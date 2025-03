Multiplicatorul - O caracteristica speciala la jocurile de noroc

Una dintre cele mai importante functii la sloturile video de care jucatorii pot profita pentru a-si mari castigurile este multiplicatorul. Acesta poate transforma castigurile mici in castiguri mult mai mari, in functie de valoarea pe care o are.

In acest articol vom vedea cum functioneaza multiplicatorul, de cate tipuri este si cum poti profita de el.

Daca vrei sa vezi care sunt cele mai bune sloturi video cu multiplicatori, iti recomand sa vizitezi rotiri-cazino.ro.

Cum functioneaza multiplicatorul?

Multiplicatorul este un mecanism care iti poate creste castigurile pe care le-ai obtinut intr-o runda de la sloturile video. Acesta inmulteste suma castigata de tine cu un anumit factor, care poate varia in functie de joc si de conditiile acestuia.

Sa presupunem ca joci slotul Sweet Bonanza de la Pragmatic Play. In runda bonus, pot pica pe panou multiplicatori incepand de la 2X pana la 100X. Daca ai obtinut un castig de 3 LEI iar pe panou pica un multiplicator de 100X, asta inseamna ca acel castig este inmultit cu 100, deci vei castiga in total 300 LEI.

Multiplicatorul poate fi activat in diverse moduri, in functie de joc si in functie de producatorul de joc. Unele jocuri au simboluri care activeaza multiplicatori atunci cand apar pe linii de castig, in timp ce unele jocuri ofera multiplicatori doar in rundele bonus, precum in exemplul de mai sus.

Exista si jocuri care au multiplicatorii integrati in mecanismul de baza, care se activeaza automat in anumite conditii.

Tipuri de multiplicatori

Multiplicatorii pot fi de mai multe tipuri, in functie de joc si de producatorul de jocuri. Iata cateva dintre cele mai comune tipuri de multiplicatori:

Multiplicator progresiv – acesta poate creste pe masura ce joci. De exemplu, la fiecare rotire castigatoare, multiplicatorul poate creste cu 1X, ajungand la valori impresionante dupa mai multe castiguri consecutive. Foarte multe jocuri care folosesc mecanica „Megaways” ofera multiplicatori progresivi in rundele bonus Multiplicator aleatoriu – in unele jocuri, in cel de baza, multiplicatorii pot pica pe panou in mod complet aleatoriu, oferindu-ti sansa de a transforma castigurile mici in castiguri mult mai mari Multiplicator fix – acesta are o valoare prestabilita si poate incepe de la 2X pana la valori mult mai mari. Se aplica constant atunci cand sunt activati, astfel ca daca ai obtinut un castig de 10 LEI cu un multiplicator de 5X, vei primi 50 LEI Multiplicator in runda bonus – foarte multe jocuri precum Sweet Bonanza despre care am vorbit mai devreme in articol ofera multiplicatori in rundele bonus. De exemplu, in aceste runde, toate castigurile pot fi multiplicate in functie de valoarea acestuia: incepand de la 2X si pana la 100X sau chiar mai mult

De ce sunt populare jocurile cu multiplicatori?

Jocurile cu multiplicatori au castigat o popularitate imensa printre jucatori, iar acest lucru se datoreaza mai multor motive:

Ai sanse mai mari de a castiga – asa cum am mai spus in acest articol, multiplicatorii pot transforma un castig mic intr-un castig mult mai mare, oferind sansa jucatorilor de a obtine plati substantiale chiar si daca folosesc mize mici Suspans – aparitia unui multiplicator, de obicei de o valoare mare, asa cum poate fi in cazul Sweet Bonanza 1000, unde multiplicatorul maxim care poate pica este de 1000X aduce un plus de emotie jocului Varietate mare – exista foarte multe jocuri la cazinourile online din Romania care au multiplicatori, incepand de la multiplicatori aleatorii si pana la multiplicatori progresivi. Aceasta varietate permite jucatorilor sa joace jocurile care se muleaza cel mai bine pe preferintele lor Rotiri gratuite – foarte multe jocuri cu multiplicatori au si o runda bonus in care multiplicatorii sunt mai mari decat de obicei. Acest lucru atrage jucatorii si ofera sanse suplimentare de castig pentru acestia

Concluzie

In concluzie, multiplicatorul este una dintre cele mai profitabile caracteristici de care jucatorii de cazino online pot profita. Indiferent ca vorbim de multiplicatori aleatorii sau multiplicatori progresivi, aceasta functie adauga un plus de suspans si ofera o sansa suplimentara de a transforma castigurile mici in castiguri mult mai mari.