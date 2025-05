OFICIAL: George Simion se bate cu Nicușor Dan în turul 2 al prezidențialelor. Crin Antonescu și-a recunoscut înfrângerea

UPDATE 07.00: Iată cifrele finale, după numărarea a 100% din voturi:

George Simion și Nicușor Dan sunt în turul 2 al alegerilor prezidențiale care se vor desfășura pe 18 mai, după centralizarea tuturor proceselor verbale ale alegerilor pentru primul tur.

După ce procesele verbale ale alegerilor au fost centralizate în proporție de 100%, cei calificați în turul doi sunt naționalistul George Simion și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

George Nicolae Simion a obținut 3.862.403 voturi, ceea ce reprezintă 40,96%.

Pe locul al doilea, la o diferență mare, este Nicușor Daniel Dan, care a fost votat de 1.979.711 persoane, respectiv 20,99%.

Pe locul al treilea s-a clasat George Crin Laurențiu Antonescu. El a obținut 1.892.925 de voturi, respectiv 20,07%.

Urmează, în ordinea voturilor obținute:

Victor Viorel Ponta - 1.230.143 de voturi (13,05%);

Elena Valerica Lasconi - 252.708 voturi (2,68 %);

Marcela Lavinia Șandru - 60.679 de voturi (0,64 %);

Petru Daniel Funeriu - 49.602 voturi (0,53%);

Cristian Vasile Terheș - 36.442 de voturi (0,39 %)

Sebastian Constantin Popescu - 25.993 de voturi (0,28%)

John Ion Banu Muscel - 22.020 de voturi (0,23 %);

Silviu Predoiu - 17.185 de voturi (0,18 %).

Știre inițială

Nicușor Dan: „Suntem în turul 2. În momentul ăsta ne despart 50.000 de voturi de locul 3 și trendul este irreversibil, mai sunt de numărat 300.000 de voturi, nu mai are rost să așteptăm în seara asta”, a spus Nicușor Dan.

El le-a mulțumit celor care l-au votat, dar și celor care au votat pentru ceilalți candidați, „pentru că a fost un proces democratic de care România avea nevoie”.

Nicușor Dan le-a mulțumit în mod special românilor din Republica Moldova, unde am câștigat cu peste 50%.

Dan a precizat că îl așteaptă un tur 2 greu.

„Este dificil cu candidatul izolaționist. Nu o să fie o dezbatere între persoane, o să fie o dezbatere între o direcție pro-occidentală pentru România și o direcție anti-occidentală pentru România. Despre asta va fi turul 2. Este sarcina noastră să convingem românii că România are nevoie de direcția pro-occidentală și pe asta se va axa campania noastră în cele două săptămâni. Îi chem pe toți românii să fie parte din această bătălie și sunt optimist că o să o câștigăm, că România va păstra direcția occidentală și am speranță că cu toate resursele pe care țara asta le are o să fie în câțiva ani pe locul pe care-l merită”, a spus Nicușor Dan.

Dan a fost întrebat dacă luni va vorbi cu Marcel Ciolacu și cu Elena Lasconi pentru susținere în turul 2, însă nu a răspuns. A spus doar: „Mâine”.

Antonescu: Rezultatul parțial cred că e ireversibil. Plec din această încercare cu fruntea sus

Crin Antonescu se declară învins în ceea ce privește accederea în turul 2. El a spus că pleacă din „această încercare cu fruntea sus”. El le-a transmis celor care l-au votat în turul 1 să voteze în turul 2 pentru cel care îi pot duce mai departe măcar o parte din proiecte.

Crin Antonescu a spus că rezultatul parțial din momentul în care a ieșit din sediul de campanie este unul „ireversibil”.

„Voturile au vorbit, cetățenii au vorbit, îmi pare rău. Plec din această încercare, cred, cu fruntea sus, așa mă simt, cel puțin. Am prezentat un program, am prezentat niște idei, am prezentat niște soluții, am prezentat un personaj. Verdictul românilor a fost altul. Ar fi multe de discutat despre o țară în care ne-am speriat toți că un domn precum Călin Georgescu e a 20% și în care, iată, ne pomenim cu un domn precum George Simeon, că e la 40%. (...) Votul oamenilor trebuie respectat, mă bucur încă o dată că au venit la vot. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe”, a declarat Crin Antonescu, la ieșirea din sediul de campanie.

Candidatul PSD-PNL-UDMR a spus că i-a făcut plăcere să se întâlnească din nou cu foarte mulți români.

