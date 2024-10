Gdańsk, mai interesant decât Amsterdam

În această țară și-a cunoscut actuala soție, fiul său vorbește ambele limbi. Sportivul lui Górnik Zabrze, în vârstă de 29 de ani, Polonia este un loc minunat pentru a trăi și a petrece timpul liber.

-Nu cunoșteam foarte multe lucruri despre Polonia . Eram tânăr, știam că există o astfel de țară la nord de România. Este aproape, dar estedeparte. Astăzi mă urc în mașină și după 7-8 ore sunt acasă - spune Dan, care va juca în meciul de calificare pentru Campionatul European împotriva Poloniei la începutul lunii noiembrie. - Vorbim trei limbi cu soția sa Sonia. În engleză, poloneză și română. Fiul nostru de 2 ani, Noe, înțelege deja poloneză și română. A deveni conștient de faptul că acestea sunt două limbi diferite și părinții provin din țări diferite. eu? Când sunt în Polonia, mi-e dor de România, și mai precis de prieteni și de oameni pe care îi cunosc de ani de zile. și invers. Mă simt ca acasă în Polonia. Când am primit o ofertă de la Zabrze, eu și soția mea am decis să venim din nou la râul Vistula. Dan-Emil joacă în prezent în Górnik Zabrze. Clubul este mai bine cunoscut pentru fotbal. Culorile sale sunt reprezentate, printre altele, de Lukas Podolski, campioan mondial din 2014. Cu toate acestea, jucătorii de handbal au mai mult succes. Câștigă medalii în ligă, se descurcă bine în cupele europene. - Silezia este în sudul Poloniei. Există puține astfel de locuri în Europa. Este o metropolă, nu există granițe între orașe, practic este un oraș de câteva milioane. Ne simțim grozav aici. Cracovia este aproape, munții, fiecare va găsi ceva pentru ei înșiși - adaugă Dan, care a vizitat mina istorică Guido din Zabrze. Acesta este singurul loc de pe harta Europei. Cobori 370 de metri sub pământ și te poți simți ca un miner pentru câteva ore. - Îmi place că în Polonia au grija de aceste locuri. A fost creat un muzeu unic care nu este disponibil în Europa. Există și multe astfel de locuri în România, dar nu sunt mute care le poți vizita.

Soția lui Dan-Emil a jucat și handbal. A fost o jucătoare a clubului din Gdynia, în nordul Poloniei. - Nu aș schimba Marea Poloneză cu cea a României. prea rece. Dar plajele, baza turistică și orașele sunt frumoase. Mama a spus că Gdańsk este mai drăguță decât Amsterdam. este ceva în asta. Odată, cu Sonia, am închiriat o rulotă și am călătorit în toată Polonia în zece zile de la Gdańsk la Zakopane. Drumuri grozave, lacuri, râuri, mâncare bună, orașe curate și ordonate. Știu că preferăm să petrecem timp in sudul Poloniei, dar vă pot asigura că cine vizitează Polonia nu va regreta - încheie Dan Emil Racotea.