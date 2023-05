„Fresa”, un proiect semnat de arhitecta Oana Stănescu, prezent la Festivalul Internațional de Arhitectură și Design Concéntrico

Lucrarea „Fresaˮ va fi amplasată în Piața Sfânta Ana, având pe fundal Biserica de Santa María de Palacio și Parcul copiilor, fiind vizibilă din depărtare și va rămâne acolo ca un simbol – o odă adusă locuitorilor și vizitatorilor din Logroño, oraș vestit pentru multiculturalismul și diversitatea comunităților sale etnice, precum și fructului, pământului și oamenilor care îl cultivă, îl aduc la masă și ne dau posibilitatea de a-l gusta Proiectul este inspirat și dedicat culegătorilor de căpșuni și celor peste un milion de lucrători agricoli sezonieri din întreaga Uniune Europeană.

„Colaborarea cu Oana a fost continuă, o căutare permanentă, o cercetare de forme și materiale. Pentru mine este un proiect singular, datorită modului în care transmite un mesaj important, cu un conținut social aparte, prin frumusețea și prețiozitatea piesei”, afirmă Javier Peña-Ibañez, directorul Festivalului Concéntrico.

Proiectul realizat de arhitecta Oana Stănescu pentru Concéntrico 09, o dimensionare la scară mare a unei căpșuni, permite accesul vizitatorilor, printr-o mică deschidere, pentru a descoperi interiorul în forma fructului de căpșună. Este un cocon roșu, moale, cu raze de lumină în formă de semințe. Un spațiu introvertit bogat și pașnic, străin de lumea exterioară, care te protejează și te ferește de orice rău.

„Concéntrico s-a remarcat cu adevărat ca un festival inspirațional, cu proiecte incredibile, an de an. Am admirat de mult timp munca echipei festivalului, care stă mărturie pentru participanți, la fel ca pentru organizatori. Proiectul meu, așa cum bănuiesc mulți, este cu adevărat rezultatul unei colaborări cu Javier și cu producătorii instalației - ei sunt în egală măsură coautori alături de mine. A fost un proces care mi-a adus bucurie, sunt onorată de invitație și recunoscătoare pentru grija ce mi-au arătat-o”, precizează Oana Stănescu.

Mai multe detalii

Oana Stănescu s-a născut la Reșița, a copilărit la Gărâna și, pentru că și-a dorit o meserie cel puțin interesantă, a ales arhitectura. La acea vreme nu-și putea imagina că arhitectura ar putea fi o opțiune pentru o carieră solidă, ca femeie. După ce a absolvit Universitatea Politehnică din Timișoara, a obținut un stagiu în educație globală la renumita firmă de arhitectură REX (cunoscută anterior sub numele de OMA din New York), urmat de stagii la Tokyo, în Africa de Sud și Elveția. Activează și creează în America de Nord și Europa. Proiectele sale sunt o colecție amplă de instalații la scară, programe și colaborări internaționale, mereu în căutarea efectului spațiului fizic. Între New York și Berlin, dar și în România, proiectele curente ale Oanei includ reconversia unui pod de ½ km în orașul natal, Reșița, o casă foarte lungă în Canada și o mansardă în sudul Franței. În prezent, Oana predă la Harvard și la prestigiosul MIT din Cambridge, Massachusetts, SUA.

Acum câțiva ani, un articol din New York Times titra: „Pentru un arhitect serios precum Oana Stănescu, care a construit blocuri de locuinţe în Dallas şi un pod în Slovenia, ar putea fi o surpriză faptul că cea mai cunoscută operă realizată de ea este un vulcan înalt de 15 metri pe care Kanye West îl amplasa pe scenă, în timpul grandiosului său turneu Yeezus”.

Festivalul Internațional de Arhitectură și Design Concéntrico are loc în orașul Logroño și își propune o reflecție asupra spațiilor urbane prin prezentarea unor proiecte accesibile pentru toți cetățenii. Festivalul, cu o largă participare europeană, propune abordarea unor perspective diferite asupra problemelor urbane. Din 2015, Festivalul a reunit în cele opt ediții ale sale peste 100 de intervenții urbane create de echipe de arhitecți și designeri naționali și internaționali, care experimentează noi domenii ale designului de mediu. În acest fel, se stabilește un dialog între oraș, patrimoniu și arhitectura contemporană care activează reflecția cetățenilor asupra acestor spații.

