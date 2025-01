Senzori inteligenti pentru mobilier de la iluminat ieftin

Am rasfoit mereu cataloagele producatorilor de mobilier si accesorii de mobilier pentru solutii de iluminat integrate in mobilier. La un moment dat am vazut o reclama pe youtube pentru senzorii inteligenți de iluminat de la iluminat-ieftin.ro.

Am descoperit ca au senzori de sertar optic, senzori eleganti cu touch sau de miscare, senzori cu activare vocala. Noii senzori au avantajul ca se pot monta sub blat, grosime maxima 6cm si nu trebuie sa fa multe modificari la design. După ce am testat un set de senzori într-un dulap built-in am rămas impresionat. Ma ajuta foarte mult faptul ca ii gasesc pe stoc, nu au comanda minima si am si pret de revanzator. De atunci, i-am integrat în zeci de proiecte și pot să vă spun din experiență că merită fiecare bănuț.

Am testat trei tipuri care s-au dovedit cele mai practice în lucrul meu:

Senzorul cu activare vocală l-am folosit prima dată într-un dressing pentru o familie din Pipera. Clienta mea are mereu mâinile ocupate cu haine și poșete, așa că ideea de a spune simplu "turn on light" a fost perfectă pentru ea. Trebuie să recunosc că la început am fost sceptic deoarece comenzile sunt doar in engleza, dar după ce l-am instalat în câteva dulapuri, am văzut că funcționează ireproșabil.

Senzorul tactil Asta-i preferatul meu pentru noptiere și birouri deoarece are si posibilitatea de dimare daca mentii mana deasupra lui. E super discret - practic nu se vede deloc când îl montezi sub blat. Am făcut un birou pentru un programator care lucrează noaptea și nevasta lui doarme. Cu senzorul ăsta, poate să aprindă lumina fără zgomot. Secretul e să-l montezi într-o zonă unde mâna ajunge natural. La noptiere, de exemplu, îl pun mereu în partea din față, la 10 cm de margine.

Senzorul de mișcare Pe ăsta îl folosesc mai ales la dulapurile de bucătărie și la biblioteci. E genial pentru că lumina se aprinde singură când doar treci cu mana deasupra zonei cu senzor. Am pus unul și-n dulapul meu de scule din atelier și nu mai bâjbâi după întrerupător.

Din experiența mea de producător, iată ce trebuie să știți:

Poti lua tot sistemul dintr-un singur loc-banda led, profile led sursa de alimentare si senzori .Instalarea e floare la Ureche. Designul este mult imbunatatit, functional iar consumul e minimal - un client mi-a zis că nici n-a observat diferența pe factura de curent. Durabilitate - am proiecte unde ma ajuta mult garantia oferita de iluminat ieftin Sunt super apreciați de clienți - mulți mi-au cerut să le montez și-n mobila veche.

Ca producător, pot să vă spun că astea de la iluminat-ieftin.ro sunt cele mai ok ca raport calitate-preț.

Dacă aveți întrebări despre montaj sau alegerea modelului potrivit, dați-le un semn.