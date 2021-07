Agata Trzebuchowska, protagonista filmului Ida, in juriul celei de-a XVII-a editii a Bucharest International Film Festival 

Regizoarea si scenarista Agata Trzebuchowska, actrita principala din filmul “Ida”, regizat de Pawel Pawlikowski, castigator al Premiului Oscar pentru Cel mai bun film strain, va lua parte la cea de XVII-a editie a Bucharest International Film Festival, care se va desfasura intre 3 - 12 septembrie 2021, in Bucuresti. Agata va fi membra a juriului competitiei oficiale de lungmetraj din cadrul festivalului si va sustine si masterclass-ul De la Actorie la Regie, pentru studenti si tineri profesionisti.

Acesta este al doilea masterclass anuntat in cadrul BIFF, dupa Spectrul povestii: un mod diferit de a privi dezvoltarea scenariului si regia de film, al carui tutor este Rafael Kapelinski (castigator al Ursului de Cristal la Berlinale 2017 pentru Butterfly Kisses), care se va desfasura pe 4 si 5 septembrie 2021 la ARCUB. De la Actorie la Regie va avea loc la Cinema Muzeul Taranului, in dupa-amiaza zilei de 8 septembrie.

Agata Trzebuchowska (n. 1992) a absolvit Universitatea din Varsovia si Scoala de Film Wajda.

A fost protagonista filmului “Ida” regizat de Pawel Pawlikowski, film care a castigat nenumarate importante premii internationale, printre care si premiul Oscar pentru cel mai bun film strain. In acelasi timp, Agata a scris si regizat o lectura performativa intitulata “Alice on the Verge” in colaborare cu grupul de teatru feminist POLISH NOW.

Primul sau scurtmetraj “Heat” (realizat impreuna cu Mateusz Pacewicz) a avut premiera la Festivalul de film Sundance in 2017 si a fost acceptat de festivaluri din intreaga lume. De asemenea, a creat si o drama experimentala de 30 de minute numita “Vacancy”, care a fost proiectata la mai multe festivaluri internationale.

In prezent isi pregateste debutul ca regizor in lungmetraj de fictiune.

Masterclass-ul De la Actorie la Regie va avea loc in limba engleza iar participarea este gratuita in baza unui proces de selectie, in urma caruia vor fi admisi participantii. Masterclass-ul se va desfasura in perioada festivalului, are durata de o ora si jumatate iar cei interesati sa participe sunt rugati sa trimita un email / self tape de aproximativ un minut prin care sa motiveze participarea la masterclass. Materialele in limba engleza se vor trimite la mirona@biff.com.ro pana la data de 25 august 2021. Lista participantilor admisi va fi publicata cel tarziu la 31 august.

Mai multe detalii despre masterclass pe https://www.biff.com.ro/.

Sectiunile festivalului din cadrul celei de-a XVII-a editii a Bucharest International Film Festival sunt: competitia oficiala de lungmetraj, Panorama, Focus: Grecia, sectiunea istorica “100 de ani de la nasterea Regelui Mihai I al Romaniei“, organizata cu sprijinul Casei Regale, Programul Special Spania, pentru a marca celebrarea celor 140 ani de Relatii Diplomatice intre Romania si Spania, Romanian Authors, precum si Socially United in Cinema, sectiune curatoriata de Cristina Cepraga.

Parteneri media: Radio Guerrilla, Music Channel, AGERPRES, Catavencii, Spotmedia, IQads, Romania Journal, Zile si Nopti, Ziarul Metropolis, Observator Cultural, Liternet, The Institute, Cinemap, dinfilme.ro, AARC, filme-carti.ro, MovieNews, Iqool.

Bucharest International Film Festival este prima mare competitie cinematograficӑ de film de lung metraj organizatӑ in capitala si a fost conceput ca un festival deschis cinematografului de arta, care incurajeaza curente cinematografice nou-aparute, descopera talente si promoveaza tineri realizatori de film. In 2021 este organizat de catre Fundatia CHARTA, in colaborare cu Asociatia Culturala “Grigore Vasiliu Birlic”, sub Inaltul Patronaj al Altetei Sale Regale Principele Radu al Romaniei.

Cele 16 editii anterioare ale Festivalului au confirmat necesitatea existentei unui asemenea eveniment ṣi recunoaṣterea sa pe plan national si international prin prezenta publicului ṣi prin invitati de notorietate precum: Nikita Mihalkov, Andrei Konchalovsky, Amos Gitai, Danis Tanovic, Rutger Hauer, Jerzy Skolimovsky, Jan Harlan, Radu Mihaileanu, Franco Nero, Vanessa Redgrave.

Pentru cea de-a XVII-a editie, festivalul va organiza atat proiectii in sali, cat si in aer liber, respectand toate masurile de protectie sanitara si normele prevazute de contextul epidemiologic actual.

PR si Comunicare Bucharest International Film Festival

Anca Spiridon: anca@creativearts.ro