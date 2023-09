Ce este fericirea, cum folosim social media și artă în serie limitată, în spațiile Celulei de Artă

Ce este fericirea, la intersecția dintre gândire și artă

Celula de Artă, în parteneriat cu Palatul Bragadiru, deschide seria expozițiilor personale în acest spațiu cultural. Antonia Ionescu, aflată la cea de-a doua expoziție personală, propune o reflecție asupra fericirii. Toți oamenii sunt în căutarea ei iar vizitatorii vor putea explora perspectiva artistei asupra fericirii la vernisajul de la Palatul Bragadiru, de pe 20 septembrie, începând cu ora 18:00.

"Mă uit în jurul meu și îi văd pe oameni căutând fericirea în diverse lucruri, acțiuni palpabile. Fac sacrificii, muncesc într-un sistem robotic, călătoresc, cumpără, toate din dorința de a fi fericiți. Și totuși, după ce le ating, tot nu sunt pe deplin fericiți, tot nu reușesc să atingă această stare permanent. Deci fericirea este totuși o stare, nu o acțiune, nu un lucru?

Și eu am fost prinsă în această capcană existențială până când, într-o zi în 2020, după îndelungi căutări, am înțeles. Pandemia mi-a dat posibilitatea unei introspecții îndelungate, timp pe care l-am petrecut foarte mult în natură. Și atunci am avut această epifanie: eram fericită că exist, că sunt acolo și mă pot bucura de acel loc. Eram în prezent și eram conștientă. Unul dintre locurile în care omul poate atinge acea stare este în mijlocul naturii într-adevăr. Nu trebuie să facă nimic: doar să fie prezent și va înțelege. Alții ajung la această concluzie prin ochii copilului lor, sau ai bunicilor. Se bucură că există și că pot împărtăși și împărți această stare cu ei. Deși fericirea este simplă, drumul pană la a înțelege acest lucru este foarte lung și complicat.", spune artista.

Antonia Ionescu a absolvit Facultatea de Filosofie și Jurnalism și apoi Facultatea de Arte, cu licența și masterul în Pictură. De-a lungul anilor a participat la diverse expoziții de grup, internaționale (Macedonia, Bulgaria, Amsterdam International Art Fair în 2015) și naționale (Opera Națională Română, Hotel Novotel, Muzeul de Artă Constanța) și tabere de creație. În 2010 a avut prima expoziție personală la Sala Radio iar lucrările sale au fost expuse și vândute în cadrul licitației de artă de la Casa de Licitații Artmark, tematica “Marine”, 2011.





Artă în serie limitată de la peste 40 artiști

Între 22 – 24 septembrie, la Kraft Market din București va avea loc LEAF (Limited Edition Art Fair), un concept nou de eveniment ce aduce publicului serii mici de lucrări de artă realizate prin cianotipie, serigrafie, colaj, gravură, fotografie analog, daguerotipie, grafică, monotip, print, lucrări originale sau copii personale inspirate de opere celebre, toate cu prețuri accesibile, pentru toți iubitorii și colecționarii de artă.

Artiști care expun sunt: Luciana Zeca I Simon George I Ana Cotuțiu I Diana Grigorescu I Cristiana Chivu (LUNA) I Maria Bratu I Bianca-Maria Moga I Dana Maria Olteanu I Carla-Bianca Forrai I Cosmina Munteanu I Filip Letinu I Diana-Gabriela Julean I Maria Bălan I Cătălina Maria Ungureanu I Laura Sima I Evghenia Grytsku I Sergei Akhremenko I Andreea Ciocîrlan I Oana Gabriela Sima I Florin Enache I Ana Cristina Irian I Ioana Popescu I Alexandra Roman I Daniela Dumitru I Ruxandra Grigoraș I Teodora Rotaru I Simona-Elena Cîrlugea I Carla Francesca Schoppel I Ruxandra Niculae I Andreea- Tabita Curelaru I Lucreția Maiorescu I Diana Dău I Cristiana Bucureci I Mircea Pop I Alexandra Nistor I Andrada-Cristina Gheorghe I Silviu Petrescu I Diana Maria Mustățea I Teodora Elena Grindei I Calinuz I Anca Coller I Daniel Loagăr I Ioana Vîlcu

Pe lângă expoziția cu vânzare, vizitatorii se mai pot bucura de un concert Dani Marie, DJ sets cu DJ DNALIEN și DJ Lucian Color, două spectacole aduse deTeatrul Independent Arthesium, o seară de Stand-up Comedy cu Teo Ioniță, Teodor Abagiu, Eduard Moise și Florentin Păune, spectacolul lectură performativă „De pe ziduri adunate” (text de Daria Ancuța, regia Teodora Florea, cu Silviu Bucătaru, Ilinca Ionescu, Gabriel Hrițcu, Ana-Maria Vînău), cele două vending machines de artă originală Art Machine, un workshop Eco printing și o sesiune de live painting.

Intrarea pentru public este liberă.

Rețea socială adusă în offline într-o instalație colectivă și imersivă

Între 23 și 30 septembrie, Celula de Artă din B-dul Carol nr. 53, dar și casa Carol 53, găzduiesc Share, Tag or Dye Again, cea de-a doua iterație a proiectului derulat de Asociația Fotografică Allkimik în colaborare cu Asociația Culturală Marginal. Share, Tag or Dye Again (re)deschide și anul acesta discuția despre social media ca mediu de consum pentru artă și sondează cât timp petrec artiștii promovându-și lucrările în aceste medii vs. timpul petrecut pentru creație. 313 artiști din 34 de țări de pe 6 continente au înscris link-uri din feed-urile lor de social media în care și-au promovat lucrările pentru materializarea unei noi instalații colective care pune din nou întrebarea: în ce măsură poate micul ecran contemporan, pe care îl deținem cu toții, să redea complexitatea unei lucrări de artă?

Vernisajul va avea loc pe 23 septembrie, începând cu ora 19:00.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