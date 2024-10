Culoarea Rodiei - Centenarul Serghei Parajanov, sărbătorit la UNATC I.L. Caragiale, Apollo 111 Teatrul & Clubul și Centrul Cultural Armean

Anul acesta, cu ocazia Zilei limbii, alfabetului și culturii armene, celebrăm centenarul unuia dintre cei mai influenți cineaști ai secolului XX, Serghei Parajanov, un vizionar a cărui artă a redefinit granițele cinematografiei. Cu filme de o frumusețe poetică și profundă, precum The Color of Pomegranates și Shadows of Forgotten Ancestors, Parajanov a captivat imaginația unor nume uriașe ale artei cinematografice precum Fellini, Tarkovsky, Godard și Antonioni. Cel puțin patru țări – Armenia, Georgia, Ucraina și Rusia – îl revendică, iar regizori de renume din Statele Unite până în Iran, designeri de modă din New York până în Brazilia, laureați ai Premiului Pulitzer și muzicieni celebri precum Madonna și Lady Gaga au creat opere inspirate de acest autor genial.

Lucrările sale îndrăznețe, ce transcend barierele naționale și culturale, au adus un omagiu miturilor și tradițiilor din Armenia, Georgia și Ucraina, devenind surse de inspirație pentru artiști din întreaga lume. Cu toate acestea, Parajanov a fost constant persecutat de regimul sovietic, cenzurat, arestat și închis de mai multe ori. În pofida tuturor obstacolelor, arta sa a rămas liberă, iar filmele sale au devenit adevărate opere de referință în istoria cinema-ului mondial.

Cu prilejul centenarului Parajanov, publicul cinefil este invitat la un eveniment memorabil, care va aduce în prim-plan filmele sale restaurate, ateliere creative, discuții despre viața și opera sa și o petrecere de încheiere, între 10 și 13 octombrie, la Sala de Cinema UNATC I.L. Caragiale, Apollo 111 Teatrul & Clubul și Centrul Cultural Armean.

PROGRAM

Joi, 10 octombrie

19:30 : Ukrainskaya rapsodiya @ Sala de cinema UNATC - Descoperiți primul film important al lui Parajanov, un amestec emoționant de poezie, muzică și istorie.

: Ukrainskaya rapsodiya @ Sala de cinema UNATC - Descoperiți primul film important al lui Parajanov, un amestec emoționant de poezie, muzică și istorie. 20:00: Shadows of Forgotten Ancestors @ Apollo 111 Teatrul - Proiecția va fi urmată de scurtmetrajul Hakob Hovnatanyan, o explorare a vieții culturale din Tbilisiul secolului al XIX-lea.

Vineri, 11 octombrie

17:00 : The Color of Pomegranates @ Sala de cinema UNATC - Proiecția va fi precedată de o prezentare despre Parajanov și cinematografia sa, susținută de Artsvi Bakhchinyan, cercetător armean de film și filolog.

: The Color of Pomegranates @ Sala de cinema UNATC - Proiecția va fi precedată de o prezentare despre Parajanov și cinematografia sa, susținută de Artsvi Bakhchinyan, cercetător armean de film și filolog. 19:30 : Shadows of Forgotten Ancestors @ Sala de cinema UNATC - O dramă epică despre dragoste și pierdere în pitorescul cadru al Carpaților.

: Shadows of Forgotten Ancestors @ Sala de cinema UNATC - O dramă epică despre dragoste și pierdere în pitorescul cadru al Carpaților. 20:00: The Color of Pomegranates @ Apollo 111 Teatrul - Un film considerat de critici una dintre cele mai inovatoare opere cinematografice din toate timpurile.

Sâmbătă, 12 octombrie

13:00 : Atelier de colaje @ UNATC - Susținut de Bucharest Collage Collective , acest atelier aduce un omagiu stilului artistic al lui Parajanov, renumit pentru colajele sale fascinante, pornind de la imagini din filmele sale.

: @ UNATC - Susținut de , acest atelier aduce un omagiu stilului artistic al lui Parajanov, renumit pentru colajele sale fascinante, pornind de la imagini din filmele sale. 15:30 : The Legend of Suram Fortress @ UNATC - O poveste legendară, plină de simbolism și mister, despre sacrificiu și destin.

: The Legend of Suram Fortress @ UNATC - O poveste legendară, plină de simbolism și mister, despre sacrificiu și destin. 18:30: Ashik Kerib @ UNATC - O proiecție specială, precedată de lansarea cărții cineastei Armine Vosganian – „Ritualul ca estetică narativă în filmul lui Parajanov.”

Duminică, 13 octombrie

13:00 : Atelier de colaje @ Centrul Cultural Armean - O sesiune interactivă, în cadrul căreia participanții vor crea lucrări inspirate din opera lui Parajanov.

: @ Centrul Cultural Armean - O sesiune interactivă, în cadrul căreia participanții vor crea lucrări inspirate din opera lui Parajanov. 15:00 : Proiecție de scurtmetraje @ Centrul Cultural Armean - The Color of Armenian Land și Hakob Hovnatanyan, urmate de o discuție despre viața și opera cineastului, cu Armine Vosganian, Victor Morozov și alții.

: @ Centrul Cultural Armean - The Color of Armenian Land și Hakob Hovnatanyan, urmate de o discuție despre viața și opera cineastului, cu Armine Vosganian, Victor Morozov și alții. 21:30: Color of Pomegranates Party @ Apollo 111 Club - Încheiem weekendul cu un party vibrant, ce include video mapping inspirat din filmul The Color of Pomegranates (realizat de artistul digital Adistu), muzică oferită de Miko Baghdasarian și Ligia Keșișian. Dress code: roșu-rodie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