7 lucruri pe care le-am învățat după ce am achitat primul meu credit pe firmă înainte de termen

23 Dec 2024 • 11:28







Când am hotărât să iau primul credit pentru firma mea, am făcut-o inițial din necesitate: vânzările încetiniseră, aveam facturi de plătit și nu voiam să-mi pierd colaboratorii de încredere. Dar am învățat multe din asta.