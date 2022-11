Evenimente culturale la Institutul Italian de Cultură din București

TEATRU

“Destinul licuricilor”

Giovanni Guidi (pian) - Malcolm Angelucci (voce)

Concert-lectură inspirat din creația lui Pier Paolo Pasolini

15/11/2022, h.19.30

Institutul Italian de Cultură din București prezintă, pe 15 noiembrie 2022, la ora 19.30, în Sala Studio a Teatrului Odeon din București (Calea Victoriei 40-42), concertul-lectură "Destinul licuricilor", cu Giovanni Guidi (pian, muzică electronică, sampling) și Malcolm Angelucci (narator).

Spectacolul are ca punct de plecare un articol cu același titlu, publicat de Pasolini în ziarul "Corriere della Sera" din 1 februarie 1975 și propune o călătorie care cuprinde muzică, improvizație, voce și sampling printre peisajele pasoliniene și miturile pe care acestea le au la bază. Este o călătorie între trecut și prezent, care pune în legătură universul poetului, iubirile și contradicțiile sale, cu cel al unui artist de azi, care, ca într-o oglindă, regăsește în Pasolini mult din viața sa și, poate, puțin și dintr-a noastră.

Spectacol în limba italiană, cu supra-titrări în limba română.

LITERATURĂ

Întâlnire cu scriitorul Erri de Luca la Cluj

08/11/2022. h.10.00

Marți, 8 noiembrie 2022, la ora 10.00, în Sala Popovici a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (Str. Horea 31), scriitorul Erri De Luca va susține conferința "Așa se desprind frunzele, părul, picăturile, paginile".

Născut la Napoli în 1950, Erri De Luca a scris romane, piese de teatru, poezii și a făcut traduceri. Primul său roman, “Non ora, non qui”, a fost publicat în Italia în 1989. Cele peste 70 de cărți ale sale au fost traduse în peste 30 de limbi. Cel mai recent roman al său, “Spizzichi e bocconi” a fost publicat în 2022.

TEATRU

Proiect de rezidență artistică

Daniele Bartolini - Ada Aguilar

"The Revolution is Us - Romania"

10 - 30/11/2022

În perioada 10 - 30 noiembrie 2022, Institutul Italian de Cultură din București găzduiește rezidența artistică a lui Daniele Bartolini și a Adei Aguilar, al căror proiect de cercetare este intitulat "The Revolution is Us - Romania". Pornind de la o îmbinare între operele "Porno-Teo-Kolossal" de Pier Paolo Pasolini și "Revoluția suntem noi" de Joseph Beuys, această experiență interactivă este creată pe măsura fiecărei zone și a fiecărei comunități de spectatori. Publicul se îndepărtează de clasicul rol pasiv pentru a pătrunde într-o zonă neexplorată, devenind făuritor al propriei experiențe.

TEATRU

"Smart-Family"

09/11/2022. h.20.00

În data de 9 noiembrie 2022, la ora 20.00, în cadrul Festivalului Național de Teatru, va fi prezentată piesa "Smart-Family", o poveste din anul 2032 despre părinți, copii și roboți. Piesa poate fi urmărită atât online, cât și în sală, la Teatrul "George Ciprian" din Buzău, pe bază de rezervare online.

După ce Laura suferă un infarct, fiica ei, care locuiește în Italia, îi cumpără un robot social și conectează locuințele lor printr-un sistem de comunicare inteligent. Ogmios Z42 și camerele video pătrund, astfel, în viața familiei. Spectacolul este telematic pentru că se joacă simultan în România și Italia, cu actori și public în ambele țări. Piesa explorează tema migrației și se bazează pe interviuri cu emigranți români și părinți vârstnici rămași acasă.