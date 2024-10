Arta pe timp de război - Gallery talk la ICR Tel Aviv

Expoziția conține lucrările coloniei de artiști de la Ein Hod, realizate după atrocitățile Hamas din 7 octombrie 2023 și pe parcursul anului care a urmat.

Gallery talk-ul din 1 noiembrie îi va avea ca invitați pe Raya Zommer Tal, directoarea Muzeului Janco-Dada, și pe artistul multidisciplinar israelian originar din România, Andy Ceaușu. Prelegerea Rayei Zommer Tal se concentrează atât pe opera artistului israelian de origine română Marcel Iancu, cofondator al mișcării de avangardă Dada, cât și pe lucrările create în ultimul an, în contextul războiului, de către artiștii israelieni contemporani, lucrări prezentate în cadrul expoziției Vocea Poporului - Jurnal de război.

Andy Ceaușu, unul dintre artiștii care participă la expoziția colectivă, își va prezenta seria de caricaturi intitulată Însemnări de război, care conține caricaturi realizate de artist după „Sâmbăta Neagră” din 7 octombrie, legate de șocul atacului, starea de spirit a populației, suferința ostaticilor, starea politică internă din Israel.

În expoziția Vocea Poporului - Jurnal de război, găzduită la Galeria Institutului Cultural Român de la Tel Aviv până pe data de 20 noiembrie, sunt incluse lucrările lui Michal Yehezkel, Mimi Ziv, Artyom Gorbenko, Rotem Codish, Zeev Engelmayer, Dorit Nahmias, Gilad Kahana, Adi Rahav, Gil Goren, Yaniv Zaloof, Keren Shpilsher, Andy Ceaușu, Adi Drimer, Tali Ratzker, Sharon Ramer Biel, Emi Sfard și Oren Fischer.

Curatoarea expoziției, Nitsan Shuval-Abiri, descrie astfel conceptul expoziției colective: „Voice of the People este vocea noastră, a celor care am fost și am rămas șocați de ororile întâmplate acum exact un an, în data de 7 octombrie 2023. Expoziția aceasta se vrea a fi o voce a artiștilor pentru a exprima spectrul larg de sentimente care încearcă poporul israelian de un an încoace”. La vernisajul expoziției care a avut loc la data de 8 octombrie 2024, aceasta a subliniat că „acel masacru a lăsat Israelul uluit, însângerat și fără cuvinte”.

