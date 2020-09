Începe Romanian Design Week 2020, o ediție sub semnul SCHIMBĂRII

Peste doar câteva zile începe ediția 2020 a Romanian Design Week (RDW), cel mai amplu festival multidisciplinar dedicat industriilor creative, un eveniment prezentat de The Institute și UniCredit Bank. Festivalul, care se desfășoară în intervalul 11-20 septembrie, în București, își propune să ilustreze rolul pe care îl are designul în construirea unui viitor mai bun, abordând ca temă SCHIMBAREA (CHANGE).

Într-un an în care industriile creative locale au fost profund afectate de pandemie, Romanian Design Week s-a schimbat și adaptat la rândul său, oferindu-le designerilor, artiștilor și arhitecților oportunitatea de a-și expune proiectele în ciuda contextului nefavorabil și de a demonstra astfel cum creativitatea și solidaritatea pot transforma dificultățile în oportunități.

„2020 este fără îndoială anul schimbărilor – schimbări abrupte, care au venit în mod neașteptat și ne-au afectat pe fiecare dintre noi. Pentru industriile creative, care sunt prin definiție industrii antreprenoriale ce se bucură încă de prea puțin sprijin real, aceste evoluții și transformările pe care le implică sunt cu atât mai dificil de susținut și integrat. E un motiv în plus pentru care ne-am dorit să rămânem și în acest an alături de RDW, continuând pentru al șaptelea an un parteneriat care s-a dovedit de succes, și prin intermediul căruia am reușit de-a lungul timpului să aducem în prim plan o industrie cu o capacitate foarte mare de inovație prin creativitate, pasiune, determinare și talent.”, a declarat Anca Ungureanu, Identity & Communication Director UniCredit Bank.

Principala destinație a Romanian Design Week este Combinatul Fondului Plastic (Strada Băiculești nr. 29), transformat cu această ocazie într-un veritabil parc de design care cuprinde atât expoziții de design amenajate în interior, cât și spații exterioare care compun un loc de joacă nonconformist pentru toți iubitorii de design:

- Expoziția Possible Realities își propune să investigheze adaptarea designerilor români la noile realități, printr-o serie de lucrări de arhitectură, urbanism, design de obiect, design grafic și fashion și păstrează o parte din structura și proiectele care vorbesc despre SCHIMBARE, selectate pentru luna mai, când ar fi trebuit să aibă loc inițial RDW. Aceasta este amenajată în galeria Senat (Spațiu Expozițional Neconvențional pentru Artă și Tehnologie), iar conceptul și arhitectura expoziției sunt dezvoltate alături de Attila KIM Architects.

- Antifragile, expoziție găzduită de galeria Sector 1, reunește o serie de inițiative și proiecte care au contribuit la îmbunătățirea situației cauzate de pandemie. Expoziția este dezvoltată în parteneriat cu Zeppelin Design - Cosmina Goagea, Justin Baroncea, Constantin Goagea.

- Instalația IQOS World reprezintă dialogul vibrant dintre prezent și viitor și folosește designul și tehnologia pentru a deschide o conversație despre noi perspective. Regândirea spațiului fizic, mixul de materiale, sunete sau lumini contribuie la crearea unei experiențe suprarealiste în care vizitatorului i se amintește despre puterea alegerilor personale și despre cum acestea ne pot influența viitorul.

Expozițiile sunt completate de o serie de instalații interactive, care stau sub tema jocului, reunite sub formatul RDW Open Air. Pentru că ultimele luni au schimbat radical dinamica petrecerii timpului alături de cei dragi, instalațiile propuse oferă vizitatorilor experiența de a fi din nou împreună, însă într-un mod responsabil.

Prin natura jocurilor alese, cei prezenți pot păstra distanța fizică: mese de ping-pong din materiale reciclate, semnate de ASAP și LIDL România, un joc de badminton reinterpretat, by Absolut, un minigolf prezentat de UniCredit Bank, balance boards propuse de Urban Monkey și un teren de petanque semnat de Zeppelin Design vor anima atmosfera și vor completa proiectele de design despre schimbare din expoziții. În plus, spațiul dispune de un rastel, semnat de Urban Monkey, unde vizitatorii își pot depozita bicicletele în siguranță. Arhitectura formatului RDW Open Air este realizată de echipa Zeppelin Design.

Accentuarea punctelor de interes din curtea Combinatului se va face cu ajutorul unor instalații de iluminat, semnate de Electrica, pentru ca întreg spațiul să fie scos în evidență într-un mod corect. În plus, poziționarea acestor instalații va dicta și traseul de parcurgere a spațiului și va desena noi fluxuri, conectând instalațiile și legând întregul univers al parcului.

Festivalul mai conține, sub numele de RDW in the city, o serie de intervenții centrale, în spații de utilitate publică, realizate în parteneriat cu instituții culturale prestigioase, precum Muzeul Național de Artă al României sau Biblioteca Central Universitară, care sunt completate de peste 60 de evenimente satelit, organizate de entități creativ-culturale din București, reunite sub umbrela Design Go !.

Anul acest, RDW a pregătit și o versiune digitală a festivalului: o galerie online a proiectelor expuse, o serie video cu designeri români, interviuri cu specialiști internaționali, un e-paper, un proiect fotografic special realizat alături de Alex Gâlmeanu, un Online Design Market, o serie de materiale create sub inițiativa UK Focus, precum și galerii virtuale de design, dezvoltate în parteneriat cu London Design Festival. Toate acestea sunt reunite într-o hartă interactivă cu ajutorul căreia evenimentul poate fi explorat din confortul propriei case.

Totodată, Romanian Design Week cuprinde în program o nouă categorie de evenimente, Design Flags, prezentată alături de Qreator by IQOS. Astfel, în hub-ul creativ cu același nume de pe Bulevardul Aviatorilor nr. 8A, în intervalul 13-20 septembrie, vor putea fi vizitate, în premieră în România, șapte expoziții internaționale de design, care vin în completarea viziunilor creative locale. Accesul la evenimentele din seria Design Flags este gratuit și este permis exclusiv persoanelor peste 18 ani.

Accesul în parcul de design de la Combinatul Fondului Plastic se face în baza biletului achiziționat online.

Expozițiile pot fi vizitate de luni până vineri în intervalul 12:00-20:00, iar în weekend între orele 10:00-20:00. Accesul se face pe intervale de două ore pentru maximum 200 de persoane.

Accesul în cadrul Combinatului Fondului Plastic se face în condiții de siguranță și distanțare socială, cu fluxuri și trafic atent gândite și controlate. Toți vizitatorii sunt invitați să se dezinfecteze pe mâini la intrarea în expoziții și să poarte mască care să acopere nasul și gura pe toată durata participării la eveniment. De asemenea, participanților le va fi verificată temperatura la intrarea în spațiile expoziționale.