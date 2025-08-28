AGENȚIA HOP 2025 – primul portofoliu digital al actorilor concurenți la Gala HOP organizată de UNITER

În cadrul ediției cu numărul 28 (28–31 august 2025, Teatrul de Stat Constanța, tema: „Povești vechi, atitudini noi”), lansăm platforma AGENȚIA HOP 2025 – o secțiunea online a site-ului galahop.uniter.ro, dedicată promovării concurenților din acest an. Platforma este gândită ca un portofoliu digital complet, o primă carte de vizită a actorilor participanți la Gala HOP.

Ce este Agenția HOP?

O platformă de casting , un „ochean” prin care directorii de teatru, regizorii sau agențiile de casting pot descoperi noi talente în industria teatrală românească.

, un „ochean” prin care directorii de teatru, regizorii sau agențiile de casting pot descoperi noi talente în industria teatrală românească. O bază de date interactivă ce facilitează comunicarea dintre tinerii actori și profesioniștii interesați de colaborări.

Conținutul profilelor

Fiecare profil profesional cuprinde:

date de contact,

fotografii de portofoliu,

aptitudini,

informații despre activitatea artistică și nivelul de pregătire al fiecărui artist.

În acest fel, Agenția HOP răspunde unei nevoi reale de vizibilitate și promovare a noii generații de actori, și, în același timp, vine în sprijinul agenților culturali, al teatrelor și al industriei de casting din România.

Actorii HOP 2025

Invităm publicul și profesioniștii să descopere cele 25 de profile ale actorilor selecționați în competiția HOP 2025 (Agenția HOP 2025), tineri aflați la început de drum, în prima lor confruntare artistică majoră după etapa pedagogică a formării universitare.

Ședința foto oficială

Portretele actorilor au fost realizate de Marian Adochiței la Constanța, cu prilejul Taberei HOP desfășurate între 28 iulie – 3 august 2025, un laborator de pregătire artistică premergător Galei.

Partenerii GALEI TÂNĂRULUI ACTOR HOP 2025

Co-producători: Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România, Teatrul de Stat Constanța, Societatea Română de Televiziune

Proiect cultural finanțat de: Ministerul Culturii

Co-finanțator: Consiliul Județean Constanța (prin Teatrul de Stat Constanța)

Parteneri: Institutul Cultural Român, Teatrul Național Radiofonic, Teatrul EXCELSIOR București, TIFF – Festivalul Internațional de Film Transilvania, ITI – Institutul Internațional de Teatru, Secţia Română

Partener media principal: Radio Guerrilla

Partener cultural: Radio RFI România

Parteneri media: TVR Cultural, TVR Info, Radio România Cultural, Ziarul Metropolis, Happ.ro, LiterNet, Revista Teatrul Azi, Daily Magazine, BookHub, Zile și Nopți

Eveniment transmis LIVE de: RoEvents

Partener de monitorizare: mediaTrust

Partener de mobilitate: BLUE

Despre Gala Tânărului Actor, 2025

Cea de-a 28-a ediție a Galei HOP, program permanent UNITER, va avea loc în perioada 28-31 august 2025 la Constanța.

Concurs: 28-30 august, ora 18.00 – Sala Mare, Teatrul de Stat Constanța

Decernarea premiilor: 31 august, ora 20.00 – Sala Studio, Teatrul de Stat Constanța

Direcția artistică este semnată de regizorul Erwin Șimșensohn, iar tema ediției readuce în prim-plan teatrul antic, sub genericul „Povești vechi, atitudini noi!”.

25 de tineri actori selecționați vor prezenta momente artistice aducând în fața publicului și a juriului reinterpretări contemporane ale valorilor și miturilor antice.

Juriul din acest an este format din personalități marcante ale scenei teatrale românești: Vladimir Anton (regizor), Marina Constantinescu (critic de teatru), Andreea Grămoșteanu (actriță), Bobi Pricop (regizor) și Adrian Văncică (actor).

Toate momentele din cele trei zile de concurs, precum și ceremonia de premiere vor fi transmise LIVE pe www.galahop.uniter.ro și pagina de Facebook a Galei HOP de RoEvents.

UNITER continuă prin Gala Tânărului Actor – HOP să ofere un spațiu esențial de afirmare pentru noile generații de artiști, o rampă de lansare, o platformă autentică de vizibilitate, întâlnire și debut profesional în lumea teatrului românesc.