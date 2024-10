Expoziție Andrei Pandele și Dan Perjovschi la Art Space Södertörn din Stockholm

Expoziția „Mărturii dinainte și după Revoluția din 1989‟, al cărei vernisaj va avea loc pe 17 octombrie 2024, ora 17.00, va fi deschisă la Art Space de la Universitatea Södertörn din Stockholm până pe 18 decembrie 2024. La 35 de ani de la Revoluția Română din 1989, fotografiile lui Andrei Pandele din anii 1970 – 1980 vor dialoga despre trecut și prezent cu desenele site-specific realizate de Dan Perjovschi, provocând vizitatorii, uneori cu umor, la reacții deopotrivă emoționale și critice.

Înainte de vernisaj va avea loc seminarul Visual cultures and counter-narratives in Romania, la care vor participa Uschi Klein, Dan Perjovschi și Andrei Pandele, alături de doctoranzi și cercetători din cadrul departamentului Media and Communication Studies, and Art History al Universității Södertörn. Dezbaterea se va concentra asupra fotografiei din perioada comunistă a României, cu o abordare a utilizării fotografiilor în istoria orală pentru a explora voci marginalizate și istorii ascunse din trecut. Conferința va fi prezidată de Annika Öhrner, istoric de artă, și de Patrik Åker, cercetător media, de la Universitatea Södertörn. La seminarul doctoral va participa și autoarea și editoarea Arina Stoenescu, cu o prelegere intitulată „Tipografie și politică în România comunistă 1948-1989. Tehnoredactor modelând tipografia comunistă”. Seminarul și vernisajul reprezintă două ocazii de a celebra 20 de ani de Istoria Artei la Universitatea Södertörn.

***

Andrei Pandele (n. 1945 în România), arhitect de profesie, a dezvoltat o pasiune pentru fotografie care i-a permis să documenteze în secret viața de zi cu zi din România anilor 1970 și 1980. Prima sa expoziție importantă, Fotografii interzise și imagini personale (2007), a fost găzduită de Muzeul Național de Artă Contemporană din București.

Dan Perjovschi (n. 1961 în România) a devenit cunoscut după Revoluția din România din 1989 și a expus în bienale și muzee din întreaga lume. Expresia sa artistică este umoristică, subversivă, textuală și comică, lucrând adesea cu text și desene direct în spațiul expozițional. Perjovschi a participat la expoziția After the Wall (1999, Moderna Museet), dar și la Documenta 15, în 2022.

Uschi Klein este lector în cadrul Facultății de Artă și Media de la Universitatea din Brighton, Marea Britanie, iar anterior a fost Visiting Research Fellow în Studii Media și Comunicare la Universitatea Södertörn. Klein este, de asemenea, activă ca fotograf și curator de expoziții.