„Le mulțumesc, încă o dată, celor care m-au votat. Le împărtășesc, îi asigur, tristețea din seara asta. O simt și eu, dar viața merge mai departe. Politica nu e decât o parte a vieții. Îi îndemn pe toți cei care au încredere în România și în destinul ei, în energiile ei, în puterea ei, să lupte mai departe, și în plan politic și, desigur, în toate celelalte planuri”, a spus Antonescu.

Crin Antonescu a spus și pe cine va susține în turul 2.

„Aici sunt două lucruri simple. Simple ca bună ziua. Unu. Nu știu ce va face coaliția. Eu nu am fost parte a coaliției. Le mulțumesc, încă o dată, celor trei partide și grupurile minorităților pentru susținerea lor din campanie, dar deciziile politice, cum ar fi ce fac în turul 2, pe cine susțin, le aparțin în exclusivitate. În ceea ce mă privește pe mine, eu am prezentat un program, niște idei, niște oameni m-au votat. Îi las pe acești oameni și îi îndemn pe acești oameni să se prezinte la vot în turul 2, să socotească singuri, cred că nu e foarte greu, cu cine anume, dintre cei doi candidați rămași în cursă, sunt compatibile principiile, valorile pentru care eu am candidat acum. S-ar putea să nu le regăsească pe toate, s-ar putea să nu le regăsească la fel, dar întotdeauna o alegere este grea și îndemn să o facă. În orice caz, îi îndemn să nu stea acasă”, a mai spus Antonescu.

Crin Antonescu a mai spus că a fost „o onoare să lupt din nou pentru niște idei în fața românilor”.

Crin Antonescu și-a recunoscut înfrângerea și a plecat de la sediul de campanie, iar întrebat despre soarta coaliției de guvernare care l-a susținut a spus că el nu este membru al niciunui partid, dar când 40% dintre români votează George Simion „se poate discuta și orice altceva”.

Întrebat soarta coaliției PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu a spus că „nu e problema mea. Eu nu mai sunt membru al niciunuia dintre aceste partide și nu e problema mea, decizia mea, nici măcar să-mi spun o părere”.

„Eu nu pot să apreciez acest lucru decât în legătură cu mine. Eu am făcut ce am putut. Asta pot să vă spun. Bineînțeles că întotdeauna se poate mai mult, mai ales când nu reușești. Dar eu am făcut acest lucru onest. L-am făcut din toate puterile, l-am făcut cu toată credința”, a spus Antonescu.

Întrebat dacă a vorbit cu Marcel Ciolacu, Antonescu a spus că nu a discutat, dar el le mulțumește liderilor coaliției.

Pentru că unii dintre liderii coaliției au spus că dacă Antonescu nu intră în turul 2, asta poate să echiveleze inclusiv cu ruperea coaliției de guvernare, Antonescu a fost întrebat dacă există acest risc.

„Eu, unul, nu am de răspuns la întrebarea asta. Nu eu am făcut declarațiile, nu eu am de a răspunde. Eu, redevenit strict cetățeanul Antonescu, cred că nu ar fi bine să se rupă, pentru că nu văd alta. Dar când 40% dintre românii votează George Simion și ăsta e un verdict pe care n-am cum să-l contest. N-am dreptul ca democrat să-l contest. Probabil că se poate discuta și orice altceva. Din punctul meu de vedere, credeam că singura coaliție pro-occidentală care se poate face, este cea în funcțiune. Dar, mai departe, partidele au datoria să iau în calcul voința cetățenilor, să caute alte variante, dacă e cazul să caute, nu e treaba mea”, a mai spus Crin Antonescu.

Simion, învingător clar în primul tur al scrutinului prezidențial - Reuters

Euroscepticul George Simion a câștigat duminică primul tur al alegerilor prezidențiale reluate din România, au arătat rezultatele parțiale. O victoria sa în turul 2 din 18 mai ar extinde numărul liderilor eurosceptici din UE, care include deja prim-miniștrii maghiar și slovac.

Buletinele de vot din aproape 98% din secțiile de votare au arătat că primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, în vârstă de 55 de ani, s-a clasat pe locul al doilea, cu aproximativ 21%, în spatele celor 40% ale lui Simion. Aceștia se vor întâlni în turul doi, pe 18 mai, dacă rezultatele finale vor confirma clasamentul.

