Cea mai mare colecție privată de artă din Ungaria, expusă la Centrul de Interes. Marina Abramović, Gerhard Richter sau Sol LeWitt, printre artiștii expuși

O selecție de lucrări din cea mai mare colecție privată de artă vizuală modernă și contemporană din Ungaria, care se află în custodia muzeelor de artă din Debrecen, ajunge la Cluj, la Centrul de Interes. Expoziția ”Monochrome Stories. The Antal-Lusztig Collection. Debrecen”, realizată în parteneriat cu MODEM Centrul de Artă Modernă și Contemporană, prezintă începând cu data de 10 august, în spațiul generos de la etajul 4 al clădirii de pe strada Fabricii de Chibrituri 9A, lucrările a 40 de artiști internaționali și maghiari. Expoziția se deschide fără vernisaj și poate fi vizitată în perioada 10 august - 28 septembrie 2021, de marți până sâmbătă, între orele 16:00 - 19:00. Intrarea e liberă.

Acest demers expozițional ambițios aduce, în premieră, la Cluj, lucrări semnate de artiștii Marina Abramović, Maurer Dóra, Erdélyi Gábor, Feledy Gyula Zoltán, François Fiedler, Jakob Gasteiger, Gál András, Johannes Geccelli, Alex Gern, Johannes Girardoni, Raimund Girke, Marcia Hafif, Simon Hantaï, Herbert Hamak, Jus Juchmans, Zebedee Jones, Hartwig Kompa, Sol LeWitt, Jason Martin, Moholy - Nagy László, Vera Molnar, Paola Neumann, Hermann Nitsch, Frank Piasta, Arnulf Rainer, Dirk Rathke, Judit Reigl, Gerhard Richter, Rene Rietmeyer, Dieter Roth, Yuko Sakurai, Robert Schaberl, Seres László, Swierkiewicz Róbert, Szabó Dezső, Peter Tollens, Dieter Villinger, Herman de Vries, Herbert Zangs și Károlyi Zsigmond.

Un scurt istoric al colecției Antal-Lusztig ne poartă în trecut până în anii 1920, când Sámuel Lusztig a început să cumpere lucrări de la artiștii contemporani ai epocii. Din nefericire, operele achiziționate în acei ani s-au pierdut în timpul celui de-al doilea război mondial. După Holocaust, Lusztig a început să reclădească colecția, proces în care s-a implicat ulterior și nepotul său, Péter Antal. Într-o primă fază, Antal a continuat să colecționeze în spiritul bunicului său, dar de la o vârstă destul de fragedă a pornit pe propria sa cale. La început i-a urmărit cu precădere pe reprezentanții artei progresiste din Ungaria, iar cele mai multe lucrări le-a achiziționat direct din atelierele acestora, astfel că baza colecției constă în pictura maghiară din secolul XX. Recent, considerând că a sa colecție acoperă integral arta maghiară, Antal își îndreaptă atenția tot mai mult către achiziția de lucrări semnate de artiști de renume internațional. În prezent, colecția numără aproape 5.000 de lucrări, fiind cea mai mare colecție privată de artă din Ungaria. În semn de respect și recunoștință față de bunicul său, Antal a denumit colecția ”Antal-Lusztig Collection”.

”La mine totul a fost sentimental. Dar cu toate acestea, am încercat să adun în jurul meu lucrările artiștilor pe care nu doar că-i simpatizam, dar îi consideram cu adevărat excepționali. Am admirat mereu artiștii care contrar așteptărilor epocii au creat împotriva trendurilor”, e perspectiva lui Péter Antal asupra modului în care a colecționat artă. Despre venirea la Cluj a unei selecții de lucrări din colecția sa, acesta spune ”Fiecare colecționar are o doză de egoism, și eu o am, însă egoismul meu se manifestă prin dorința de a arăta publicului lucrările din colecția mea. Deși acest lucru implică multe riscuri, eu îmi ofer întotdeauna lucrările colecționate pentru a fi expuse.”

Expoziția ”Monochrome Stories. The Antal-Lusztig Collection. Debrecen” de la Centrul de Interes include lucrări monocrome. ”Chiar dacă pare a fi doar o simplă culoare, e vorba despre mult mai mult. Acum lucrările monocrome dau caracterul colecției mele internaționale”, punctează Antal.