Jurnalul.ro › Cultură › Arte Vizuale › Iese la vânzare colecția unui anticar bucureștean. Prima licitație din 2025 de la Artmark, cu preț unitar de pornire: doar 100 de euro, fără rezerve! Iese la vânzare colecția unui anticar bucureștean. Prima licitație din 2025 de la Artmark, cu preț unitar de pornire: doar 100 de euro, fără rezerve!

Iese la vânzare colecția unui anticar bucureștean. Prima licitație din 2025 de la Artmark, cu preț unitar de pornire: doar 100 de euro, fără rezerve!

Semne bune are Noul An pentru toți colecționarii de artă! Ocazie unică de achiziții în primul eveniment al Casei de Licitații A10 by Artmark: Licitația Patrimoniului unui Anticar. Toate lucrările au preț unic de pornire de numai 100 de euro, fără rezerve!