Apel de înscriere și participare la Atelierul de ficțiune sonoră organizat de Institutul Francez și Asociația ART I.K.S.

În contextul complex al societății contemporane, în care podcast-urile domină peisajul mediatic audio, este importantă conștientizarea gramaticii estetice a comunicării prin intermediul ficțiunii sonore. Atelierul este deschis artiștilor din România, Republica Moldova, Turcia și Georgia.

Atelierul de ficțiune sonoră va include o scurtă introducere teoretică în diferite modalități de lucru cu dramaturgia sonoră și va avea ca finalitate producerea a 4 scenarii de ficțiune sonoră (maximum 5 minute fiecare). Atelierul se va desfășura în două etape. Etapa on-line cuprinde 5 întâlniri cu coordonatorii pe parcursul lunilor martie, aprilie 2025. În această perioadă se selectează subiectele și se realizează scenariile pentru viitoarele 4 producții și se coagulează echipele artistice. În etapa a doua, pe parcursul a 4 zile în luna aprilie 2025, se finalizează producțiile cu participare directă la București.

Atelierul va fi coordonat de doi artiști multipremiați în mediul audio internațional – Ilinca Stihi (România) și Alexandre Plank. (Franța) – și va avea ca rezultat producția a 4 scenarii de ficțiune sonoră care vor fi postate online și vor fi prezentate și în secțiunea Workshop din cadrul festivalul Grand Prix Nova 2025, organizat de Radio România. Atelierul se va desfășura în limba engleză.

Candidaturile vor fi selectate pe baza unei scurte biografii și a unui proiect de scenariu pe tema atelierului, Bouteille à la mer - Message sonore pour un ami de 2125/ Mesaj într-o sticlă – un mesaj sonor pentru un prieten din 2125, ambele în limba engleză. Înscrierile se fac până în data de 17 februarie 2025, la adresa de email asociatiaart.iks@gmail.com. Rezultatele selecției vor fi anunțate cel mai târziu în data de 28 februarie 2025.

Prin ficțiune sonoră înțelegem formele contemporane ale clasicului teatrului radiofonic, adică texte dramatice sau literare comunicate cu ajutorul vocii și sunetelor.

Coordonatorii atelierului:

Ilinca Stihi a absolvit regie de film (UNATC, 2002) și este din 2005 regizoare la Teatrul Național Radiofonic al Radio România, și are un doctorat în Cinema și Media la UNATC (2023). Este autoarea unor producţii multipremiate la festivaluri internaţionale de profil: New York International Radio Festival, USA, Prix Italia, Prix Ex Aequo Bratislava, Prix Marulic, Croaţia, Premios Ondas, Spania, Premiul UNITER. A semnat ca autoare de scenarii şi regizoare invitată în Suedia, Cehia şi Franţa producții ficţiune sonoră. Susține curent masterclass-uri și ateliere de ficțiune sonoră în România și în alte țări precum Croația, Belgia, Elveția, Cehia, Iran și Columbia. A scris și regizat mai multe spectacole de teatru și multimedia pe scenele teatrelor din București și în spații independente.

Alexandre Plank a studiat filosofie la Universitatea Bauhaus din Weimar și dramaturgie la École supérieure du Théâtre National de Strasbourg. Din 2009 lucrează la France Culture unde produce și regizează documentare şi ficțiune. Este frecvent invitat să susţină ateliere de sunet. De asemenea, creaţia sa sonoră, sensibilă și originală, îmbină improvizația actoricească cu realismul situațiilor de joc. Este câștigător la Prix Italia și a primit Grand Prix de la fiction a Société des gens de lettres (SGDL) cu Le Chagrin, co-regizat cu Caroline Guiela Nguyen și Antoine Richard (producție France Culture). Câștigător al Prix Phonurgia Nova pentru Demain s'ouvre au pied de biche.

De asemenea, ca traducător a tradus lucrări de Michel Serres, Jacques Derrida, Paul Virilio, Bernard Stiegler și Marius von Mayenburg.

Din 2010, Alexandre Plank este membru al Commission nationale d'Aide à la création de textes dramatiques.