„EXPOSED”, un dialog artistic între Dan Voinea și Paul Joseph Vogeler, la ICR New York

În 26 mai 2023, va avea loc și un eveniment special de tip „meet the artist”, în care Paul Joseph Vogeler va susține o prezentare despre practica sa artistică și despre legăturile estetice care l-au apropiat de artistul Dan Voinea. Evenimentul va fi moderat de Jenny Mushkin Goldman, directoare a NU NU FINE ART, spațiu de artă contemporană din New York.

Proiectul expozițional “EXPOSED” investighează ideea expunerii/etalării, interpretată ca moment de criză pentru că îl vulnerabilizează pe cel privit în fața celui care scrutează, fie că e vorba de un individ sau de o colectivitate. În această relație tensionată, apărarea intimității devine un act de curaj pentru cel care este cercetat de privirea avidă a celorlalți. Omul modern încearcă să-și protejeze corpul de această examinare continuă, să-și apere intimitatea de pericolul supravegherii generalizate. Dar, cu toate acestea, intimitatea este invadată necontenit de opinia publică și mass-media, care pătrund cu brutalitate, fără încetare, în obscuritatea vieții private.

Pe de altă parte, această relație privit-privitor este la rândul ei o sursă de contemplație (și meditație) pentru artist, așa cum demonstrează și lucrările lui Voinea și Vogeler, pentru care tema ubicuității supravegherii, a acestei privire atotcuprinzătoare și aproape imposibil de eludat devine o preocupare centrală.

Dan Voinea (n. 1970) a absolvit Universitatea Națională de Arte din București în 1997, oraș unde continuă să trăiască și să lucreze. Operele sale de artă înfățișează imagini stereotipice, din viața de zi cu zi, care au o tentă suprarealistă. Compozițiile lucrărilor sunt simple, realizate într-o paletă de culori frugale, misterioase, ciudate şi onirice, creând un decor unic. Artistul a avut numeroase expoziţii personale şi de grup, în România şi în străinătate. Dan Voinea este reprezentat în New York de Slag Gallery & RX Gallery.



Paul Joseph Vogeler (n. 1982) trăiește și activează în New York și Berlin și e specializat în pictură și desen. A studiat arhitectura și designul, iar apoi a absolvit School of Visual Arts din New York (2009) și a urmat un masterat în arte vizuale la Hunter College (2021). Vogeler a participat la numeroase expoziţii internaționale organziate în New York, Berlin, Zürich, Karlsruhe, Budapesta și Detroit. Este şi autorul cărții “Die Sterne Über Mir”, un pachet de tarot compus din 78 de printuri din linoleum, pe care le-a realizat el însuși.

Slag Gallery & RX Gallery a fost înființată în 2008 în New York și funcționează în cartierul artistic Chelsea. Slag are un portofoliu solid de artiști, pe care îi sprijină în toate etapele carierei lor, publicându-le cataloage, finanțându-le participarea la târguri de artă și în programe de schimburi artistice. Din 2021, Slag s-a asociat cu RX Paris, colaborare care i-a permis să-și accentueze prezența globală și să-și promoveze mai bine portofoliul comun.