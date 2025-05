Romașcanu: Trăim prima zi dintr-o nouă realitate istorică a României

„Astăzi trăim prima zi dintr-o nouă realitate istorică a României. Votul românilor este suveran și trebuie acceptat. Mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat pentru candidatul nostru comun, județul Buzău este iar pe unul din locurile fruntașe în această competiție. Le mulțumesc lor și celor care l-au votat pe Crin Antonescu! Acum urmează analiza acestor rezultate și deciziile politice necesare. Nu sunt însă de acord cu decizii la cald care riscă să destabilizeze guvernarea în momentele în care cel puțin două obiective majore ne stau înainte: PNRR și OECD”, a scris Romașcanu pe Facebook.

Președintele Consiliului Județean Buzău adaugă: „Vom rămâne pro Europa și pro alianța Euroatlantică, vom contribui cu toate resursele pentru menținerea României pe acest drum. Legat de PSD Buzău, ne vom face analizele temeinic și vom lua deciziile cele mai bune pentru continuarea muncii uneia dintre cele mai bune organizații PSD din țară. Niciun for statutar al PSD Buzău nu s-au întrunit pentru a cere demisii sau demiteri. Sunt convins că echipa de la nivel național are capacitatea morală de a evalua rezultatele și de a decide dar și capacitatea managerială de a le lua la momentul oportun. Pentru cei care au întrebări firești despre reacțiile d-lui primar Toma, acestea sunt declarații strict personale, nu reprezintă în acest moment pozitia PSD Buzău. Personal, sunt dezamăgit de atitudinea domniei sale, mai ales că politic candidatul alianței a avut în municipiul Buzău un rezultat mult sub cel al județului, clasându-se pe locul 4”.

Mai devreme, întrebat la Digi24 dacă Marcel Ciolacu ar trebui să demisioneze din fruntea Guvernului și a partidului, Romașcanu a spus că această variantă „este o opțiune”.

(sursa: Mediafax)