17 concerte la cele mai importante 7 orgi cu tuburi existente în Bucureşti, din 1 iunie, la Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae

Toate concertele au intrarea liberă cu excepţia celui de la Ateneul Român din 15 iunie. Secțiunile festivalului sunt concepute pentru a satisface gusturile și așteptările publicului: Organland - Catedrala Sfântul Iosif

- Catedrala Sfântul Iosif Mari soliști - Catedrala Sfântul Iosif

- Catedrala Sfântul Iosif Orga și prietenii - Biserica Italiană și Biserica Franceză

- Biserica Italiană și Biserica Franceză Family - Universitatea Națională de Muzică București

- Universitatea Națională de Muzică București Special - Ateneul Român, Biserica Evanghelică C.A. București și Biserica Anglicană Organizat în parteneriat de Arhiepiscopia Romano-Catolică de București și Asociația Enarmonia, Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae va oferi publicului diverse experiențe: ateliere muzicale pentru copii, recitaluri ale marilor soliști, concerte camerale și corale, dar și un ciné concert. Ediția din acest an aduce noutăți, precum ateliere muzicale pentru copii, coordonate de conf. univ. dr. Dan Racoveanu și Cristian Samfira, ce oferă micilor melomani oportunitatea de a descoperi frumusețea și complexitatea muzicii de orgă. De asemenea, festivalul va include și gala laureaților a Concursului Național de Interpretare „Ada Ulubeanu", singurul concurs de orgă organizat în țară, în acest an. Artiști de talie internațională și națională, precum Josep Solé Coll, Paul De Maeyer, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Andrea Pedrazzini, Hanna Dys, Eckart Schlandt, Steffen Schlandt, Dan Racoveanu sau Eduard Antal, vor oferi publicului interpretări memorabile. Festivalul aduce în fața publicului și coruri de prestigiu, precum Corul Catedralei Sf. Iosif din București, dirijat de Andrei Stănculescu și Corul Vox Medicalis, dirijat de dr. Tudor Ionescu. Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae este organizat cu sprijinul Ambasadei Elveției în România, Swiss Sponsors' Fund România, Institutului Polonez din București, Institutului Liszt-Centrul Cultural Maghiar București, precum și cu implicarea Universității Naționale de Muzică din București, a Filarmonicii George Enescu și a mai multor parteneri instituționali și media. Concertele vor avea intrarea liberă*, iar pentru cei care nu pot participa fizic, majoritatea evenimentelor vor fi transmise live, pe postul de televiziune AngelusTV. *excepție face doar concertul de la Ateneu, din data de 15 iunie, ora 19:00

PROGRAM

01 iunie

Organland pentru copii

Tur ghidat la orga Catedralei Sf. Iosif, ora 10:00

Coordonator Dan Racoveanu

Atelier de pictură, ora 12:00

Coordonator Cristian Samfira

Mai multe informații și înscrieri pe https://www.bucharestorganfest.ro/OrganLand/

02 iunie / ora 20:00

Catedrala Sf. Iosif din București - Strada General H. M. Berthelot, nr. 19

Josep Solé Coll (Vatican)

Organist principal al Bazilicii Papale Sfântul Petru din Vatican

Corul Catedralei Sf. Iosif din București

Andrei Stănculescu - dirijor

În program, lucrări de: Th. Dubois, P. Camonin, B. Casablancas, F. Capocci, O. Messiaen, M. Dupré, J. Solé Coll

04 iunie / ora 19:00

Biserica Italiană - Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 28

Clasa de fagot a UNMB

conf. univ. dr. Gödri Orbán

Vor interpreta studenții:

Anghel Sorin Valentin

Nicolescu Ciprian Florentin

Rolland-Zsolt Molnár-Seres

Tănăsescu Ionuț

Eduard Antal - orgă

În program, lucrări de: A. Vivaldi, J. S. Bach, E. Elgar, S. Rachmaninov

05 iunie / ora 19:00

Biserica Sacré Coeur - Strada Căpitan Gheorghe Demetriade

Ioana Balașa - flaut

Laurențiu Sima - tubă

Eduard Antal - orgă

În program, lucrări de: G. Fauré, Ch. M. Widor, C. Saint-Saëns, M. Ravel, C. Debussy

06 iunie / ora 20:00

Universitatea Națională de Muzică București - Strada Știrbei Vodă, nr. 33

Fernanda Romila

Emil Racoveanu

Dan Racoveanu

În program, lucrări de: J. S. Bach, C. Ph. Em. Bach, J. Chr. Bach

08 iunie / ora 19:00

Biserica Evanghelică C.A. București - Strada Luterană, nr. 2

Cosmina Barna

În program, lucrări de: J. S. Bach, G. Muffat, R. Schumann

09 iunie / ora 20:00

Catedrala Sf. Iosif din București - Strada General H. M. Berthelot, nr. 19

Paul De Maeyer (Belgia)

Organist titular al bisericii Sf. Ștefan din Ghent

În program, lucrări de: J. S. Bach, N. de Grigny, M. Dupré, M. Duruflé, P. De Mayer

*Invitat tenorul Ștefan Andrici

11 iunie / ora 19:00

Biserica Italiană - Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 28

Réman Zoltán - saxofon

Potyó István - orgă

În program, lucrări de: G. F. Händel, G de Lincourt, D. Bédard, H. A. Stamm

*Concert organizat în parteneriat cu Institutul Liszt-Centrul Cultural Maghiar București

12 iunie / ora 19:00

Biserica Sacré Coeur - Strada Căpitan Gheorghe Demetriade

Natalia Stoenescu - vioară

Manuela Miheţ - vioară

Tatiana Cozlova - violoncel

Daniel Nesimuca - orgă

În program, lucrări de: G. F. Händel, A. Vivaldi, J. S. Bach

13 iunie / ora 20:00

Universitatea Națională de Muzică București - Strada Știrbei Vodă, nr. 33

Hans Eckart Schlandt

Steffen Markus Schlandt

Felix Schlandt

În program, lucrări de: J. S. Bach, D. Buxtehude, P. Richter, F. Schmidt, A. Bruckner

15 iunie / ora 19:00

Ateneul Român - Strada Benjamin Franklin, nr. 1-3

Hanna Dys (Polonia)

În program, lucrări de: J. S. Bach, L. van Beethoven, F. Mendelssohn-Bartholdy, P. I. Tschaikowski, K. Szymanowski, G. Holst

*Concert organizat în parteneriat cu Institutul Polonez

16 iunie / ora 20:00

Catedrala Sf. Iosif din București - Strada General H. M. Berthelot, nr. 19

CINÉ-CONCERT

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard (Franța)

Organist titular al bisericii Saint-Eustache din Paris

În program: improvizații pe un film mut

18 iunie / ora 19:00

Biserica Italiană - Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 28

Előd Gábor - vioară

Geanina Adina Sălăgean - orgă

În program, lucrări de: L. N. Clérambault, J. S. Bach, G. Ph. Telemann, A. Vivaldi, Ch. M. Widor

19 iunie / ora 19:00

Biserica Sacré Coeur - Strada Căpitan Gheorghe Demetriade

Alin Costea - bariton

Alexandra Săndulescu - orgă

În program, lucrări de: P. Mascagni, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Lorenc, A. Schlick, G. B. Fasolo

20 iunie / ora 20:00

Universitatea Națională de Muzică București - Strada Știrbei Vodă, nr. 33

Gala laureaților

Concursul Național de Interpretare „Ada Ulubeanu”, ediția XIV

Vor interpreta:

Iulian Bereș - premiul III

Hellmann Lukas - premiul II

(premiul I nu s-a acordat)

În program, lucrări de: J. S. Bach, D. Buxtehude, F. Mendelssohn-Bartholdy

*Concert organizat în parteneriat cu Fundația Remember Enescu

21 iunie / ora 19:00

Biserica Anglicană - Strada Alexandru D. Xenopol, nr. 2

Conor McGlone (Marea-Britanie)

În program, lucrări de: J .S. Bach, J. Stanley, F. Mendelssohn-Bartholdy, C. Franck

22 iunie / ora 19:00

Biserica Anglicană - Strada Alexandru D. Xenopol, nr. 2

Choral Evensong for the Feast of St Alban

Corul Vox Medicalis

Dr. Tudor Ionescu - dirijor

Tabita Mateiu - dirijor

Victoria Cioacă - dirijor

Conor McGlone (Marea-Britanie) - orgă

În program, lucrări de: J. Rutter, H. Parry, G. Elvey, B. Britten

23 iunie / ora 20:00

Catedrala Sf. Iosif din București - Strada General H. M. Berthelot, nr. 19

Andrea Pedrazzini (Elveția)

Organist titular al bisericii San Antonio Abate din Locarno

În program, lucrări de: M. Reger, A. Bruckner, M. Duruflé, A. Pedrazzini

*Invitat baritonul Alin Costea

*Concert organizat cu susținerea Ambasadei Elveției în România şi a Swiss Sponsors’ Fund România