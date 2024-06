Cea mai tentantă licitație de artă a anului! Lichidarea Patrimoniului unei Galerii Bucureștene, exclusiv la Artmark, de la preț unitar de pornire de 100 de euro, fără rezerve!

Licitația de Lichidare a Patrimoniului unei Galerii Bucureștene se desfășoară sub egida „Hanul cu tei 1833”, un brand secundar sub care Artmark organizează de 5 ani, din timp în timp, licitații de lichidare a unor moșteniri sau patrimonii de galerie. Am putea afirma că este unul dintre evenimentele cele mai așteptate din an, datorită prețului unic de pornire pentru toate lucrările de artă, de 100 de euro, fără rezerve, ceea ce oferă o putere uriașă de achiziție atât colecționarilor cu state vechi, cât și celor aflați la început de drum, porniți în realizarea unor colecții de artă. Se deschide, cu această ocazie, și expoziția de prezentare a lucrărilor ce intră în această licitație extraordinară. De astăzi 28 iunie, până în data de 9 iulie, poate fi vizitată zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 10.00-20.00, la Palatul Cesianu-Racoviță din str. C.A. Rosetti nr. 5.

Cu această ocazie se află pe simezele Galeriilor Artmark picturi, lucrări de pictură sau sculpturi remarcabile, precum „Muzicanți” de Theodor Aman, „Amazoane” – de Sabin Bălașa, „Infernala comedie” – de Felix Aftene, „Împreună” – de Marcel Guguianu, „Pasărea măiastră” ori „Interioritate” – de Georges Mazilu, „Grădină suspendată” – de Ion Alin Gheorghiu, „Pierrot (Autoportret)” sau “Portretul tatălui” – de Constantin Piliuță. Sunt prezente în cadrul evenimentului și câteva bronzuri realizate de Salvador Dalí – „Timpul în a patra dimensiune”, „San Narciso de Las Moscas” și „Madonna din Portul Lligat”, de asemenea la imbatabilul preț de pornire de 100 de euro!

Povestea începută în 1833 în celebrul Han cu Tei construit în zona Lipscani a Capitalei de către negustorii Atanasie Hagi Polizu și Ștefan Popovici, devenit în scurt timp „cel mai important centru comercial al acelor timpuri” și „unde cucoanele mondene se îmbulzeau în curtea pavată cu pietre de râu, prin magazinele elegante, ca să cumpere ce-i mai ieftin și mai frumos” (cum se arăta în presa vremii), continuă la Artmark, cu artă, celebrând numele și istoria cele mai longevive galerii și case de licitație românești, de peste 50 de ani, în hanul cu același nume.

„Licitațiile sub această marcă sunt emblematice, fiind accesibile tuturor iubitorilor de frumos. Este o oportunitate foarte bună să-ți începi o colecție de artă, deoarece este prezentă o gamă variată de lucrări, de la sculptură la pictură, cu teme diverse, atât de actualitate, cât și clasice, în arta românească și nu numai. Printre vedetele licitației îi găsim pe mult iubiții Constantin Piliuță, Felix Aftene, Georges Mazilu, Sabin Bălașa, Corneliu Baba, Marcel Guguianu sau Ion Alin Gheorghiu. Cu toții sunt artiști de top, pe care îi întâlnim în toate licitațiile recurente importante, care au cote extraordinare, fiind căutați atât în țară, cât și în străinătate”, explică Alina Anca, Șefa Biroului de Evaluare de Artă Românească Modernă de la Galeriile Artmark.

Pot participa la acest eveniment, precum și la celelalte licitații ale Casei A10 by Artmark, toți cei care vin în sală, dar fiind vară, și toți cei care și-au făcut cont de participare online pe site-ul artmark.ro. Titularii conturilor online au acces la toate buletinele informative ale casei, ce prezintă știri importante despre piața de artă, dar și la licitațiile desfășurate pe platforma Artmark Live, unde pot depune oferte în timp real, live.