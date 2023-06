ICR prezintă instalația „Podul/The Bridge“ de Adrian Damian și Expoziția Studenților UNATC la Cvadrienala de Scenografie şi Spaţiu Performativ de la Praga

„E o mare onoare și o mare responsabilitate ca instalația propusă de mine să reprezinte România la PQ, cel mai prestigios eveniment mondial dedicat scenografiei. The Bridge este o instalație imersivă care chestionează limitele înțelegerii noastre referitoare la conceptul de a fi împreună. Folosind multiple tehnologii multimedia, The Bridge invită publicul să pășească unul către celălalt, să redescopere conexiunea profundă a contactului vizual și a proximității. Nimic nu este prestabilit, întregul conținut video, de lumină și de sunet sunt generate de modul în care publicul traversează podul. Apropierea de un necunoscut, privirea ochi în ochi, atingerea celuilalt devin experiențe contemplative ce nu pot fi înlocuite de nici un substitut virtual. Le sunt recunoscător lui Dragoș Buhagiar, curatorul de țară, și Institutului Cultural Român pentru încredere și susținere și sper ca The Bridge să inspire publicul și să le ofere o experiență memorabilă”, a declarat scenograful Adrian Damian.

Ceremonia de deschidere a avut loc miercuri, 7 iunie 2023, la ora 18.00, în Piața Holešovice din Praga, și a oferit oportunitatea vizionării în premieră a expozițiilor din secțiunea Țări și Regiuni și a standurilor din cadrul Expoziției Studenților.

Curatorul României la ediţia din acest an a Cvadrienalei de la Praga este scenograful Dragoș Buhagiar, președintele UNITER.

„Creatorii de teatru au descoperit noi mijloace de exprimare în perioade pline de constrângeri. Dacă aruncăm o privire constructivă la ce s-a întâmplat în ultimii doi-trei ani, putem spune că pandemia nu a reușit decât să elibereze unele energii negative, dar și să provoace în interiorul creatorilor de teatru mișcări / gesturi de curățare, îndoire și eliberare a mijloacelor de exprimare și comunicare. Acceptând faptul că uneltele cu care facem teatru / spectacole sunt unelte cu care ne Exprimăm dar și Comunicăm este mai mult decât limpede că scenografii, echipele de creatori (regizor-scenograf-video artist-compozitor) și artiști vizuali au știut și au reușit să-și reformuleze Uneltele cu care produc Mesajul. Au găsit noi Căi de exprimare și reformulări de mijloace, mixându-le, încrucișându-le”, a explicat Dragoș Buhagiar.

Cea de-a XV-a ediţie a Cvadrienalei de Scenografie şi Spaţiu Performativ de la Praga este un eveniment de anvergură, cea mai mare expoziție de arhitectură teatrală și scenografică, găzduind, din 1967, reprezentanți ai peste 70 de țări. Tema celei de-a XV-a ediții a Cvadrienalei este „RARE“, în sensul unor realități unice și brute create de artiști. Sunt prezente concepte artistice inovatoare care conectează umanul cu mediul înconjurător, într-o lume care suferă de efectele post-pandemice. Pe parcursul a zece zile, sunt organizate 64 de expoziții naționale și peste 500 de evenimente live, în peste 100 de locuri din centrul Pragăi, la care sunt așteptați peste 50.000 de vizitatori. Cvadrienala reunește cele mai bune proiecte de design performativ, scenografie și arhitectură teatrală, România fiind prezentă încă de la prima ediție.

„«Podul» creat de Adrian Damian este remarcabil atât prin tehnologia spectaculoasă, care propune o experiență imersivă, cât și prin mesaj: la construcția acestuia luăm parte cu toții, pentru a putea rămâne împreună. Institutul Cultural Român este onorat să fie organizatorul proiectului României la Cvadrienala de la Praga, cea mai importantă manifestare internațională în domeniul scenografiei, designului și arhitecturii teatrale. Adăugăm prezenței naționale un element de continuitate, prin faptul că protagonistul ediției anterioare, Dragoș Buhagiar, președintele Uniunii Teatrale, este curatorul proiectului care ne reprezintă în acest an”, a declarat Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

În secțiunea dedicată școlilor de scenografie, România este reprezentată de un grup de 28 de studenți ai Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, instituție selectată, în urma unui apel public, să expună la Cvadrienala de Scenografie și Spațiu Performativ de la Praga. Astfel, studenții de la Secția Scenografie din cadrul UNATC „I. L. Caragiale” București expun lucrări, fotografii, costume și machete realizate în ultimii patru ani. Timp de două zile, studenții și profesorii vor prezenta, în standul studenților de la UNATC, expoziția și conceptul grafic ce a stat la baza creațiilor scenografice şi vor răspunde la întrebările publicului vizitator.

