A început Școala de vară de la Conacul Cantacuzino-Pașcanu, Ceplenița, Iași

Institutul Național al Patrimoniului a deschis seria programelor de formare estivală multidisciplinare, dedicate viitorilor specialiști în domeniu, cu Școala de vară de la Conacul Cantacuzino-Pașcanu, Ceplenița, județul Iași - ce are loc anul acesta în perioada 9-22 august. Alături de participanții selectați pentru cele două ateliere principale - arheologie preventivă și conservare preventivă - lectori și organizațiile partenere ale Școlii de vară, s-au aflat la Ceplenița și reprezentanții comunității locale (Primăria Ceplenița, parohia Ceplenița, locuitori ai comunei), respectiv ai Consiliului Județean Iași.

"Ținem foarte mult la acest parteneriat cu autoritățile și comunitatea din Ceplenița; fără acesta Școala de vară dedicată cercetării ruinelor recente nu ar fi putut trece de stadiul de idee, oricât de valoroasă ar fi ea pentru comunitatea științifică. La fel, nici discuția, atât de necesară, despre potențialul și viitorul posibil al ruinei conacului Cantacuzino-Pașcanu nu se poate purta fără implicarea pe termen lung, pe tot parcursul cercetării și al intervențiilor, a comunității locale care, în mod firesc, trebuie să îl aibă în grijă. E un câștig extraordinar să avem - alături de noi și de comunitatea locuitorilor Cepleniței - o asociație de tineri profesioniști înființată chiar în urma primei ediții a Școlii de vară, Asociația ACOLO" a subliniat Ștefan Bâlici, managerul Institutului Național al Patrimoniului.

De ce o Școală de vară la Conacul Cantacuzino-Pașcanu din Ceplenița?

Alături de toate celelalte demersuri necesare atunci când un monument istoric atât de important trebuie restaurat și pus în valoare, inițiatorii Școlii de vară de la Ceplenița au considerat extrem de importantă abordarea acestui loc și prin intermediul unor ateliere de studiu direct, la fața locului, care să permită celor implicați - studenți, cercetători, profesori, profesioniști în domeniul patrimoniului cultural - să reflecteze asupra problemelor pe care le ridică patrimoniul ruinat din România și, în mod particular, categoria monumentelor care au ajuns în ruină după 1989.

Aceste monumente - deloc puține, din păcate, în toată țara - pun probleme cu totul speciale de abordare: de la cele de ordin teoretic, de exemplu legate de legitimitatea unei reconstrucții, la cele de natură tehnică (stabilitate, straturile vizibile și invizibile, evoluția istorică a arhitecturii, funcțiunii și componentelor artistice ale monumentului) și până la cele ce țin de percepția comunității asupra ruinei recente și de armonizare a acesteia cu perspectiva specialiștilor și rezultatele cercetării.

"Avem ocazia, cu acestă Școală de vară, să avansăm atât în înțelegerea din perspectivă multi-disciplinară a ruinei, a istoriei sale și a potențialului său, cât și în eforturile de asigurare și conservare a materiei istorice. Dar, poate și mai important, avem ocazia să punem într-un dialog real și pe termen lung comunitatea științifică și profesioniștii domeniului, începând cu specialiștii care contribuie ca lectori și invitați dar nu numai, și oamenii locului interesați de găsirea unei soluții corecte și viabile pentru punerea în valoare a monumentului istoric" a completat Ștefan Bâlici, managerul Institutului Național al Patrimoniului.

Școala de vară de la Ceplenița se concentrează pe cercetarea ruinelor recente și reunește - pentru al doilea an consecutiv - studenți și tineri profesioniști cu activitate în domenii precum arhitectură, restaurare, arheologie, patrimoniu cultural, istorie și antropologie

12 participanți iau parte, anul acesta, la cele două ateliere principale - arheologie preventivă, respectiv conservare preventivă - și prezentările, sesiunile interdisciplinare și activitățile conexe desfășurate alături de partenerii celei de-a două ediții a școlii de vară de la Ceplenița.

Programul școlii de vară este completat de prezentări de specialitate, rezultate a unor proiecte dedicate patrimoniului nobiliar (ex. Bune practici pentru revitalizarea resedintelor aristocratice, extrase în urma studiului realizat in cadrul proiectului INNOCASTLE). Asociația ACOLO va desfășura, în plus, prezentări și ateliere centrate pe bune practici de revitalizare a siturilor în ruină și cooperare cu comunitățile locale.

Despre programul educațional de la Ceplenița

Atelierul de arheologie preventivă propune investigații subterane și de parament în vederea înțelegerii fazei inițiale a conacului de secol al XVII-lea și identificarea modificărilor produse în timp reședinței Cantacuzino-Pașcanu. Cercetarea presupune săpătură efectivă cu mijloace mecanizate și manuale, desenarea profilelor de mână, familiarizarea cu metoda înregistrării fotogrammetrice, recoltarea, prelucrarea și interpretarea materialului arheologic.

Atelierul de conservare preventivă presupune familiarizarea participanților cu noțiuni de conservare, de intervenție profilactică, cu analiza tehnicii și a materialelor originare, cu analiza factorilor de degradare. Se vor realiza asigurări cu mortar a zonelor expuse în urma sondajelor, secțiunilor și casetelor deschise în timpul cercetării arheologice. Participanții vor învăța să recunoască diferite forme de degradare ale elementelor de zidărie și ale finisajelor, care sunt factorii și mecanismele care le produc și cum se pot ele stopa. Printre metodele prezentate se vor număra și teste de mortare probând mai multe rețete cu proporții diferite agregat-liant, rostuiri, chituiri, asigurarea tencuielilor și măsurarea umidității zidurilor.

Participarea la Școala de Vară nu presupune vreo taxă, ci doar trecerea de procesul de selecție și acoperirea costului deplasării spre și dinspre Ceplenița. INP și partenerii asigură cazarea, masa, echipamentele de studiu, de lucru și de protecție. Desfășurarea Școlii de vară ține cont de toate condițiile impuse de autorități pentru adunările culturale publice. Toți cei prezenți au participat la o sesiune de instruire privind sănătatea și securitatea în muncă și modul de desfășurare a activităților în condiții de siguranță privind COVID-19. Condiție obligatorie pentru participare constituie transmiterea adeverinței de vaccinare sau rezultatul unui test RT-PCR COVID-19 negativ, realizat cu cel mult 72 de ore înainte de începerea școlii de vară.

Școala de vară de la Ceplenița este organizată de Institutul Național al Patrimoniului, în parteneriat cu Primăria Comunei Ceplenița, Direcția Județeană pentru Cultură Iași și Asociația ACOLO, cu susținerea Ministerului Culturii și a Facultății de Arhitectură „G.M.Cantacuzino” din Iași.