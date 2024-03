Alex Mirutziu și Ciprian Mureșan la Bienala Mediteranei din Haifa

În cadrul programului internațional, aceștia sunt prezenți cu lucrările Dog Luv, 2009 (Ciprian Mureșan) și Tears are precious, 2007 (Alex Mirutziu). Acesta din urmă va fi prezent în Israel pentru a susține un atelier de creație și o prelegere cu titlul “Edgingtology - an introduction” (6 martie), la Wizo Haifa Academy of Design and Education din Haifa (str. HaGanim nr. 21). Ediția curentă a Bienalei, cu numărul cinci și având titlul Anybody home?, se desfășoară cu participarea artiștilor vizuali contemporani din Israel și din străinătate.

În 2004 Alex Mirutziu (n. 1981) a absolvit Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca și în 2008 a obținut diploma de master de la Huddersfield University (UK) în teatru și performance. Alex Mirutziu este un artist care, prin performance, instalații sau text, e preocupat de maniera în care spațiul se reorchestrează în urma unei finalități. Mirutziu folosește de asemenea în practica sa colectivul artistic, incluzând un hiper-obiect – el însuși la vârsta de 29 de ani – prin care definește structura conceptuală a practicii sale, marcată de ironia retrospectivă. Dincolo de activitatea sa artistică, Mirutziu e interesat și de practicile teoretice, colaborând cu diferiți artiști, scriitori, muzicieni, designeri sau filosofi străini sau instituții de prestigiu, precum Royal College of Arts, London; Von Kraal Theatre, Estonia; Konstfack, Stockholm; Bezalel University of Art and Design, Tel Aviv.

Ciprian Mureșan (n. 1977) a absolvit în 2000 Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca. Ciprian Mureşan recontextualizează şi deconstruieşte operele unor personaje cunoscute ale literaturii şi istoriei artei. Practica sa demonstrează un apetit vorace pentru metabolizarea istoriei, folosind platforma artei ca mod de critică și intervenție. Abordarea lui Mureșan față de idei este realizată într-un spectru divers de mass-media care se unesc pentru a forma o viziune coerentă asupra lumii, care este sardonică, uneori jucăușă și adesea plină de umor (negru). Mureşan a expus în Pavilionul României la a 53-a Bienală de la Veneţia şi a participat la cea de-a XVII-a Bienală de la Sydney. Lucrările sale au mai fost prezentate la Vienna Secession, Neuer Berliner Kunstverein din Berlin, Institutul de Artă „Wyspa” din Gdańsk, Centrul Pompidou din Paris, New Museum din New York etc.