Profesorii coordonatori Maria Dore, Melda Jipa, Maria Ivan și Ștefan Gheorghiță Caragiu sunt prezenți la Cvadrienală alături de studenții Ioana Alexandra Butnariu, Irina Miclăuș, Clara Ștefana Dumitrescu Iftodi, Radu Ionuț Gheorghițoiu, Andrea Maria Pană, Andreea Elena Burlacu, Daria Florina Arsu, Adelina Georgiana Bîrză, Veronica Butucel, Matei Fulga, Sofia Miric Iorga, Maria Teodora Marin, Valentin Remus Pașcu, Iulia Maria Ștefana Picler, Alexia Bizadeea, Tinatin Gobejishvili, Anda Elena Lătărețu, Alisa Ioana Matei, Anda Maria Zaharia, Mara Bădică, Alexia Andreea Dobre, Ilinca Sabina Gavriliță, Maria Alexandra Ordean, Victor Andrei Pavel, Alexandra Secăreanu, Marta Ioana Sersescu, Iulia Theodora Vișinescu, Cristian Niculae Teodor.

Ceremonia de acordare a premiilor va avea loc în data de 13 iunie, la Teatrul Jatka 78 din Piața Holesovice, în prezenţa curatorilor și scenografilor tuturor ţărilor participante.

„Podul/The Bridge“ este o instalație artistică interactivă care pune sub semnul întrebării limitele înțelegerii conceptului de împreună. Suntem mai mult decât putem vedea, ne conectăm mai mult decât gândim, comunicăm mai mult decât exprimă cuvintele. Suntem molecule de apă, interacționăm și interferăm, vibrăm și rezonăm și nicio întâlnire virtuală nu poate înlocui întâlnirea reală, față în față. Folosind multiple tehnologii multimedia, „Podul“ invită oamenii să meargă unul spre celălalt, să redescopere conexiunea adâncă a contactului vizual și să mediteze asupra modului în care corpurile noastre interacționează. Parcurgerea podului devine o experiență care poate revela nevăzutul, iar vizitatorul este, în același timp, observator și participant.

Adrian Damian (n. 1984, Brad) este scenograf, creator de spații scenice și instalații multimedia inovatoare cu o predilecție pentru folosirea tehnologiei ca mijloc de expresie artistică. După absolvirea actoriei la Facultatea de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, și-a continuat studiile cu un masterat în scenografie la UNATC București, finalizat în 2010, iar în prezent este doctorand la Universitatea de Artă Târgu Mureș. A semnat peste șaizeci de scenografii în teatre importante, colaborând cu regizori precum Radu Afrim, Alexandru Dabija, Răzvan Mazilu, Charles Chemin, Radu Alexandru Nica, Bobi Pricop, Peter Schnider, Roberto Bacci, Alexander Hausvater, Vlad Massaci etc. Un loc aparte în cariera sa îl reprezintă colaborarea cu regizorul Mihai Măniuțiu, alături de care a realizat peste treizeci de spectacole dintre care Viața e vis sau Iarna, nominalizate de juriul UNITER pentru cea mai bună scenografie a anului, Domnul Swedenborg vrea să viseze și Cafeneaua Pirandello – cele mai bune spectacole la Festivalul de Teatru Scurt Oradea sau Rambuku – cel mai bun spectacol al anului, UNITER, 2018. Unul dintre cele mai importante proiecte a fost colaborarea cu faimosul regizor Robert Wilson ca scenograf asociat pentru spectacolul Rinocerii de Eugène Ionesco la Teatrul Național „Marin Sorescu“ din Craiova în 2014. A fost distins cu multiple premii, precum Cea mai bună Scenografie, UNITER, 2016; Cea mai bună Scenografie, Asociația Criticilor de Teatru din Ungaria, 2016; Cea mai bună Scenografie, Festivalul Teatrelor Maghiare, Kisvarda, Ungaria; Cel mai bun Scenograf, Uniunea Artiștilor Plastici, 2015; premiul Omul Anului în Teatru, revista Cotidianul, 2017, etc.

