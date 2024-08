Apel deschis fotografie de street art

Trimite înscrierea ta completând formularul de participare. Selecția fotografiilor premiate este realizată de către public, prin vot anonim online, pe site-ul revistei feeder.ro.

Calendar apel deschis Deciphering streets through art

22 August - 4 Septembrie / Perioadă de înscrieri

6 - 10 Septembrie / Perioadă de jurizare prin vot public online anonim pe website-ul revistei online feeder.ro

13 Septembrie / Anunț lucrări câștigătoare

Publicația Deciphering streets through art continuă cartarea intervențiilor artistice independente din spațiul public realizată de Save or Cancel în ultimii ani și materializată în harta Un-hidden Bucharest (ed. 2017 și 2018), albumul fotografic Street Art București (2021), cărțile Un-hidden Street Art in Romania (ed. 2019, 2021 și 2022) și Viața zidurilor în spațiul public (2022).

Proiectul editorial “Deciphering streets through art″ este produs de Save or Cancel (Cristina Popa, Andrei Racovițan).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