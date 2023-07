Jurnalul.ro › Cultură › Arte Vizuale › Art Machine 2 - Bigger, better and together, pe 19 iulie, în București Art Machine 2 - Bigger, better and together, pe 19 iulie, în București

Pe 19 iulie, începând cu ora 18:00, va avea loc la J’ai Bistrot (Calea Griviței nr. 55, București), vernisajul Art Machine 2 – Bigger, better and together, care pune la dispoziția publicului 60 de lucrări de artă originale realizate de inițiatorii proiectului Art Machine, gruparea artistică Pastila Roz.