11 semne că ai o putere mentală extraordinară

Cei mai rezistenți oameni mental abordează provocările direct, știind că singura modalitate de a le depăși este să treacă direct prin ele. Ei continuă să meargă înainte în vremuri dificile și își țin ochii ațintiți asupra premiului, pe deplin conștienți că uneori un eșec este o premisă pentru o revenire epică. Nu toată lumea are această mentalitate, așa că puținii care o fac ies în evidență.

1. Rezistență

Cei mai puternici oameni dau dovadă de o rezistență de neegalat.

Ai o credință profund înrădăcinată că îți poți reveni după cele mai grele circumstanțe. Ai o puternică înclinație spre acțiune și, în loc să te concentrezi asupra eșecurilor, cauți soluții la problemele tale și le vezi ca oportunități de creștere și învățare.

Asociația Americană de Psihologie definește reziliența ca fiind „procesul și rezultatul adaptării cu succes la experiențe de viață dificile sau provocatoare, în special prin flexibilitate mentală, emoțională și comportamentală și adaptare la cerințele externe și interne”. Este una dintre cele mai eficiente strategii de adaptare pe care le ai în trusa ta mentală.

2. Încredere și stimă de sine ridicată

Dacă ești rezistent mental, probabil ai o mare încredere în tine și în capacitatea ta de a reuși. ​​Nu îți faci iluzii și nu ești excesiv de încrezător, dar ai o înțelegere realistă a punctelor tale forte și a punctelor slabe, și crezi cu tărie că dispui de ceea ce este necesar pentru a elimina barierele prin efort și perseverență.

Încrederea și stima de sine ridicată au fost construite prin convingerile tale interne, validarea externă din partea oamenilor care țin la tine sau te admiră, experiența de viață, conștientizarea de sine și acceptarea, capacitatea de a stabili și atinge obiective, dialogul interior pozitiv și un sistem de sprijin puternic. Încrederea este esențială atunci când dezvolți rezistența mentală.

3. Motivație

Auto-motivarea este dorința ta intrinsecă de a-ți atinge obiectivele, indiferent de presiunile externe sau de ceea ce cred alții despre tine. Îți pui în minte ceva și refuzi să te oprești, indiferent de provocările sau obstacolele pe care le întâmpini. Poți vedea imaginea de ansamblu și poți înțelege clar obiectivele tale pe termen lung.

Motivația începe cu un dialog interior pozitiv. Se bazează pe obiective realizabile și măsurabile pe care le revizuiești în mod regulat pentru a te asigura că ești pe drumul cel bun. Îți asumi lucruri importante și valoroase pentru tine, ceea ce face vital să treci linia de sosire, indiferent de situație.

4. Concentrare

Focalizarea este abilitatea și capacitatea de a te concentra asupra sarcinilor la îndemână, în ciuda distragerilor. Când ești puternic mental, știi exact care sunt obiectivele tale și nu permiți distragerilor să te devieze în alte direcții. Indiferent de ce îți iese în cale, nu vei fi deraiat.

Persoanele cu o minte puternică știu că vor exista întotdeauna încercări și necazuri cu care se vor confrunta, dar nu pierd niciodată din vedere scopul final. Au o hartă de parcurs invizibilă și, chiar și atunci când trebuie să facă un ocol, se întorc la calea planificată cât mai curând posibil.

5. Autocontrol

Cu atât de multe lucruri în viață care concurează pentru atenția noastră, este important să ai discernământ cu privire la ceea ce contează. Acest discernământ îți permite să-ți controlezi acțiunile și emoțiile, astfel încât să iei decizii cu claritate și eficiență. Știi ce este sub controlul tău și folosești aceste cunoștințe pentru a-ți menține emoțiile sub control și a rămâne calm sub presiune.

Autocontrolul nu înseamnă doar autodisciplină. Este vorba și despre a ști asupra a ceea ce nu ai control și despre a elibera nevoia de a folosi energie pentru o cauză pierdută. Controlul este doar a ceea ce poți duce la claritate. Dacă nu renunți la nevoia de a controla circumstanțele, acțiunile și gândurile celorlalți, te poți simți blocat, așa că ar trebui să te concentrezi asupra a ceea ce ai control 100%: asupra ta.

6. Optimism

Ești unul dintre acei oameni care văd partea bună a fiecărei situații. Optimismul tău face să crezi că eșecurile sunt temporare și pot fi depășite. Ai o perspectivă pozitivă asupra vieții și crezi că nu dai greș niciodată. Fie câștigi, fie înveți. Această rezistență mentală te menține angajat, sigur că rezultatul dorit este chiar după colț.

Stai departe de oamenii care au o problemă pentru fiecare soluție și alegi să nu te lași copleșit de negativitate. Pesimiștii se pot enerva de perspectiva ta superficială asupra vieții deoarece au renunțat și și-au acceptat soarta, în timp ce tu ai o cunoaștere interioară că, dacă continui, succesul este al tău.

7. Flexibilitate

Lucrurile se schimbă. Oamenii și planurile se schimbă. Persoanele cu o mentalitate puternică sunt foarte conștiente de acest lucru și se pot îndoi odată cu vântul, dar niciodată nu se vor rupe. Te descurci productiv cu schimbările de direcție sau de circumstanțe și îți poți ajusta planurile în consecință. Nu te îngrijorezi pentru ceea ce a fost, ci accepți cu ușurință ceea ce este.

Flexibilitatea este strâns legată de renunțarea la lucrurile pe care nu le poți controla. Dacă ești mai puternic mental decât 90% dintre oamenii pe care îi cunoști atunci când apar lucruri care sunt în afara controlului tău, practici acceptarea radicală și mergi mai departe prompt, refuzând să te blochezi în trecut și în ceea ce ai pierdut.

8. Adaptabilitate

În timp ce majoritatea oamenilor prosperă doar în anumite condiții, tu te poți adapta la orice mediu sau situație. Observi și recunoști lucrurile care te fac să te simți inconfortabil și decizi cum le vei gestiona în felul tău unic. Vezi lumina de la capătul tunelului și știi că, în unele cazuri, trebuie să treci prin el pentru a ajunge la ea.

Adaptabilitatea este considerată o condiție prealabilă pentru inovație. Persoanele adaptabile se obișnuiesc cu disconfortul și pot gândi rațional în perioadele de schimbare. Ele percep stresul ca pe o motivație pentru a continua să meargă înainte și pot face modificări mentale, după cum este necesar pentru a ajunge acolo unde își doresc.

9. Tolerarea stresului

În timp ce mulți oameni sunt paralizați de stres, tu îl folosești drept combustibil pentru focul tău. Presiunea fie sparge țevile, fie creează diamante, iar pentru oameni ca tine este vorba despre ultima variantă. Funcționezi eficient și crești prin adversitate, știind că vremurile dificile nu durează, dar oamenii puternici da.

Stresul face parte din viață și, atunci când este gestionat corect, poate fi folosit ca un instrument pentru a te ridica la un nivel superior și a face mai bine, în loc să fie văzut ca o amenințare la adresa bunăstării tale. Nu poți evita suișurile și coborâșurile din viață, dar poți decide cum le vei gestiona. Persoanele care gestionează eficient stresul evită multe dintre capcanele asociate, cum ar fi anxietatea, depresia, problemele digestive, dificultățile de somn și problemele de memorie și concentrare.

10. Sprijin social

Când te gândești la oameni puternici este obișnuit să te concentrezi pe natura lor independentă, dar este, de asemenea, important să recunoști că oamenii puternici din punct de vedere mental văd valoarea căutării de sprijin atunci când este nevoie. Știi cum să ceri ajutor și ești bun la construirea unei rețele de oameni pe care te poți baza.

Un semn că ești mai puternic din punct de vedere mental decât 90% dintre oamenii pe care îi cunoști este faptul că poți permite oamenilor să intre în viața ta fără teamă, pentru că știi că nu există nimic ce ți-ar putea face cineva și pe care să nu-l poți depăși. Pe de altă parte, ei eliberează ușor și permanent persoanele care nu le satisfac nevoile, crezând că ceea ce este menit pentru ei va rămâne.

11. Dedicare

Persoanele puternice din punct de vedere mental nu vor fi descurajate de inconveniente minore sau de incertitudinea celorlalți. Decizi să faci ceva și nu renunți niciodată, indiferent de dificultățile cu care te confrunți. Te ridici la înălțimea provocărilor, abordându-le pe măsură ce apar dar niciodată să le permiți să te facă să te îndoiești de tine sau să te împiedice să te îndrepți spre obiectivele tale.

A rămâne dedicat necesită un efort conștient din partea ta, capacitatea de autotreflecție sinceră, practică și dorința de a învăța din fiecare experiență din viață, construind mai multă rezistență mentală pe parcurs, potrivit yourtango.com.