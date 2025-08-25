Expoziție-eveniment la Palatul Suțu: „George Enescu și Universul Artelor”

Expoziția își propune să exploreze nu doar geniul muzical al lui Enescu, ci și relația sa profundă cu diverse forme de expresie artistică. Prin intermediul unor obiecte prețioase din colecțiile Pinacotecii București și ale Muzeului Național „George Enescu”, vizitatorii vor descoperi fațete mai puțin cunoscute ale personalității sale complexe.

Vă invităm să pătrundeți într-un univers în care muzica se întâlnește cu imaginea, explorând natura artistică a lui Enescu, modul în care a perceput și a interacționat cu realitatea înconjurătoare, dar și amploarea recunoașterii sale internaționale. O secțiune specială va fi dedicată modului în care Enescu a fost surprins și imortalizat în artă, prin lucrări de pictură, sculptură, grafică și fotografie, oferind o perspectivă vizuală unică asupra imaginii sale publice și private.

Un punct de interes deosebit îl constituie secțiunea dedicată modului în care Enescu a fost reprezentat în artă, un veritabil corpus iconografic ce reunește lucrări semnate de artiști de prim rang ai artei românești moderne, printre care Gheorghe Anghel, Corneliu Baba, Ottilia Michail Oteteleșanu, Milița Petrașcu sau Gheorghe Tomaziu. Prin portrete pictate, busturi, fotografii de epocă și schițe grafice se conturează o imagine complexă a identității publice și private a muzicianului, reflectând atât aura mitică dobândită în viață, cât și umanitatea profundă ce răzbate din privirile și gesturile surprinse de artiști. Acestora li se adaugă și obiecte inedite, precum bagheta dirijorului George Georgescu, care a condus orchestra în primele două ediții ale Festivalului George Enescu, sau o scrisoare trimisă de George Enescu primarului general al capitalei, Dem I. Dobrescu.

„George Enescu și Universul Artelor” este mai mult decât o expoziție, este o invitație la o călătorie fascinantă prin viața și creația unui titan, o ocazie de a înțelege mai bine cum s-a reflectat geniul său într-un spectru larg de manifestări artistice.

Evenimentul este susținut, în cadrul parteneriatului, de Festivalul Național „George Enescu” și Artexim. Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 5 septembrie – 19 octombrie 2025.

Intrarea la vernisaj este liberă.