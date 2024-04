ETAJ și INDECIS, invitate la Supermarket Art Fair din Stockholm

ETAJ artist-run space, din care fac parte artiștii expozanți, Ilina Schileru, Antonia Corduneanu, Ruxandra Tudoran, Călina Coman și Diana Butucariu, a fost invitat pentru a treia oară la acest târg internațional de artă. Galeria INDECIS din Timișoara, care participă în premieră la Supermarket, va fi reprezentată de către Gavril Pop, Mimi Ciora, Lucian Barbu și Alina Doroș, iar în cadrul târgului vor expune nouă artiști din Timișoara. ICR Stockholm este partener al târgului alternativ de artă Supermarket Art Fair.

Supermarket este un târg internaţional de artă care pune accent pe întâlniri, prezentări, expoziţii şi performance-uri, expozanţii fiind cu preponderenţă centre de artă şi galerii conduse de artişti. Iniţiat în 2006, târgul de artă este un spațiu dinamic care pune accent pe promovarea inițiativelor artistice independente și pe promovarea artiștilor tineri. Tema ediției de anul acesta a târgului alternativ de artă este „Dream On”, inspirat de proza scurtă a autorului german E.T.A. Hoffmann.

ETAJ este un artist-run space iniţiat în 2018, ce funcţionează în București precum un catalizator care vizează eficiența obiectului artistic contemporan în contextul local. Mai mulți artiști s-au grupat în ideea de a forma o platformă culturală. Obiectivele principale ETAJ sunt axate pe creșterea vizibilității artiștilor emergenți în căutare de soluții alternative pentru lansarea și etalarea publică a creației lor. Direcțiile estetice pe care și le propune ETAJ sunt eclectice, spontane și, de multe ori, experimentale. Există însă și elemente ordonatoare specifice precum caracterul in situ al lucrărilor expuse și concepute de artiștii promovați. În 2021, grupul artistic ETAJ a reprezentat România la prima ediţie a târgului de artă Juxtapose Art Fair din Aarhus, Danemarca. Participări recente ale ETAJ la alte târguri de artă similare au fost la Hybrid Art Fair de la Madrid (2022) și (Un)fair Milano (2023). În 2023, au participat cu o expoziție de grup intitulată „iMigrate. The Biology of Transition” la Durden and Ray Gallery din Los Angeles.

INDECIS este un spațiu independent din Timișoara, înființat în 2020 cu obiectivul de a promova și de a crea conexiuni dinamice între arta contemporană și artiști din medii diverse. Echipa INDECIS a crescut de-a lungul anilor, iar implicarea reprezentanților în gestionarea spațiului a îmbogățit eforturile de colaborare. În cadrul Supermarket 2024, artiștii vor prezenta o colecție diversă de creații colaborative care au evoluat în cadrul spațiului INDECIS. Această prezentare va reflecta asupra viitorului practicilor independente din peisajul artistic contemporan, aprofundând, totodată, domenii artistice hibride.

Când: 25-28 aprilie 2024

Unde: SKHLM Skärholmen Centrum

Participanți: Ilina Schileru, Antonia Corduneanu, Ruxandra Tudoran, Călina Coman și Diana Butucariu (ETAJ artist-run space) și Gavril Pop, Mimi Ciora, Lucian Barbu și Alina Doroș (INDECIS artist-run space)

››› Vezi galeria foto ‹‹‹