O victorie a lui Simion ar putea izola țara, ar eroda investițiile private și ar destabiliza flancul estic al NATO, unde Ucraina luptă împotriva unei invazii rusești de trei ani, spun observatorii politici, citați de Reuters.

De asemenea, ar extinde numărul de lideri eurosceptici din UE, care include deja prim-miniștrii maghiar și slovac, într-un moment în care Europa se străduiește să formuleze un răspuns la politicile lui Trump.

„Aceasta nu este doar o victorie electorală, este o victorie a demnității românești. Este victoria celor care nu și-au pierdut speranța, a celor care încă mai cred în România, o țară liberă, respectată, suverană”, a spus Simion.

Beneficiind de un val de furie populară împotriva liderilor tradiționali, Simion, în vârstă de 38 de ani, se opune ajutorului militar acordat Ucrainei vecine, critică conducerea UE și afirmă că este aliniat mișcării președintelui american Make America Great Again.

Dan, 55 de ani, un independent care candidează pe o platformă anticorupție, l-a depășit pe fostul senator Crin Antonescu, 65 de ani, un candidat centrist susținut de cele trei partide din coaliția pro-occidentală de guvernare. El a câștigat un sprijin substanțial în rândul românilor din străinătate - care au favorizat în ultimii ani candidați anti-sistem precum el și Simion - au arătat voturile din 80% din urne, câștigând 26%, față de 59% Simion și 7% Antonescu.

Observatorii au spus că el s-ar lupta să-l învingă pe Simion în runda a doua mai mult decât Antonescu, din cauza rivalităților dintre el și partidele mainstream care fac mai dificilă schimbarea votanților.

„Ochii pe Occident, eu cred că despre asta ar trebui să fie campania, despre păstrarea direcției occidentale în România”, a declarat Dan reporterilor duminică seara. „... (și) să explicăm oamenilor de acasă, pe înțelesul tuturor, neajunsurile pe care le-am avut în relația cu aceste instituții. Ele au venit mai degrabă din vina noastră că nu am fost activi și pregătiți”.

Votul de duminică a avut loc la cinci luni după ce o primă încercare de organizare a alegerilor a fost anulată din cauza unei presupuse interferențe rusești în favoarea candidatului de extremă dreapta Călin Georgescu, căruia i s-a interzis de atunci să mai candideze.

Simion, care a obținut doar 14% atunci, pare să fi profitat de o creștere a sprijinului pentru extrema dreaptă, susținută de Georgescu.

Duminică, el a votat alături de Georgescu, care a numit alegerile o „fraudă” și a îndemnat oamenii să își ia țara înapoi. În timp ce zeci de oameni se înghesuiau în fața secției de votare scandând „Călin președinte”, Simion a declarat că votul său a fost „pentru a restabili democrația”.

Simion nu este singurul politician în stil MAGA care candidează la alegeri în Europa Centrală. Karol Nawrocki, candidatul prezidențial susținut de principalul partid naționalist de opoziție din Polonia în alegerile prezidențiale din 18 mai, s-a întâlnit cu președintele american în această săptămână.

„România și Polonia sunt două țări importante pentru Statele Unite”, a declarat Simion vineri pentru Reuters.

„Reprezentăm parteneri și reprezentăm aliați, atât militari, cât și politici, pentru actuala administrație (americană). Acesta este motivul pentru care este important ca președinții MAGA să fie la conducere la București și Varșovia”.

Președintele României are un rol semi-executiv care include comanda forțelor armate și prezidarea consiliului de securitate care decide cu privire la ajutorul militar. Dar Simion a spus că, dacă va fi ales, ar putea încerca să îl ridice pe Georgescu la un fel de rol de conducere.

Observatorii spun că coaliția guvernamentală de stânga a țării ar putea ceda dacă Simion devine președinte.

Până în prezent, România a donat Kievului o baterie de apărare aeriană Patriot, antrenează piloți de luptă ucraineni și a permis exportul a 30 de milioane de tone de cereale ucrainene prin portul Constanța de la Marea Neagră, de la invazia Rusiei.

De asemenea, președintele țării poate exercita dreptul de veto asupra unor voturi importante ale UE și numește prim-ministrul, judecătorii șefi, procurorii și șefii serviciilor secrete.

Administrația Trump a acuzat România de suprimarea opoziției politice și de lipsă de valori democratice după ce alegerile din noiembrie au fost anulate pe baza a ceea ce vicepreședintele JD Vance a numit „dovezi slabe”.

(sursa: Mediafax)