Chronicles from In-Between 495-570 nm - o cronică a lumii naturale evanescente la granița dintre artă, știință și memorie personală

Asociația Culturală Marginal , în colaborare cu o serie de instituții românești (Institutul de Biologie București, Universitatea Națională de Teatru și Film „I.L. Caragiale”) și internaționale (V2_ din Olanda sau Dark Euphoria din Franța), dezvoltă o temă prezentă în expoziția Intersecting Realities, creată în cadrul programului Timișoara Capitală Culturală Europeană 2023. Această nouă etapă a proiectului este dedicată biodiversității din România și poveștilor din timpuri trecute despre aceasta.

Mereu am fost obsedată de culorile verde și albastru și de acea nuanță dintre cele două, care este foarte dificil de surprins. După ce am cercetat istoricul ei în reprezentări vizuale, simbolismul asociat, cât și rolul său în industria CGI (computer-generated imagery) și reprezentări ale naturii în cadrul acestei industrii, Chronicles from In-Between 495 to 570 nm a devenit, într-un fel, o relatare istorică - de la istoria artei - modul în care pictorii Renașterii își făceau vopselele din cupru, trecând apoi prin industria extractivă și prin faptul că acest metal, cuprul, este din ce în ce mai necesar în industria CGI și în componentele computerelor. Și totuși, conținutul digital prezintă în continuare acea imagine ideală a naturii, în timp ce mediul natural nu e perfect. Astfel, ținta mea este să recreez această natură perfect de imperfectă, din amintirile vârstnicilor noștri. - Kasia Molga, artistă.

Reunind artiști, curatori, cercetători în domeniul ecologiei, botanicii și domeniilor umaniste, studenți și persoane vârstnice, Chronicles from In-Between 495-570nm va realiza o cercetare interdisciplinară a peisajului natural din România, în declin din cauza dezvoltării urbane și a expansiunii tehnologice, abordând tema prin prisma creativă a artelor vizuale, prin rigoarea științifică a botanicii și ecologiei, cât și printr-o perspectivă empatică, centrată în jurul conceptului de „landscape amnesia” (amnezie a peisajelor). Aceasta este o meta-pierdere a diversității naturale, pornind de la ideea că nu poate să ne pese cu adevărat despre ceva de care nu ne mai amintim, iar echipa proiectului va aprofunda subiectul prin intermediul unor interviuri cu persoane vârstnice, iar aceste amintiri ale peisajelor de odinioară vor fi conservate în realitatea virtuală, în etapele ulterioare ale proiectului.

Sunt încântată să lucrez cu Kasia Molga și cu Marginal pentru etapa românească a proiectului Chronicles from In-Between 495-570 nm. Deja, primele imagini pe care Kasia le-a împărtășit despre proiect, la începutul anului 2023, au făcut clară relevanța cercetării artistice și a narațiunii imaginate: investigarea ciclurilor paradoxale ale progresului tehnologic, mediul digital, industria extractivă și impactul asupra mediului natural ca surse de inspirație pentru activități culturale. Pentru o societate care caută constant progres tehnologic și care vorbește despre probleme de mediu și noi forme de exprimare culturală este esențial ca artiștii să pună întrebări care merg mână în mână cu eforturile societale. După ce am prezentat o primă selecție în lucru, cu accent pe plantele din România, la Timișoara 2023, în cadrul expoziției noastre „Intersecting Realities”, este inspirațional faptul că acum suntem capabili să extindem poveștile specifice despre locuri din România, împreună cu localnicii și cu cercetători din sfera umanistă și până la biologie. - Claudia Schnugg, curator.

