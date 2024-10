Racotea: Între România și Polonia

Astăzi, întrebat despre această țară și despre viața în ea, el vorbește doar pozitiv. – Aceasta este a doua mea casă. Mi-am cunoscut soția în Polonia, aici am avut șansa să mă dezvolt, am cunoscut oameni care m-au ajutat după ce am venit din România. Aveam mai multe oferte interesante atunci, dar am ales Płock. Limba? Am început să o învăț repede. Cred că este o chestiune de respect pentru oamenii care îți oferă o șansă, te plătesc și își deschid inimile pentru tine. În plus, cel mai bine este să vorbești cu soacra ta în poloneză - glumește Dan-Emil, în vârstă de 29 de ani, care a jucat pentru prima dată pentru Płock câțiva ani și acum îi reprezintă pe Górnik Zabrze. În timpul meciului naționalei, va întâlni mai mulți foști și actuali jucători . Pe cine va sprijini fiul său Noah? — Întotdeauna tata! Are doi ani și probabil că încă nu prea înțelege cine joacă cu cine. Important este că tata câștigă, adaugă fundașul stâng.

A venit în Polonia în 2013. Actuala lui soție, Sonia, juca la acea vreme pentru Gdynia. A văzut-o la televizor, s-au scris unul altuia pe rețelele de socializare și, în cele din urmă, au devenit un cuplu. S-au căsătorit în România acum patru ani. Dan a decis că este mai ușor să invite 50 de invitați din Polonia în România decât 350 din România în Polonia. – Nuntile noastre sunt mai mari. Au performat două formații. Una a cântat hituri internaționale, celălalt muzică tradițional românească. Polonezii au fost impresionați de distracție, muzică și mâncare. Ne-au lăudat supele, deși avem bucătărie asemănătoare. Chiar și sarmalele. Sunt făcute la fel și sunt la fel de bune.

Soția lui Racotea este din nordul Poloniei, a jucat în centrul țării, iar astăzi locuiește și joacă în sudul țării, într-o regiune care cu decenii în urmă era cel mai mare centru minier de cărbune de lângă zona Ruhr din Germania. . Numele Górnik în poloneză înseamnă un miner care lucrează într-o mină. – Din câte știu eu, au mai rămas puține mine. În Zabrze, unde joc eu, nu există, deși există unul istoric. Un loc uimitor, mergi la peste 300 de metri sub pământ, poți chiar să extragi cărbune sau să navighezi cu o barcă într-un tunel îngust. Un loc uimitor, probabil singurul de acest fel din Europa. Îl recomand cu căldură tuturor celor care vor vizita vreodată Polonia. Și merită. Cred că rar mergem în nordul Europei pentru că ne place căldura. Cu toate acestea, Polonia oferă multe locuri atractive. Important este că are o bază turistică excelentă. Hoteluri, pensiuni, drumuri bune și, cel mai important, oamenii sunt prietenoși și deschiși. Când eram mai mic, preferam orașele. Gdańsk este frumos. Acesta este orașul meu preferat, nu numai din Polonia. Mama spune că Amsterdam nu este atât de atractiv. Cu ceva timp în urmă, soția mea, Sonia, și cu mine am plecat într-o excursie cu rulota. A durat aproape două săptămâni, am traversat Polonia de la nord la sud, terminând cu cucerirea Kasprowy Wierch în Munții Tatra. Munți frumoși, unde cu siguranță sunt mai puțini urși decât la noi – glumește Racotea.



