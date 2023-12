CALENDARUL ARTELOR 2023: Masă rotundă pe tema marilor proiecte curatoriale sprijinite de Institutul Cultural Român în 2023

La evenimentul desfășurat la Sala Mare a Institutului Cultural Român, din Aleea Alexandru 38, începând cu ora 14.00, vor participa scenografii Dragoș Buhagiar și Adrian Damian (respectiv curatorul și artistul scenograf al proiectului selectat să reprezinte România la Cvadrienala de Scenografie şi Spaţiu Performativ de la Praga XV), Simina Filat și Emil Ivănescu (curatorii proiectului care a reprezentat România la Bienala de Arhitectură de la Veneția), Ioana Ciocan (curator Art Safari, ediția Chișinău), Alexandru Chituță (curatorul expoziției itinerante Artiști români pe mapamond) și președintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman. Temele de discuție din cadrul întâlnirii de la ICR vor fi ilustrate printr-o retrospectivă în imagini și filme a proiectelor curatoriate de invitați.

Cu ocazia mesei rotunde CALENDARUL ARTELOR 2023, pe 13 decembrie, se va deschide, la Sala Mare a ICR, expoziția-instalație Crossing the Bridge a scenografului Adrian Damian, ce invită publicul să (re)descopere povestea proiectului Podul/The Bridge prin intermediul unui cilindru infinity mirror și al unor casete luminoase ce documentează traseul expozițional de la Praga și București. Expoziția poate fi vizitată în perioada 13-29 decembrie 2023 la Sala Mare a Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru 38.

Principalele proiecte curatoriale sprijinite de Institutul Cultural Român pe parcursul anului 2023 sunt:

Participarea României la Cvadrienala de Scenografie şi Spaţiu Performativ de la Praga XV cu proiectul „Podul/The Bridge“

România a fost prezentă la Cvadrienala de Scenografie şi Spaţiu Performativ de la Praga 2023, în perioada 8-18 iunie, cu instalația Podul/The Bridge a scenografului Adrian Damian – proiect curatoriat de Dragoș Buhagiar și organizat de Institutul Cultural Român. Folosind multiple tehnologii multimedia, instalația artistică interactivă Podul/The Bridge pune sub semnul întrebării limitele înțelegerii conceptului de împreună invitând oamenii să meargă unul spre celălalt, să redescopere conexiunea adâncă a contactului vizual și să mediteze asupra modului în care corpurile interacționează.

Cu ocazia Festivalului Național de Teatru 2023, Institutul Cultural Român a prezentat, în premieră în România, instalația scenografului Adrian Damian Podul/The Bridge la sediul ICR. Parte a FNT2023, expoziția a putut fi vizitată în perioada 25-30 octombrie, la Sala Mare a Institutului Cultural Român.

„ACUM-AICI-ACOLO” / „NOW HERE THERE“, proiectul care a reprezentat România la Bienala Internațională de Arhitectură de la Veneția XVIII

La 85 de ani de la inaugurarea oficială a Pavilionului României la Bienala de la Veneția, proiectul ACUM-AICI-ACOLO / NOW HERE THERE a reprezentat România la Bienala Internațională de Arhitectură de la Veneția 2023. Expoziția a putut fi vizitată în perioada 20 mai – 26 noiembrie atât în Pavilionul național din cadrul Giardini di Castello, cât și în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Proiectul a fost curatoriat de Emil Ivănescu și Simina Filat și a adus în prim-plan invenții românești uitate, prezentate în mod interactiv în patru zone de cercetare, văzute ca noi soluții pentru a răspunde unui viitor centrat pe oameni și context: Inovațiile Uitate, Grădina Instant, Pedagogiile Laterale și Instalația Co-Future Thinking. Organizatorii expoziției românești la Bienala de Arhitectură de la Veneția au fost Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român, Ministerul Afacerilor Externe și Uniunea Arhitecților din România, iar comisarul României a fost Attila Kim.

Art Safari la București, New York și în Republica Moldova

Partener de tradiție al Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din Europa de Est, Institutul Cultural Român a susținut în acest an prezentarea expoziției Young Blood 2.0. Ce este nou în artă? în cadrul celei de-a XI-a ediții Art Safari, desfășurată în perioada 10 februarie - 14 mai 2023, la Palatul Dacia-România (Muzeul Municipiului București). Curatoriată de artistul Mihai Zgondoiu, expoziția a prezentat peste 50 de artiști din marile orașe ale României, dar și din Republica Moldova, care au expus lucrări din medii diferite, de la pictură la video art, artă digitală, NFT, până la instalații, obiect și artă textilă.

După ce anul trecut, Institutul Cultural Român a adus, în premieră, fenomenul Art Safari la Chișinău, publicul din Republica Moldova s-a bucurat anul acesta de un nou proiect Art Safari în spațiul neconvențional al monumentului arhitectural Castel Mimi din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi. În perioada 5-15 iunie 2023, expoziția Art Safari – Femei în arta românească a prezentat 22 de lucrări semnate de 13 artiste, reprezentând o celebrare a vieții și a creației femeilor care au îmbogățit arta românească modernă și contemporană. Proiectul a fost organizat de Fundația Constantin Mimi în colaborare cu Art Safari, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ambasada României la Chișinău și Castel Mimi.

Colaborarea cu Art Safari a continuat prin itinerarea expoziției The Path. Fusion of Two Worlds Inside/Outside a artistelor Diana Nicolaie și Carmen Marin la Institutul Cultural Român de la New York. Gândită ca un dialog interesant între cele două creatoare printr-un show de artă, design și lumini, expoziția curatoriată de Ioana Ciocan a putut fi vizitată la sediul ICR New York în perioada 26 octombrie – 10 noiembrie 2023.

De asemenea, Institutul Cultural Român este partenerul primei ediții Art Safari Christmas Edition, organizată de Art Safari în perioada 6-22 decembrie 2023, la București.

Artiști români pe mapamond

Unul dintre cele mai mari evenimente de acest fel realizate în România și dedicate artei contemporane românești, expoziția Artiști români pe mapamond a fost prezentată în premieră la București, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, și a fost itinerată, pe parcursul anului 2023, la Chișinău, Viena și Budapesta.

Realizată prin intermediul unui parteneriat între Institutul Cultural Român și Muzeul Național Brukenthal, împreună cu Asociația culturală pictor Octavian Smigelschi, expoziția curatoriată de dr. Alexandru Constantin Chituță a cuprins lucrări din colecția av. George Șerban, realizate de peste 50 de artiști români care s-au stabilit în țări din întreaga lume, unde au activat sau încă activează, printre care: George Apostu, Victor Brauner, Cristian Breazu, Tudor Banuș, Livia Balu, Georgeta Borusz, Ciobanu Victor Vladimir, Doru Covrig, Doina Botez, Oana Cajal, Petru Csehi sau Aurel Cojan.

Expoziția Artiști români pe mapamond de la București a putut fi vizitată în perioada 12 ianuarie – 28 februarie, la Sala Mare a ICR, din Aleea Alexandru nr. 38. La Chișinău, expoziția a fost găzduită de Muzeul Național de Artă al Moldovei în perioada 23 martie – 30 aprilie 2023. După ce a fost itinerată la ICR Viena în perioada 15 iunie – 16 iulie, expoziția Artiști români pe mapamond a ajuns la ICR Budapesta în perioada 4-28 august.