui David Lynch și Gene Hackman prin proiecția a două dintre cele mai reprezentative filme din cariera lor, prezentate în versiuni restaurate recent: INLAND EMPIRE (2006) și THE CONVERSATION (1974).

INLAND EMPIRE (r. David Lynch, 2006) este un film radical și hipnotic, construit ca o meditație fracturată asupra identității, fricii și artei cinematografice. Ultimul lungmetraj semnat de Lynch o are în rol principal pe Laura Dern, într-o interpretare tulburătoare, considerată una dintre cele mai puternice ale carierei sale. Criticul Damon Wise de la Empire a descris filmul drept „o enigmă strălucitoare și excepțional de originală, spusă de un enigmatic”, remarcând profunzimea interpretării lui Dern. The Guardian nota că „Lynch creează o serie bizară de legături între mit, filme și realitate”, rezultând „un spectacol gigantic”. Filmul este considerat de mulți critici o experiență cinematografică unică, ce provoacă și fascinează în egală măsură.

THE CONVERSATION (r. Francis Ford Coppola, 1974), restaurat în 4K și relansat în 2024 în selecția Il Cinema Ritrovato, este considerat una dintre capodoperele anilor ’70. Filmul îl urmărește pe Harry Caul (Gene Hackman), un expert în supraveghere obsedat de consecințele muncii sale. Cu o atmosferă tensionată și o coloană sonoră minimalistă semnată de David Shire, The Conversation este un portret profund al vinovăției și al alienării într-o lume în care intimitatea devine iluzorie. „Un film tulburător și extraordinar de relevant chiar și azi, într-o epocă a controlului digital” – The Guardian.

Disparițiile recente ale regizorului David Lynch (ianuarie 2025) și actorului Gene Hackman (februarie 2025) marchează un moment de reflecție în lumea cinematografiei. American Independent Film Festival le aduce un omagiu prin proiecții speciale ale unora dintre cele mai reprezentative creații ale lor, într-un cadru care celebrează tocmai spiritul inovator și vocile marcante ale filmului american.

De neratat din selecția AIFF #9

Pe lângă aceste proiecții-eveniment, AIFF aduce în premieră în România titluri recente de la edițiile din acest an ale festivalurilor de la Sundance, Berlin, dar și de la Cannes 2024:

Scris şi regizat de Amalia Ulman, Magic Farm (2025) urmăreşte o echipă americană de televiziune care ajunge din greşeală într-o zonă rurală din Argentina. The New York Times l-a numit o "desfătare amuzantă".

urmăreşte o echipă americană de televiziune care ajunge din greşeală într-o zonă rurală din Argentina. The New York Times l-a numit o "desfătare amuzantă". În Peter Hujar`s Day (2025) , noul film al cunoscutului cineast american Ira Sachs, o conversație din 1974, recent descoperită, între fotograful Peter Hujar și scriitoarea Linda Rosenkrantz oferă o privire asupra scenei artistice din New York și asupra luptelor personale și epifaniilor care definesc viața unui artist. Filmul îi are în distribuţie pe Ben Whishaw şi Rebecca Hall.

, noul film al cunoscutului cineast american Ira Sachs, o conversație din 1974, recent descoperită, între fotograful Peter Hujar și scriitoarea Linda Rosenkrantz oferă o privire asupra scenei artistice din New York și asupra luptelor personale și epifaniilor care definesc viața unui artist. Filmul îi are în distribuţie pe Ben Whishaw şi Rebecca Hall. În The Surfer (2024) de Lorcan Finnegan, Nicolas Cage interpretează rolul unui bărbat care se întoarce în orașul natal australian, doar pentru a intra într-un conflict tot mai tensionat cu un grup de surferi locali. Pe măsură ce tensiunile escaladează, filmul alunecă între thriller psihologic și alegorie existențială, cu o interpretare intensă și imprevizibilă a lui Cage. Inclus în secţiunea Midnight Screenings a Festivalului de la Cannes anul trecut, The Surfer este un film captivant şi greu de încadrat, care oscilează între art-house şi cinema de gen.

Lista de filme din selecția noii ediții poate fi consultată și va fi actualizată pe filmedefestival.ro

American Independent Film Festival în toată țara

Proiecțiile și evenimentele speciale din cadrul American Independent Film Festival vor avea loc în premieră în București și alte șase locuri din țară:

București : 6–12 iunie (Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului)

: 6–12 iunie (Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului) Cluj-Napoca : 9–11 iunie (Cinema Arta)

: 9–11 iunie (Cinema Arta) Bran : 13–14 iunie (curtea Castelului Bran – proiecții în aer liber)

: 13–14 iunie (curtea Castelului Bran – proiecții în aer liber) Timișoara : 13–15 iunie (Cinema Timiș)

: 13–15 iunie (Cinema Timiș) Arad : 17-18 iunie (Cinema Arta)

: 17-18 iunie (Cinema Arta) Iași : 21–22 iunie (Cinema Ateneu)

: 21–22 iunie (Cinema Ateneu) Sibiu: 25–29 iunie (în parteneriat cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu – FITS)

American Independent Film Festival continuă să fie un punct de întâlnire esențial pentru iubitorii de cinema din România. Festivalul aduce laolaltă nu doar filme remarcabile, ci și o comunitate pasionată de cinematografie, dornică să descopere povești care provoacă, inspiră și rămân în memorie. Vă invităm să vă alăturați acestei experiențe cinematografice de neuitat. Detalii complete despre program și biletele, care vor fi disponibile în curând, vor putea fi găsite pe filmedefestival.ro .

Mai multe imagini pot fi descărcate de aici: https://we.tl/t-5b2VMYaqFq

AIFF #9 este un eveniment prezentat de Raiffeisen Bank.

Proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii, Centrul Național al Cinematografiei

Cu sprijinul: Aqua Carpatica, Pepsi, Cushman & Wakefield Echinox

Parteneri: Institutul Cultural Român, Institutul Francez, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Europa Cinemas, Castelul Bran, Librăriile Humanitas, I'Velo