Evenimente culturale la Institutul Italian de Cultură

One World Romania – Povara

În cadrul celei de-a 17-a ediții a festivalului dedicat drepturilor umane One World Romania, va fi proiectat, cu sprijinul Institutului Italian de Cultură din București, pe 9 aprilie la ora 21.00 și pe 14 aprilie la ora 17.00, la Cinema Union, documentarul Povara/ Le fardeau de Elvis Sabin Ngaïbino (Republica Centrafricană, Franța, Republica Democratică Congo, Italia, Germania, 2023, 80′).

Cunoaște câștigătorii SoMe Festival 2023 – festivalul de film în realitate augmentată – care vor fi prezenți în luna aprilie la București: Dasha Ilina (Franța, realizatoarea filmului Let me fix you), Stathis Roukas (Germania, realizatorul filmului Selective Mutism) și Collettivo GMRGP (Gaia Maria Rampello și Giorgia Papucci, Italia, care au realizat filmul POLE A). Pe parcursul lunii, cei patru artiști vor interacționa cu scena culturală și cu publicul local, pentru a-și dezvolta practicile artistice și pentru a stabili noi conexiuni cu România. Rezidențele lor în București vor debuta cu o întâlnire cu publicul pe 12 aprilie 2024, începând cu ora 18.00, la Institutul Francez din București, bulevardul Dacia nr. 77.

Cu ocazia Zilei Made in Italy (15 aprilie), Ambasada Italiei și Institutul Italian de Cultură din București organizează în data de 16 aprilie 2024, de la ora 17.00, la sediul IIC, din Aleea Alexandru 41, conferința intitulată: „Axa creier-intestin ca mediator al bolilor inflamatorii cronice intestinale în comorbiditate cu anxietatea și depresia: interacțiunea inflamație-microbiom” (în italiană cu traducere simultană în română).

Tema conferinței a fost dezvoltată în cadrul unui proiect de cercetare italo-român coordonat de Elena Milanesi, la care colaborează: Teodora Ecaterina Manuc, medic gastroenterolog la Institutul Clinic Fundeni, Costin Matei, medic psihiatru și Maria Dobre, biolog expert în biologie moleculară.

Trei seri de muzică italiană la Festivalul Jazz in Church (ediția a 9-a)!

Cu sprijinul IIC București, Vince Abbracciante Trio va încânta publicul pe 19 aprilie 2024 de la ora 19.00, la Biserica Luterană din București.

Nu ratați, sâmbătă 20 aprilie 2024, concertul lui Antonello Salis (pian și acordeon) organizat cu sprijinul IIC București. Una din perlele ediției din acest an a festivalului Jazz in Church.

Duminică, 21 aprilie, în încheierea Festivalului Jazz in Church, un program fabulos și un trio italo-francez format din Régis Huby, Bruno Chevillon, Michele Rabbia (vioară, contrabas, percuție).

În data de 21 aprilie 2024, la ora 17.00, la SAC Malmaison, va fi organizată, cu sprijinul IIC București, în cadrul proiectului de cercetare performativă ROOTS (care se desfășoară la București din martie până în mai 2024), conferința (în limba engleză) „Towards species identity. What it could mean for humans to be rooted in the non animal world” susținută de Carlo Brentari, Lector univ. dr. la Universitatea din Trento (Italia), Departamentul de Științe Umaniste.

Carlo Brentari este profesor de bioetică, antropologie filosofică și filozofie a biologiei la Universitatea din Trento (Italia). Domeniile sale de cercetare sunt etica mediului, studiile om-animal, bio-semiotica, filosofia limbajului și filosofia naturii.

Luke Winslow-King vine în premieră și exclusivitate în România la Brașov, la Rockstadt pe 26 aprilie 2024 în cadrul Transilvania Blues Nights!

The Luke Winslow-King Band s-a format acum peste 15 ani și a avut concerte în toată lumea. Alături de Luke Winslow este Roberto Luti, chitarist și cantautor extraordinar originar din Toscana dar cu 10 ani petrecuți în New Orleans, cunoscut mai ales prin aparițiile sale din proiectul “Playing for Change”.

La invitația Editurii Humanitas Fiction, cunoscuta scriitoare Laura Imai Messina va fi la București pe 25 și 26 aprilie 2024.

Joi, 25 aprilie, ora 19.00, Editura Humanitas Fiction împreună cu Centrul de Studii Româno-Japoneze "Angela Hondru" al Universității Româno-Americane din București organizează la Librăria Humanitas de la Cișmigiu o întâlnire a scriitoarei Laura Imai Messina cu publicul cititor și o discuție pe marginea romanului său, Viețile secrete ale culorilor, tradus din italiană de Cristina Gogianu, la care vor participa, alături de autoare și traducătoare, jurnalistul Cătălin Striblea, Șerban Georgescu, director ISRJ, și Denisa Comănescu, directorul Editurii Humanitas Fiction, eveniment urmat de o sesiune de autografe.

Vineri, 26 aprilie, ora 18.30, Institutul Italian de Cultură din București și Editura Humanitas Fiction au plăcerea de a vă invita la întâlnirea cu scriitoarea Laura Imai Messina, care va dialoga cu traducătoarea Cristina Gogianu la sediul Institutului Italian de Cultură din București, pe tema Literatura între două lumi: Italia și Japonia.