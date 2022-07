Ada Muntean, expoziție personală la Estopia Art Gallery, Lugano

Așa cum îi spune titlul, expoziția pornește de la o reinterpretare vizuală a unor idei – cheie din Ispita de a trăi a lui Emil Cioran, propunând o transpunere în plan artistic a „gândirii condamnate la luciditate”. „Maeștrii în arta de gândi împotriva lor înșiși, Nietzsche, Baudelaire şi Dostoievski – scria Cioran - ne-au învăţat să punem preţ pe risc, să născocim noi suferinţe, să dobândim existenţă prin ruperea de propria fiinţă”. „Arta de a gândi împotriva ta” și de „a te rupe de propria ființă” – între aceste două borne, proiectul Adei Muntean jonglează cu un întreg arsenal de concepte menite să „ofere o mediere între realitate și iluzie, material și imaterial, intelect și afect, certitudine și relativitate și nu în ultimul rând dintre realitate și proiecția ei în artă”.

Tentația de a exista – o filtrare personală a Ispitei de a trăi a lui Emil Cioran - devine tentația de a înțelege și simți viața în întreaga ei complexitate, spune Ada Muntean. Astfel, noua serie de lucrări prezentată în această expoziție chestionează realitatea pornind de la corporalitate, prin proiecția unei imagini a sinelui extrem de relativă și volatilă, analizând dualitatea perversă și interdependentă între noțiunile de percepție și amăgire dată de imagini plasate contextual.

Mediating Illusion. The Temptation to Exist propune o cale interdisciplinară, conceptuală și imersivă pentru explorarea potențialității expresive a materiei și a contextului în care aceasta ia formă. Reflexia unei societăți și a transgresiunilor sale prin intermediul figurii umane concretizează un demers artistic despre natura umanului per se și contextualizat social. Corpul și universul din jurul său devin instrumente pentru ca arta uneori să șocheze, sau, cu o expresie a lui Cioran, să se „înstrăineze metafizic”, cu miza de a percepe adevărul într-un mod autentic. Un adevăr atât despre lume, cât și despre noi înșine, transformând cunoscutul în necunoscut și dizolvând granița dintre realitate și proiecția ei.

Ada Muntean s-a născut în 1987 la Cluj-Napoca, unde trăiește și lucrează.

În 2009 a absolvit secția Grafică a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde ulterior a obținut masteratul, în 2011, și doctoratul în Arte Vizuale, în 2019. A beneficiat de burse universitare la Birmingham Institute of Art and Design, Marea Britanie și Jan Matejko Academy of Fine Arts din Cracovia, Polonia. În 2015 a urmat un internship la Peckham Platform din Londra, iar în 2016 la Galeria Plan B din Berlin. Între expozițiile personale se numără Réalités corporelles: des identités incertaines, Institutul Cultural Francez, Cluj-Napoca, 2021; Corporealities. Uncertain Bodies, Estopia Art Gallery, București, 2020; Blackout.[Follow The White Rabbit], NEW NOW art space Frankfurt, 2018; SABOTAGE. Deconstructing The Unforeseen, Camera, Centrul de Interes Cluj, 2018; Fluid Identity, FIVE PLUS Art Gallery, Viena, 2017; Self. Perceive/Deceive, Nano Gallery, Cluj, 2017; Soft Hollow, Atelier Patru Cluj, 2015; Black Fire, Muzeul de Artă, Brașov, 2015; Interfaces, Visual Kontakt Ulm, 2013. A participat la numeroase expoziții de grup, între care Smash Cut, E T A J artist-run space, București, 2021; Negotiating Reality, E T A J artist-run space, București, 2021; Innocence, Estopia Art Gallery, București, 2021; Blurred Is The New ID, Estopia Art Gallery, București, 2020; Breaking (Im)possibilities, Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, 2020; Process Terminus, proiect în colaborare cu Sandwich Gallery, ArtEncounters Timișoara, 2017; Resurrected, FIVE PLUS Art Gallery, pe durata Vienna Art Week, 2016; Small Graphic Exhibition, Institutul Cultural Român din New York, 2015; Agency of Unrealized Projects, daadgalerie, Berlin, 2012; POP–Pick me up Fair – Somerset House, Londra, 2012. În 2010 a expus în proiectul fotografic SUPERBIASuburbia, în Noua Galerie a Institutului Cultural Român de la Veneția, prezentat în cadrul Bienalei de Arhitectură de la Veneția.

Ada Muntean

Mediating Illusion. The Temptation to Exist

Vernisaj: Joi, 7 iulie, ora 18.00

Estopia Art Gallery Lugano

Corso Elvezia 9/a, Lugano, Elveția

Expoziția va fi deschisă în perioada 7 iulie – 30 iulie 2022

Program de vizitare: de miercuri până sâmbătă, între orele 14.00 – 18.00, sau în oricare altă zi cu programare prealabilă

Curator: Claudio Scorretti