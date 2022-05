Insomnia Nights alături de artista Larisa Crunțeanu la Atelierele Malmaison

Evenimentul ”Red Green Blue” va avea loc în atelierul artistei de la etajul 2 și va prezenta lucrările video realizate de Larisa Crunțeanu în rezidența ARTAK 350 în Islanda, din luna decembrie 2021, în cadrul proiectului ARAC ART & RESIDENCY.

Un teritoriu ca substitut pentru un alt teritoriu, mai îndepărtat. Un timp ca substitut pentru un alt timp care urmează să vină, care amintește de un alt timp, demult apus. În cea mai întunecată lună a anului, în Islanda înghețată, timpul și spațiul nu mai au indexicalitate., ci încep să emită semne, trimițând semnificații într-o fugă fără sfârșit. Inspirată de trilogia science-fiction Red Mars, Green Mars, Blue Mars de Kim Stanley Robinson, lucrarea ia forma unei plimbări aparent fără țintă printr-un teritoriu extraterestru, în căutarea unui sens determinat de propria dispariție iminentă.

Larisa Crunțeanu a studiat Jurnalism și Fotografie și Imagine Dinamică, iar în 2021 și-a susținut lucrarea de doctorat la Universitatea de Artă din București. Artista lucrează cu video și performance, la intersecţia dintre cercetare și explorare, adeseori în cadrul unor proiecte colaborative, creând contexte pentru dezvoltarea unor noi practici artistice. Lucrările sale au făcut parte din expoziţii importante precum expoziția sa personală „Do It By Heart” la Muzeul Naţional de Artă Contemporană, expoziții de grup și personale la Muzeul Național de Artă Contemporană, Biennale Matter of Art Prague, Kunsthalle Osnabrück, la SAVVY Contemporary Berlin, Zacheta Project Room Varșovia, RKI Berlin, Museu de Arte Brasieira – MAB FAAP, São Paulo. În 2022, artista va lansa cartea „Protocoale ale singularității” [Protocols of Singularity].