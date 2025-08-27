Recapătă-ți încrederea în propria siluetă - beneficiază de procedurile de remodelare corporală oferite de Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu

Există mai multe metode de a-ți menține silueta așa cum dorești, însă pentru unele persoane, avea un corp tonifiat poate fi un efort copleșitor. Pentru cei care își doresc să-și recapete încrederea prin îmbunătățirea aspectului corporal, procedurile de remodelare și chirurgie a siluetei pot fi o soluție eficientă.

La Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu beneficiezi de o gamă variată de proceduri de remodelare corporală ce pun accent pe echilibrul între estetic și sănătate. Ai parte de intervenții de chirurgia siluetei adaptate nevoilor tale, ce pot corecta imperfecțiunile și reda încrederea în aspectul propriu.

Intervenții de chirurgia siluetei – atingerea unei armonii corporale proprii

Atunci când dorești să te bucuri de un corp bine proporționat, indiferent de vârstă, intervențiile de chirurgie a siluetei pot fi o opțiune eficientă, mai ales dacă dieta și exercițiile fizice nu duc la rezultatele dorite. Dr. Rareș Giurgiu, medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, realizează intervenții sigure cu rezultate vizibile pentru oricine dorește să se bucure de o siluetă armonioasă.

Procedurile de remodelare corporală chirurgicală realizate:

Abdominoplastia

Liposucția / Lipoaspirația

Liftingul corporal

Cu ajutorul acestora, se pot elimina depozitele nedorite de grăsime de la nivelul abdomenului, coapselor sau brațelor. Scopul intervențiilor nu este perfecțiunea corporală, ci recăpătarea încrederii în sine și atingerea unui echilibru între aspectul exterior și starea interioară de bine.

Metode moderne și eficiente de remodelare corporală

Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu este locul unde știința și estetica se întâlnesc pentru a se obține rezultate naturale. Cu ajutorul celor mai noi echipamente medicale de estetică și remodelare corporală, poți să-ți redescoperi armonia naturală a trăsăturilor tale. Beneficiază de tratamente corporale avansate cu ajutorul unor tehnologiei moderne Icoone Laser Med.

Ai parte de tratamente non-invazive, anticelulitice și de remodelare corporală ce utilizează puterea laserului pentru a acționa asupra membranelor celulare din epidermă, fapt care duce la sporirea drenajului limfatic, arderea grăsimilor (lipoliză) și la stimularea producției de colagen și elastină. Rezultatul – o siluetă mai fermă, mai conturată, în concordanță cu așteptările tale.

Diminuează semnele trecerii timpului de pe chip cu ajutorul celor mai moderne tratamente faciale

Atunci când vrei să-ți evidențiezi trăsăturile naturale ale chipului și să elimini imperfecțiunile, Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu îți oferă un tratament eficient de rejuvenare facială și de regenerare a pielii - Tixel.

Cu ajutorul acestui dispozitiv de ultimă generație, este stimulată producția de colagen de la nivelul pielii, fapt ce conduce la regenerarea țesuturilor.

Dispozitivul medical prezintă numeroase aplicări:

Ridurile și liniile fine ale pielii

Lifting non-chirurgical al ochilor

Petele pigmentare

Pleoapele lăsate

Reducerea cicatricilor cauzate de acnee

Diminuarea porilor dilatați

Strângerea pielii extinse în urma sarcinii

Acesta poate fi utilizat atât la nivelul feței, cât și la nivelul gâtului sau decolteului. În plus, dacă dorești să te bucuri de o expresie întinerită, mai ales la nivelul ochilor, Dr. Rareș Giurgiu îți oferă intervenții chirurgicale menite să îmbunătățească aspectul pleoapelor superioare și inferioare: procedura de blefaroplastie (superioară și inferioară).

Beneficiază într-un singur loc de soluții personalizate pentru un corp armonios!

Cu ajutorul noilor proceduri și echipamente de estetică și remodelare corporală oferite în cadrul Clinicii de Estetică Dr. Rareș Giurgiu, îți poți recăpăta mai repede și mai ușor încrederea în propria siluetă.

De la tratamente minim invazive cu aparatură modernă, până la intervenții chirurgicale cu rezultate vizibile, fiecare metodă este concepută pentru a răspunde nevoilor tale specifice, într-un mod sigur și controlat.

Descoperă mai multe informații pe drgiurgiu.ro și fă-ți o programare la o consultație personalizată!