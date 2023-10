Expoziția de obiecte și povești despre film CineEuroConnect, la Timișoara până pe 15 noiembrie

Această expoziție, cu adevărat unică, a reușit să atragă contribuții valoroase din partea profesioniștilor din industria filmului, dar și din partea pasionaților de cinema din toate colțurile țării, inclusiv din străinătate.

„Povestea începe în jurul anilor ‘70, când prietenii mamei mele, ea fiind profesor de muzică, erau mari iubitori ai cinematografiei rusești iar cu timpul au început să-și lase amprenta pe gusturile noastre. Acest lucru a început să se reflecte întâi prin decorațiunile din casă apoi în filme. Prin anii ‘80 am primit un video de la mătușa mea și am început să vizionăm și să înregistrăm filme când prin alte locuri nici nu se pomenea. Cu efort am reușit să prindem televiziunea iugoslavă, iar tata a ținut o evidență a acestor casete, ca într-o bibliotecă.” – povestește Victor Catona, cinefil timișorean care a contribuit la expoziția CineEuroConnect.

În cadrul evenimentului de deschidere, publicul timișorean prezent a participat la o dezbatere deosebită sub titlul „Importanța Cinematografului în Era Noilor Platforme și Tehnologii.”

În urma apelului pentru artiști, un juriu format din specialiști de renume internațional a selectat artiști vizuali pentru a-și prezenta operele de artă în cadrul expoziției din Timișoara. Comitetul curatorial al proiectului este alcătuit din Mirona Radu, director artistic, și curatorii Robert Sowa din Polonia, Mary Kate O’Flanagan din Irlanda, Sabina Ulubeanu din România, Zhana Kalinova din Bulgaria și Andrew Mohsen din Egipt.

Iată lista artiștilor selectați:

- Diana Păun, România

- Elena Chirilă și Ana Gurdis, România și Moldova

- Iulia Enkelana, România

- Monica Dumitrescu, România

- Oana Bechir, România

- Valentin Soare, România

- Gergana Ivanova și Ioana Turcan, Bulgaria și România

- Cristian Păsat, Moldova

- Jelena Gajinovic, Serbia

- Laura Lia, Portugalia

- Viktoria Petyova Ilinova, Bulgaria

- Natalia Junasova, Slovacia

CineEuroConnect va oferi un sprijin financiar în valoare de 1000 de euro pentru fiecare lucrare vizuală care explorează relația personală cu cinematografia contemporană. Aceste lucrări vor contribui la crearea unui dialog global nou cu privire la impactul cinematografiei asupra culturii și societății.

CineEuroConnect - Collaborative Film Museum and Heritage Film Festival este produs de Mockra Productions. Proiectul face parte din Programul cultural național Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 și este finanțat prin programul OverBorder Culture+, derulat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

CineEuroConnect depășește granițele geografice pentru a sărbători limbajul universal al cinematografiei.