Chronicles from In-Between 495-570 nm a debutat deja la sfârșitul lunii iunie cu o serie de activități pregătitoare, inclusiv vizite ale artiștilor și curatorilor din echipă la Institutul de Biologie din București, cât și cu seminarii cu studenții UNATC în vederea lansării programului de practică. Perioada de cercetare și de producție a proiectului se va întinde până în toamna acestui an, culminând cu un vernisaj pe data de 2 noiembrie la Goethe Institut București, urmat de o masă rotundă cu echipa extinsă, însoțită de discuții cu publicul, pe data de 3 noiembrie, la Institutul Francez din București. Expoziția va prezenta rezultatul artistic al cercetării sub forma mai multor lucrări originale de pictură, sculptură și video / modelare 3D, explorând amenințările la adresa biodiversității și conexiunile cu activitatea umană. Artiștii și curatorii vor realiza de asemenea tuturi ghidate, iar publicul va avea ocazia să afle mai multe despre experiența colaborativă și modul în care multiple perspective se pot armoniza și focaliza, dacă tema este bine selecționată.

Diversitatea disciplinară și geografică a echipei proiectului Chronicles from In-Between 495-570 nm este sursa multitudinii de perspective și direcții de cercetare deschise, conferindu-i totodată caracterul internațional. Venind din Marea Britanie / Polonia, Kasia Molga este principala voce artistică a proiectului, cu experiență substanțială în artele multimedia și un portofoliu dedicat în mod susținut chestionării impactului tehnologiei asupra percepției noastre despre natura înconjurătoare și a relației pe care o avem cu viețuitoarele mai-mult-decât-umane. Curatoarea austriacă Claudia Schnugg s-a dedicat de-a lungul carierei sale proiectelor artistice la intersecția cu știința, cu tehnologia și cu lumea variată a culturilor organizaționale. Andrei Tudose este directorul artistic al proiectului, co-fondator al Asociației Culturale Marginal, manager cultural și curator ale cărui proiecte se situează la intersecția dintre artele vizuale, științele sociale și tehnologie. Din partea Institutului de Biologie București, Roxana Nicoară se alătură proiectului din postura de consultant științific specializat în ecologie, diversitatea speciilor, schimbări climatice și eforturi de conservare a naturii. Perspectiva socio-culturală este conturată de Irina Bobei, cercetătoare interdisciplinară specializată în lumea vegetală, organizatoare a seriei de întâlniri „Perspective Ecologice”, reunind persoane din sferele academice, literare, artistice și performative. Nu în ultimul rând, din partea Universității Naționale de Teatru și Film „I. L. Caragiale”, Mirela Vlad coordonează două posturi de practică plătită pentru studenții Alina Rusu și Gabi Stoiciu, în vederea realizării de animații 3D care vor fi integrate în outputul vizual al proiectului.

Chronicles from In-Between 495-570nm este un proiect care implică numeroase organizații din peste 4 țări, printre care și România. Având în vedere anvergura proiectului, dar și tema cercetării artistice dezvoltate de Kasia Molga, mă bucur că am reușit să aduc un colectiv românesc interdisciplinar în această inițiativă, inclusiv cercetători din cadrul Institutului de Biologie București, pe Irina Bobei (cercetător cultural), sau Alina Rusu și Gabi Stoiciu, studenți UNATC care, sub coordonarea profesoarei lor Mirela Vlad, vor lucra cot la cot cu Kasia pentru dezvoltarea reprezentărilor 3D ale plantelor din România. Astfel, reușim să creăm o sinergie între scena internațională art&science și cea din România, cu o puternică componentă educațională și să deschidem un dialog aplicat despre rolul societal al artei. - Andrei Tudose, director artistic.

O latură foarte importantă a proiectului Chronicles from In-Between 495-570 nm este abordarea sale incluzivă, implicând în mod activ persoanele vârstnice, al căror aport este adeseori marginalizat. Această metodă participativă îmbogățește dialogul purtat în jurul conservării ecologice și culturale, oferind o platformă unor voci cât mai diverse. Scopul final al proiectului este aprofundarea înțelegerii provocărilor ecologice cu care ne confruntăm și încurajarea acțiunilor colective. Amestecând rigoarea științifică și creativitatea artistică, proiectul inspiră la o reconsiderare a impactului expansiunii noastre urbane și tehnologice asupra lumii naturale.

