Cele mai bune investiții-cadou: diamante, ceasuri sau mașini de colecție

Din prestigioasa colecție a Marinei Dimitropolous provin două bijuterii de mari dimensiuni create de Lisa Sotilis, cea care a creat bijuterii pentru Andy Warhol, Salvador Dali sau Regina Maria Jose de Savoia. Spectaculosul colier din aur are prețul de pornire de 8.000 de euro, iar rarul pandantiv 6.000 de euro. Alături de acestea, în cadrul Licitației de Crăciun - Bijuterii și Artă Decorativă își face apariția și un deosebit inel din aur, decorat central cu un rar diamant de cca. 15,90 carate, anturat de diamante. Un bun moment pentru achiziționarea acestuia la prețul de pornire de 16.000 de euro, având în vedere creșterea prețului diamantelor pe fondul alimentării pieței de cerere în paralel cu suspendarea activității companiilor miniere, dar și de prognozele care anunță o creștere considerabilă a prețurilor în 2023. Piața diamantelor este sensibilă la evoluțiile globale, cum ar fi schimbările din peisajul politic și evenimentele curente, dar acestea nu-și pierd valoarea atunci prin folosire, în timp ce este așteptat momentul potrivit pentru a le vinde și a obține un randament al investiției. O bună investiție este și inelul din aur alb, decorat central cu diamant albastru de 2,7 carate, care are în licitația din 20 decembrie prețul de pornire de 8.000 de euro. Un alt exemplu, nu mai puțin valoros, dar cu un preț accesibil, este și perechea de cercei din aur, decorată cu diamante, care are un preț de pornire de doar 400 de euro. Forme strălucitoare de investiții ori cadouri de excepție pentru cei dragi sunt două motive pentru a accesa Licitația de Bijuterii și Artă Decorativă.

La o zi distanță, miercuri, pe 21 decembrie, în cadrul Licitației de Crăciun – Ceasuri și Mașini de Colecție, sunt scoase la licitație 28 de ceasuri Rolex, inclusiv câteva rarități, precum un rar exemplar de Rolex Day Date din platină, inclusiv curea originală din platină. Modelul produs în 2014 are un preț de pornire de 16.000 de euro. Un alt exemplar-investiție și printre cele mai dezirabile modele de Rolex este Rolex Daytona din aur anturat de diamante, în cutie originală și cu card de garanție. Modelul are un preț de pornire de 40.000 de euro - un preț de pornire comparabil cu al automobilului Ford Mustang V8, scos în cadrul aceleiași licitații, pentru prețul de pornire de 35.000 de euro. Modelul din 1967 a fost complet restaurat recent și este însoțit de certificat de vehicul istoric.

În premieră, într-o licitație Artmark își face apariția ceasul MB&F HM Nr. 8, montat cu 30 de pietre prețioase. Exemplarul, cu o formă care amintește de automobilele de curse Can-Am, având în vedere că fondatorul companiei Maximilian Busser visa să devină designer auto, are un preț de pornire de 30.000 de euro. Întregul mecanism al ceasului este vizibil datorită carcasei din aur de 18K care este acoperită pe toate laturile de geam din cristal safir ultra.

Ceasurile de colecție sunt completate de o selecție de mașini de epocă, rarități pentru piața din România. Automobilul Cadillac Seville, foarte rar, a fost produs în doar 600 de exemplare, iar dintre acestea foarte puține se mai află în stare de funcționare. Modelul din Licitația de Crăciun – Ceasuri și Mașini de Colecție are prețul de pornire de 35.000 de euro, iar toate modificările de ordin estetic și funcțional sunt făcute de către Grandeur Motor Car Company. Automobilul a participat în anul 1978 la cursa aniversară de 100 de ani a primei curse auto din lume. Are dotări impresionante chiar și pentru un automobil contemporan, cum ar fi portbagajul cu sistem de închidere „soft close".

Bijuteriile și ceasurile exclusiviste, alături de mașinile de colecție pot fi admirate la Palatul Cesianu-Racoviță, în regim gratuit. Expoziția este deschisă de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00. Licitațiile de marți și miercuri, 20 și 21 decembrie, vor avea loc online, pe platforma Artmark Live 2.0, dar și în sala de licitații de la Palatul Cesianu-Racoviță.