Aronia Charlottenburg câștigă premiul de Magazinul anului 2024 (Produse organice și bio) alături de Limitless Agency

‘’Dezvoltare fără compromisuri’’ - aceasta este misiunea care îi alimentează zi de zi pe Cristian-Mihai Țîrcuș și partenera sa, Anca Țîrcuș, proprietarii unei culturi de aronia din județul Timiș, care au transformat pasiunea pentru produse naturale într-o afacere de succes. Pe lângă creșterea spectaculoasă în aproape un deceniu de activitate, startul colaborării cu Agenția de Marketing Online Limitless le-a adus recent celor doi și întregii echipe și unul dintre cele mai prestigioase premii din online-ul românesc: GPeC eCommerce Proficiency.

Cuprinzând peste 200 de criterii de evaluare, de la auditare UX și până la analiza amprentei digitale, dar și strategia de SEO și Pay-Per-Click (PPC), GPeC eCommerce Proficiency este cel mai complex program de acest gen din România. Pe lângă componenta de audit și mentorat, programul include și o competiție, pe care Aronia Charlottenburg a reușit să o câștige anul acesta în categoria „Produse Organice, Naturale și BIO.”

Cum arată strategia care a adus locul 1 pentru Aronia Charlottenburg

„Câștigarea acestui Premiu pentru Excelență în eCommerce la GPeC Gala, ne confirmă că reușim să transpunem și în mediul online misiunea care ne motivează zi de zi: să livrăm clienților noștri calitate fără compromisuri. Aceasta este misiunea Aronia Charlottenburg încă de la început. Oferim exigența lucrului bine făcut pentru clienții noștri și cerem asta și de colaboratorii cu care lucrăm, de aceea suntem extrem de încântați că am găsit în Agenția Limitless o echipă de profesioniști. Limitless Agency ne-a ajutat să obținem rezultate remarcabile într-un timp scurt, de mai puțin de un an și sperăm la o colaborare cât mai îndelungată care să susțină creșterea pe termen lung a vizibilității brandului Aronia Charlottenburg.’’ spune Cristian-Mihai Țîrcuș, fondatorul brandului.

Strategia implementată pentru Aronia Charlottenburg a vizat optimizarea campaniilor plătite în zona de Publicitate Pay-Per-Click (PPC), dar și dezvoltarea unei strategii pentru creșterea vizibilității brandului și a produselor principale, abordând atât căutările informaționale, axate pe ingrediente naturale sau afecțiuni, cât și pe cele tranzacționale, axate pe prețul și disponibilitatea produselor.

Datorită acestei strategii, s-a înregistrat o creștere de 230% față de perioada anterioară colaborării cu Limitless Agency, alături de o creștere de peste 190% a numărului de click-uri organice către site, toate eforturile traducându-se într-o creștere a scorului de vizibilitate cu 20% (de la 18% la 38%) în mai puțin de 12 luni.

„Succesul colaborării noastre cu Aronia Charlottenburg, similar cu al multor parteneriate strategice pe care noi le avem cu clienții agenției, se datorează atât deschiderii și receptivității clientului nostru încă de la început, cât și unei abordări multidisciplinare pe care o adoptăm în metodologia noastră de lucru. Pentru Aronia Charlottenburg am implementat o strategie de marketing care îmbină creșterea organică prin SEO cu performanțele campaniilor plătite. Pentru a obține rezultate optime, ne bazăm pe expertiza colegilor de la Limitless și pe TRUDA, tool-ul de analiză de date dezvoltat intern, care permite o maximizare a investițiilor în publicitate pe baza unor criterii de profitabilitate. Astfel, în mai puțin de un an de la startul colaborării putem deja vorbi de creșterea scorului de vizibilitate în Google cu douăzeci de procente.” a explicat Cristian Bolocan, Head of SEO și Managing Partner al Limitless Agency.

Despre Aronia Charlottenburg și Limitless Agency

Aronia Charlottenburg este o companie de suplimente naturale fondată în 2015 de Cristian-Mihai Țîrcuș și partenera sa, Anca Țîrcuș. În cei aproape 10 ani de la înființare, compania a înregistrat o creștere rapidă, devenind lider de nișă pe piața din România, precum și unul dintre primele trei branduri de nișă la nivel european. Compania își propune să devină liderul pieței europene în următorii ani, având ca motivație principală dezvoltarea de produse naturale premium, fără compromisuri.

Limitless Agency, una dintre cele mai mari agenții de marketing digital din România, gestionează un portofoliu de peste 400 de magazine online din diverse industrii. Până în prezent, Agenția de Marketing Digital Limitless a administrat bugete de marketing de peste 40 de milioane de euro pentru clienți din diferite industrii, obținând deja numeroase premii pentru performanțele clienților săi, precum premiul din cadrul GPeC. Specializată în servicii de SEO, PPC, Data și Digital Marketing, Limitless se concentrează pe un obiectiv clar: livrarea de rezultate excepționale pentru toți clienții săi.

Premiul GPeC eCommerce Proficiency este unul dintre cele mai relevante premii acordate comerțului online românesc. Decernarea premiului pentru multiple categorii a avut loc în cadrul GPeC Summit, cel mai important eveniment dedicat comerțului online și marketingului digital din Europa Centrală și de Est. Înființat în urmă cu 19 ani, GPeC Summit reunește anual speakeri de renume național și internațional, oferind informații valoroase pentru diverse industrii. Anul acesta, competiția GPeC eCommerce Proficiency a atras 58 de magazine online, care au fost evaluate pe baza a peste 200 de criterii de către 28 de experți în E-Commerce și Marketing Digital.