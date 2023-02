Evenimente organizate de reprezentanțele Institutului Cultural Român cu prilejul Zilei Naționale Constantin Brâncuși

Institutul Cultural Român de la Lisabona, în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză, organizează joi, 16 februarie 2023, ora 18.00, la sediul institutului, conferința „Brâncuși – între Orient și Occidentˮ, susținută de criticul și istoricul de artă Pavel Șușară. În continuarea serii, vor lua cuvântul sculptorii portughezi José Aurélio și P. João Sarmento SJ, care vor aduce un omagiu operei lui Constantin Brâncuși. Artistul plastic José Aurélio va vorbi despre inspirația pe care i-a oferit-o Brâncuși în propriul parcurs artistic, iar preotul jezuit João Sarmento va prezenta Ansamblul sculptural al lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu. De asemenea, în cadrul evenimentului, Pavel Șușară își va prezenta volumul „Brâncuși, un sculptor de la Răsăritˮ, (Editura Monitorul Oficial, 2020), în contextul primirii premiului „Lucian Blaga” al Academiei Române în anul 2022.

Institutul Cultural Român de la Beijing invită publicul la expoziția de fotografie și prelegerea „Constantin Brâncuși – Architectura, sculptură locuităˮ duminică, 19 februarie 2023, ora 14.00, în grădina interioară a galeriei de artă JinShang Yuan. În cadrul evenimentului, vor fi prezentate fotografii cu principalele opere de artă ale marelui sculptor, expuse în marile muzee din întreaga lume. Vor fi prezenți Zhi Min (profesor universitar, vicepreședintele Institutului de Sculptură din cadrul Academiei Naționale de Artă a Chinei), Dorin Ștefan (arhitect șef al Centrului „Constantin Brâncușiˮ din Craiova, membru al Uniunii Arhitecților din România), Lilian Tian (designer de interior, CEO WTL Design & galeria JinShang). Curator: arhitect prof. dr. Sorin Vasilescu.

Institutul Cultural Român de la Budapesta prezintă expoziția de etnosculptură „Înainte de BRÂNCUȘI előtt”, solo-show M. C. Donici. Evenimentul va începe concomitent cu Deschiderea Timișoara 2023 Capitală Culturală Europeană, program pe care ICR Budapesta îl susține și îl promovează în acest fel. Instalarea expoziției de etnosculptură în galeria ICR Budapesta se va desfășura duminică, 19 februarie 2023, între orele 14.00 - 19.00, cu accesul publicului, care va avea ocazia să intre în dialog cu artistul M. C. Donici. Vernisajul, în cadrul căruia flautistul Vlad A. Colar va susține un recital, va avea loc luni, 20 martie 2023, ora 18.00. Expoziția se va încheia joi, 23 martie 2023, ora 18.00, cu spectacolul de teatru „Marmeladovˮ, monodramă interpretată în limba maghiară de actorul Kocsárdi Levente.

Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu Trinitas TV, aduce în fața publicului italian filmul documentar „Constantin Brâncuşi, între Pământ şi Cer pe Calea Sufletelorˮ. Documentarul va fi difuzat duminică, 19 februarie 2023, cu subtitrare în limba italiană, pe pagina de Facebook și pe site-ul reprezentanței din Roma. Produs de Trinitas TV și realizat de jurnalista Cristina Liberis, filmul este dedicat lui Constantin Brâncuși, cel care a marcat arta universală și a redefinit termenul de „sculptură”. Documentarul prezintă cel mai mare ansamblu monumental dedicat eroilor căzuți în primul război mondial: „Calea sufletelor eroilorˮ de la Târgu Jiu.

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, în colaborare cu Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” de la Târgu Jiu, organizează, în perioada 19-26 februarie 2023, expoziția „Brâncuși. Ansamblul Monumental Calea Eroilor”, care va cuprinde fotografii de epocă de la instalarea Coloanei Infinitului, parte a Ansamblului Monumental de la Târgu Jiu, din Arhiva Gorjan. În expoziție vor fi disponibile, spre consultare, trei cărți publicate la Editura Brâncuși: „Cumințenia Pământuluiˮ - operă unică, ediție bilingvă în română și engleză, autor Doina Lemny; traducerea din franceză în română a volumului „BRÂNCUȘIˮ, autor Doina Lemny, apărută în 2012 la Centre Pompidou; „Documente din donații privind activitatea lui Constantin Brâncuși la Târgu Jiu în perioada 1937-1938”, autori Dr.Sorin Lory Buliga și Adina Andrițoiu. De asemenea, în expoziție va putea fi vizionat filmul „Brâncuși. Ansamblul Monumental Calea Eroilorˮ, realizat de Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu, sub coordonarea științifică a Doinei Lemny, precum și un film de prezentare a orașului Târgu Jiu, în limba engleză, „Târgu Jiu. One Step to Infinityˮ, realizat de Primăria Municipiului Târgu Jiu. Vernisajul expoziției va avea loc duminică, 19 februarie 2023, ora 16.00, și este inclus în seria de evenimente „Brâncuși. Esența lucrurilorˮ, dedicate Zilei Naționale Constantin Brâncuși de către Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” de la Târgu Jiu.

Institutul Cultural Român de la Madrid și Ambasada României în Regatul Spaniei, în colaborare cu Institutul Francez de la Madrid, cu sprijinul Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii și al Consiliului Judetean Timiș, a organizat conferința „Brâncuși: surse românești și perspective universale”, susținută de istoricul de artă Doina Lemny și comisarul general al României la Festivalul Europalia 2019, Ovidiu Șandor, în marja evenimentelor prilejuite de împlinirea, la 19 februarie, a 147 de ani de la nașterea artistului român Constantin Brâncuși. Evenimentul, parte a manifestărilor prin care ICR promovează „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023” și a proiectelor culturale care celebrează 30 de ani de la aderarea României la Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), a avut loc marți, 7 februarie 2023, la Teatrul Institutului Francez din Madrid.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