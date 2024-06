Art Machine în vacanță la Eforie Colorat, din 1 iulie

Cifra 42 corespunde cu anii artistului împliniți în luna februarie 2024, desenele fiind create special pentru proiectul Art Machine #48. Până pe 1 septembrie, la Art Machine vor mai fi disponibile publicului curios și colecționar de artă originală în format neconvențional mai multe colecții de lucrări de la artiști români.

Mihai Zgondoiu (n. 1982) este artist, curator și galerist independent cu studii doctorale în domeniul artelor vizuale. Între 2014 - 2021 a predat la Universitatea Națională de Arte din București, iar din 2018 la Facultatea de Arte și Design din Timișoara. De asemenea, Mihai a fost iniţiator şi coordonator al galeriei Atelier 030202 din București (din 2009 până în prezent), co-curator al galeriei geamMAT a Muzeului de Artă din Timișoara (2012 – 2014) și co-curator al proiectului „Atelier în tranziție” (2009 - 2013). A câștigat Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România pentru „Artă în spațiul public” în 2017 și Premiul JCE Contemporary Art Bienalle - selecția românească în 2019. În 2018 a curatoriat expoziția „Urban Steps” la Muzeul Național de Artă Contemporană - București, iar în 2019 expozițiile "Young Blood" din Pavilionul Supercontemporan Art Safari - București și "Electrecord - Romania in vinyl covers" din cadrul Festivalului de Artă Europalia – Bruxelles.

În practica sa artistică, oscilează cu lejeritate într-o arie largă de genuri și tehnici vizuale, de la desen, colaj și print experimental, la video-instalații, acțiuni-performance și intervenții urbane. Proiectele sale evocă un spirit critic (și autocritic după caz) față de clișeele de gândire din societatea actuală, parodiind falsele valori și icon-uri create de noile media prin diferite tipuri de propagandă fake news.

Cele mai recente expoziții sunt: „Re-Conception”, Triennials of Extended Media, Pavilion Cvijeta Zuzoric, Belgrad (2019), “The Uslan International Woodcut Biennale”, Uslan (2019), “JCE Contemporary Art Bienalle”, The Belfry – Montrouge (2019), “Fragments”, BOZAR Centre for Fine Arts, Brussels (2019), “HIT” - Kanal Centre Pompidou, Brussels (2019), Bucharest Artworldsat The Wrong Biennale #4”, Rezidența Scena9, București (2020), Beyond other horizons, Palace of Culture / Art Museum, Iasi (2020), M.A.F.A.7 (Media Art Festival Arad), Kinema Ikon, Art Museum - Arad (2020), Bucharest School, Art Safari Contemporary Art Pavilion, Bucharest (2020), Clubul sportiv al artelor, Muzeul de Artă Recentă, București (2021), Puls 20, Kunsthalle Bega, Timișoara (2021).

Proiectul Art Machine încurajează consumul sănătos de artă prin punerea în contact direct a artiștilor cu publicul larg. Art Machine creează o oportunitate unică de a achiziționa lucrări originale de artă, într-un format și la un preț accesibil, în același timp oferind expunere și susținere financiară artiștilor implicați în proces. Din iulie 2020, a pus la dispoziția publicului 47 de serii de lucrări originale de la artiști.

“Art Machine este un automat de tip vending machine care distribuie lucrări de artă originale în schimbul sumei de 10 lei. Fiecare lucrare a fost desenată de un artist și poartă cu ea amprenta personală. Este practic o carte de vizită a artistului creată doar pentru voi. În acest fel vă încurajăm să începeți propria colecție de artă și poate chiar să schimbați între voi lucrările care vă plac. Arta ține și de plăcere, iar, în timp, colecțiile pot deveni o oglindă a gustului personal.”, spun inițiatorii proiectului.

